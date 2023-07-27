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Mini Puppy

Mini Puppy

Сухий корм для собак

Міні Паппі. Повнораціонний корм для собак малих розмірів віком від 2 до 10 місяців (вага дорослої собаки від 1 до 10 кг)

Наявні розміри

800g

2kg

4kg

8kg

Яка порція правильна?

Міцна імунна система

Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.

Розвиток мозку

Раціон збагачений омега-3 жирною кислотою (ДГК), яка, має науково доведену ефективність у підтриманні розвитку мозку цуценят та сприяє навчанню під час раннього тренування.

Підтримання мікробіома

Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р