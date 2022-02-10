Дресирування цуценяти та ігри
Гра та тренування будуть ефективнішими, коли ви їх поєднуєте! Мозок цуценят швидко розвивається, тож ігри це чудова можливість навчити їх основних правил поведінки і команд. Дресировані цуценята краще справляються з труднощами та стають вихованими дорослими собаками.
Причини дресирувати цуценя
Вихований собака – ідеал кожного, щоб навчити його орієнтуватися в навколишньому світі, потрібні послідовність і творчий підхід. Тренування на ранньому етапі розвитку – запорука успіху. Гра і повторення Переваги дресирування цуценят полягають у фізичних навантаженнях, когнітивному розвитку та навчанні безпечної поведінки. Завдяки фізичній активності витрачається надлишок енергії. Ігри навчають розв'язувати проблеми та запам'ятовувати команди, проте слід пам'ятати, що розумова стимуляція може бути так само виснажливою, як і фізичні вправи. набагато краще, ніж методи навчання, засновані на залякуванні або покаранні.
Коли ви граєтесь зі своїм цуценям, ви також навчаєте його певних правил поведінки. Так, кусання, дряпання, стрибки можуть стати звичкою і бути небезпечними для оточуючих людей у майбутньому. Це дуже важливо при дресируванні собак великих розмірів. Цуценята вчаться контролювати себе через соціалізацію та ігри. Ігрові заняття та дресирування допомагають засвоїти такі команди, як сидіти, лежати і чекати, вчать тварину чути власника. А навички запам'ятовування можуть врятувати цуценяті життя в майбутньому.
Поради з дресирування цуценят
Починайте в ранньому віці. Коли цуценяті виповнюється від трьох до 14 тижнів, для нього відкривається «вікнo соціалізації» – найбільш сприятливий період для набуття нових навичок. Команди «сидіти» або «підходити» – це життєво важливі навички, які потрібно засвоїти в ранньому віці.
Частота і повторюваність
Цуценята вчаться через повторення. Ваш улюбленець не знатиме, як ходити на повідку, сидіти чи лежати з першого разу, коли ви попросите. Потрібні терпіння і регулярні заняття, щоб закарбувати ці навички в його мозку. Короткі та часті тренування/ігри мають найбільшу користь для цуценят.
Ключ до ефективного тренування
- Винагороджуйте за хорошу поведінку похвалою, ласкою та смаколиками
- Робіть тренування короткими і частими. Цуценята не можуть концентрувати увагу тривалий час
- Починайте в ранньому віці і будьте послідовні
Заняття з дресирування дають змогу цуценяті навчитися соціалізації та отримати нові навички під наглядом професіонала. Ніколи не соромтеся звертатися до кінолога, якщо у вас є запитання або вам потрібна консультація експерта.
Цуценя не відразу запам'ятає все, чого ви намагаєтеся його навчити. Для цього потрібне терпіння. Обов'язково використовуйте позитивне підкріплення, винагороджуйте за хорошу поведінку — це працює найкраще.
Ласощі для тренувань можуть бути низькокалорійними смачними снеками, які ви можете давати окремо від основного прийому корму. При цьому не забувайте коригувати порції, щоб уникнути вживання твариною зайвих калорій.
Навчання цуценят
Дресирування цуценяти означає прогрес, і це не обов'язково досконалість. Дресирувальні ігри навчають цуценят основ поведінки у веселій, захопливій формі. Під час занять собак вчать сидіти, лежати, стояти, підходити, коли кличуть, привчають до клітки-переноски тощо. Доброзичливий тон голосу та вчасна похвала спонукає до більшої концентрації уваги під час тренувань.
Ви можете почати відразу з цієї навички і практикувати її щодня.
- Сядьте обличчям до цуценяти, тримайте ласощі в руці перед твариною
- Підніміть ласощі вгору над головою цуценяти.
- Природна реакція тварини – сісти, дивлячись на ласощі
- Коли цуценя сяде, похваліть і винагородіть його
- Цю вправу слід повторювати кілька разів на день. Скористайтеся можливостями для навчання
- Коли цуценя буде регулярно виконувати комнаду, поступово прибирайте ласощі
- Сядьте прямо обличчям до цуценяти, тримайте ласощі перед його носом
- Коли цуценя сяде, опустіть ласощі між передніми лапами цуценяти й водноча перемістіть їх назад на себе. Цуценя має витягнутися вперед, поки не ляже
- Коли цуценя досягне правильного положення/ повністю ляже, похваліть і винагородіть його
- Повторіть кілька разів протягом дня
- Коли навичка виробиться, замініть ласощі словесними сигналами
- Використовуйте для цього заняття закриту територію на подвір'ї або в будинку
- Дайте цуценяті деякий час для ознайомлення з територією.
