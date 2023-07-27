Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Giant Puppy

Giant Puppy

Сухий корм для собак

Джаінт Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят гігантських порід (вага дорослого собаки понад 45кг) віком від 2 до 8 місяців

Наявні розміри

1kg

15kg

Яка порція правильна?

Міцна імунна система

Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С

1-а фаза росту: інтенсивний ріст — контрольована калорійність

Ця формула забезпечує унікальні харчові потреби цуценят гігантських розмірів від 2 до 8 місяців та запобігає набору зайвої ваги.

Підтримання мікробіома

Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р