Mini Puppy
Сухий корм для собак
Міні Паппі. Повнораціонний корм для собак малих розмірів віком від 2 до 10 місяців (вага дорослої собаки від 1 до 10 кг)
Наявні розміри
Яка порція правильна?
800g
2kg
4kg
8kg
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.
Розвиток мозку
Раціон збагачений омега-3 жирною кислотою (ДГК), яка, має науково доведену ефективність у підтриманні розвитку мозку цуценят та сприяє навчанню під час раннього тренування.
Підтримання мікробіома
Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, рис, кукурудза, тваринні жири, пшеничний глютен*, кукурудзяний глютен, гідролізат протеїнів тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, оболонка та насіння подорожника, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннанолігосахаридів та бета-глюканів) (0,30%), олія водоростей роду шізохітріум (джерело ДГК), cік юкки Шидигера, борошно чорнобривців прямостоячих.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A – 21500 MO; вітамін D3 – 1000 MO; залiзо (3b103) – 38 мг; йод (3b201, 3b202) – 3,8 мг; мiдь (3b405, 3b406) – 12 мг; марганець (3b502, 3b504) – 50 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 128 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,06 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження – 10 г. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: вологість – 9,5%; сирий протеїн – 31%; сирий жир – 20%; сира зола – 8,3%; сира клітковина – 1,5%; безазотисті екстрактивні речовини – 29,7%.
* L.I.P. - білки, дібрані за принципом високої перетравності.
|Крокети тільки
|Вік (у місяцях)
|Вага у дорослому віці
|2 місяці
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 кг
|49г
|54г
|56г
|55г
|48г
|40г
|40г
|39г
|39г
|Міні Едалт
|2.5 кг
|56г
|63г
|65г
|65г
|57г
|48г
|47г
|47г
|46г
|Міні Едалт
|3 кг
|64г
|72г
|75г
|75г
|68г
|61г
|54г
|54г
|53г
|Міні Едалт
|3.5 кг
|71г
|80г
|84г
|84г
|76г
|68г
|60г
|60г
|59г
|Міні Едалт
|4 кг
|78г
|88г
|92г
|93г
|84г
|76г
|67г
|66г
|66г
|Міні Едалт
|5 кг
|93г
|105г
|110г
|110г
|100г
|90г
|79г
|79г
|78г
|Міні Едалт
|6 кг
|103г
|119г
|125г
|126г
|125g
|113g
|101g
|90g
|89g
|Міні Едалт
|7 кг
|113g
|133g
|141g
|142g
|141g
|127g
|114g
|102g
|100g
|Міні Едалт
|8 кг
|124g
|146g
|155g
|157g
|156g
|141g
|126g
|112g
|111g
|Міні Едалт
|10 кг
|146g
|172g
|183g
|186g
|185g
|167g
|150g
|134g
|133g
|131g
|Змішане харчування (сухий + вологий корм)
|Вологий корм
|Вік (у місяцях)
|Вага у дорослому віці
|Пауч 85 г Міні Паппі
|2 місяці
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 кг
|1
|28г
|34г
|35г
|35г
|27г
|19г
|19г
|18г
|18г
|Міні Едалт
|2.5 кг
|1
|36г
|42г
|44г
|45г
|36г
|27г
|26г
|26г
|25г
|Міні Едалт
|3 кг
|1
|43г
|51г
|54г
|54г
|47г
|40г
|33г
|33г
|32г
|Міні Едалт
|3.5 кг
|1
|50г
|59г
|63г
|63г
|55г
|48г
|40г
|39г
|39г
|Міні Едалт
|4 кг
|1
|58г
|68г
|72г
|72г
|63г
|55г
|46г
|46г
|45г
|Міні Едалт
|5 кг
|1
|72г
|84г
|89г
|90г
|79г
|69г
|59г
|58г
|57г
|Міні Едалт
|6 кг
|1
|82г
|98г
|104г
|106г
|104г
|92г
|80г
|69г
|68г
|Міні Едалт
|7 кг
|1
|92г
|112г
|120г
|121г
|120г
|107г
|93г
|81г
|80г
|Міні Едалт
|8 кг
|1
|103г
|125г
|134г
|136г
|135г
|120г
|105г
|91г
|90г
|Міні Едалт
|10 кг
|1
|126г
|151г
|162г
|165г
|164г
|147г
|129г
|113г
|112г
|110г