Дресирування цуценяти та ігри

Причини дресирувати цуценя

Вихований собака – ідеал кожного, щоб навчити його орієнтуватися в навколишньому світі, потрібні послідовність і творчий підхід. Тренування на ранньому етапі розвитку – запорука успіху. Гра і повторення Переваги дресирування цуценят полягають у фізичних навантаженнях, когнітивному розвитку та навчанні безпечної поведінки. Завдяки фізичній активності витрачається надлишок енергії. Ігри навчають розв'язувати проблеми та запам'ятовувати команди, проте слід пам'ятати, що розумова стимуляція може бути так само виснажливою, як і фізичні вправи. набагато краще, ніж методи навчання, засновані на залякуванні або покаранні.

Коли ви граєтесь зі своїм цуценям, ви також навчаєте його певних правил поведінки. Так, кусання, дряпання, стрибки можуть стати звичкою і бути небезпечними для оточуючих людей у майбутньому. Це дуже важливо при дресируванні собак великих розмірів. Цуценята вчаться контролювати себе через соціалізацію та ігри. Ігрові заняття та дресирування допомагають засвоїти такі команди, як сидіти, лежати і чекати, вчать тварину чути власника. А навички запам'ятовування можуть врятувати цуценяті життя в майбутньому.