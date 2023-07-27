Giant Puppy
Сухий корм для собак
Джаінт Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят гігантських порід (вага дорослого собаки понад 45кг) віком від 2 до 8 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1kg
15kg
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С
1-а фаза росту: інтенсивний ріст — контрольована калорійність
Ця формула забезпечує унікальні харчові потреби цуценят гігантських розмірів від 2 до 8 місяців та запобігає набору зайвої ваги.
Підтримання мікробіома
Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, пшеничний глютен* , рис, кукурудза, кукурудзяне борошно, тваринні жири, пшеничне борошно, буряковий жом, гідролізат протеїнів тваринного походження, мінеральні речовини, кукурудзяний глютен, соєва олія, дріжджові продукти, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди, оболонка та насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів та бета-глюканів) (0,30%), олія водоростей роду Шізохітріум (джерело ДГК), cік Юкки Шидигера, борошно чорнобривців прямостоячих, глюкозамін, отриманий шляхом ферментації, гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін А - 16500 MO; вітамін D3 - 1100 МО; залізо (3b103) - 36 мг; йод (3b201, 3b202) - 3,6 мг; мідь (3b405, 3b406) - 11 мг; марганець (3b502, 3b504) - 47 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 128 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,05 мг. Технологічні добавки: Клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Консерванти. Антиоксиданти
Аналітичні компоненти: вологість – 9,5%; сирий протеїн – 34%; сирий жир – 14%; сира зола – 7,9%; сира клітковина – 1,3%; Безазотисті екстрактивні речовини – 33,3%.
* L.I.P.: білки, відібрані за принципом високої перетравності.
|Крокети
|Вік (у місяцях)
|Доросла вага (кг)
|2 місяці
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|45
|311г
|409г
|452г
|537г
|611г
|613г
|609г
|Giant Junior
|50
|365г
|454г
|495г
|584г
|662г
|664г
|662г
|Giant Junior
|55
|382г
|482г
|528г
|623г
|709г
|713г
|712г
|Giant Junior
|60
|397г
|508г
|560г
|662г
|754г
|761г
|760г
|Giant Junior
|65
|410г
|539г
|594г
|703г
|800г
|808г
|807г
|Giant Junior
|70
|420г
|555г
|619г
|737г
|840г
|852г
|854г
|Giant Junior
|75
|442г
|584г
|651г
|776г
|885г
|898г
|900г
|Giant Junior
|80
|449г
|604г
|672г
|810г
|923г
|940г
|944г
|Giant Junior
|85
|470г
|632г
|703г
|848г
|966г
|984г
|988г
|Giant Junior
|90
|491г
|660г
|734г
|885г
|1008г
|1027г
|1031г
|Giant Junior
|95
|511г
|688г
|765г
|922г
|1050г
|1069г
|1074г
|Giant Junior
|100
|531г
|714г
|795г
|958г
|1091г
|1111г
|1116г
|Giant Junior