- Присядьте навпочіпки і назвіть його на ім'я радісним тоном голосу
- Переконайтеся, що цуценя підходить до вас
- Похваліть його і дайте трохи ласощів
- Почніть з невеликої дистанції, поступово збільшуючи відстань
- Відійдіть від цуценяти та повторіть вправу
- Коли цуценя сидить обличчям до вас, покладіть руку долонею вперед перед його мордою та скажіть команду «залишайся»
- Зачекайте кілька секунд. Заохочуйте цуценя, якщо воно залишається на місці
- Поверніть цуценя в сидяче положення
- Зробіть крок назад і повторіть команду і жест «залишайся». Зачекайте ще пару секунд і відпустіть цуценя
- Повторіть вправу, збільшуючи відстань і час, протягом якого цуценя залишається на місці
- Замініть ласощі словесними сигналами та жестами, коли навичка стане регулярною
Найкращі практики, коли справа доходить до ласощів
Ласощі – чудовий спосіб заохотити цуценя під час дресирування. Проте пам'ятайте про те, що якщо під час тренувань Ви пригощаєте тварину кормом, добову порцію корму необхідно модифікувати відповідно. Завжди використовуйте спеціальні та низькокалорійні ласощі, або корм й поступово замінюйте заохоченнями (обіймами тощо) та словесною похвалою.
Поради під час гри з цуценям
Гра – це можливість засвоїти нові навички та команди. Цуценята потребують регулярних щоденних ігор, а у поєднанні із дресируванням, ви максимально покращуєте процес навчання.
Іграшки заохочують допитливість, рух, дають змогу відчути нові текстури і, можливо, смаки. Серед іграшок для цуценят можна виділити:
Гумові іграшки
Інтерактивні іграшки для ласощів
Годівниці-головоломки
Мотузки та плюшеві іграшки
Вони мають бути відповідного розміру та не становити небезпеки для цуценяти. Зауважте, що цуценя золотистого ретривера може випадково проковтнути іграшку, зроблену для крихітного йоркширського тер'єра, а йорк не зможе взяти іграшку, призначену для цуценят великих порід.
Якщо під час ігор цуценя кусається, стрибає і щипає, припиніть гру на кілька хвилин і відновіть її, коли тварина заспокоїться.
Кількість фізичних вправ та ігор для цуценяти залежить від віку та породи. Бішон фрізе або бассет-хаунд не потребують навантаження, яке рекомендовано для бордер-колі або ретривера. Слідкуйте за цуценям, щоб вчасно виявити ознаки втоми та відповідно відрегулювати час для ігор.
Ігри з цуценям
Пам'ятайте, що розумові вправи так само виснажливі, як і фізичні. Цуценята потребують їх для соціалізації, адже якщо вони нудьгують, то можуть почати виявляти небажану поведінку.
Гра в хованки
- Поставте цуценя в положення сидячи/очікування
- Дозвольте йому спостерігати, як ви ховаєте ласощі або іграшки
- Поверніться до цуценяти та відпустіть його за допомогою команди «знайти»
- Нагороджуйте і хваліть, коли він знайде ласощі
- Мірою зростання цуценяти ускладнюйте схованки, щоб він міг знайти більше предметів
- Щоб урізноманітнити гру, сховайтеся і почніть кликати цуценя на ім'я, мотивуючи його знайти вас
Пластикові стаканчики
- Покладіть ласощі під чашку на рівній поверхні
- Дозвольте цуценяті понюхати її та знайти ласощі
- Хваліть за успішне виконання завдання
- Змініть гру: візьміть кілька чашок і під одну з них покладіть ласощі, цуценя має знайти їх за запахом
- Хваліть за успішне виконання завдання
Перетягування каната
Багато хто вважає, що ця гра вчить агресивної поведінки або домінуванню. Це не так, насправді вона вчить контролювати емоції та виконувати команди «залиш», «викинь». Але з такими іграшками рекомендовано грати після повного формування прикусу та зміни зубів у собаки. Або ж робити це вкрай обережно, оскільки такі ігри можуть нашкодити правильному розвитку прикусу.
- Використовуйте мотузку або предмет, який любить тягнути ваш собака
- Візьміться за один кінець і дозвольте собаці потягнути за інший
- Правило – зуби собаки не можуть торкатися вашої шкіри. Якщо це сталося, припиніть гру до тих пір, поки собака не заспокоїться
- Повторити завдання. Похваліть тварину за успішне виконання
Гра «Передай цуценя»
Ця гра навчає цуценя соціальних навичкам, він наближатиметься до вас або йтиме геть, коли ви називаєте його ім'я.
У цю гру слід грати з двома або більше людьми. Нехай усі сядуть на землю, дотримуючись дистанції, щоб собака міг подолати невелику відстань.
- Спочатку одна людина кличе собаку на ім'я, використовуючи команду «Йди сюди».
- Потім хтось інший кличе цуценя так само
- При цьому не забувайте хвалити та заохочувати цуценя за успішне виконання завдання
Ігри, які заохочують самостійну гру
Не всі дресирувальні ігри повинні бути за вашої участі, хоча й важливо підтримувати взаємодію між власником і цуценям. Проте цуценята повинні мати можливість розважатися, перебуваючи на самоті.
Інтерактивні іграшки
Інтерактивні іграшки заохочують самостійну гру та включають інтерактивні килимки, іграшки-дозатори ласощів та іграшки-головоломки. Будь-які іграшки повинні бути безпечними для собак, адаптованими до їх віку та розміру.
Переваги іграшок
Іграшки не дадуть цуценяті нудьгувати. Обирайте їх відповідно до характеру, розміру та вподобань вашого собаки.
Дресирування та ігри є життєво важливими вправами для соціалізації та виховання собаки. Поєднуйте дресирування та гру, щоб процес навчання був розвагою для вас обох.