Поява цуценяти вдома – це радісний момент, але підійти до нього необхідно відповідально, перед цим потрібно обробити багато інформації та внести корективи у свої звички, щоб допомогти цуценяті краще адаптуватися до змін.

Одним із важливих елементів для відповідального власника домашньої тварини є визначення раціону цуценяти. Це передбачає вибір найкращого корму, контроль за розміром порцій і кількістю годувань.

Годування цуценяти високоякісним раціоном, який забезпечує його організм необхідними поживними речовинами та достатньою кількістю калорій, допоможе йому розвиватися у здоровий спосіб.