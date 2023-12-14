Коли слід здійснювати перехід із корму для цуценят на корм для дорослих собак?
Поява цуценяти вдома – це радісний момент, але підійти до нього необхідно відповідально, перед цим потрібно обробити багато інформації та внести корективи у свої звички, щоб допомогти цуценяті краще адаптуватися до змін.
Одним із важливих елементів для відповідального власника домашньої тварини є визначення раціону цуценяти. Це передбачає вибір найкращого корму, контроль за розміром порцій і кількістю годувань.
Годування цуценяти високоякісним раціоном, який забезпечує його організм необхідними поживними речовинами та достатньою кількістю калорій, допоможе йому розвиватися у здоровий спосіб.
Коли переходити на дорослий корм
Цуценятам потрібно багато енергії, для росту, розвитку та дослідження світу. Це означає більше калорій на кілограм маси тіла порівняно з дорослим або літнім собакою. Зауважимо, що з наближенням дорослого віку потреби цуценяти в харчуванні змінюватимуться. Цуценя, яке їсть корм для дорослих собак, не отримає достатню кількість поживних речовин, необхідних для оптимального розвитку.
Чотири стадії розвитку:
- Від народження до трьох тижнів: ключовим у харчуванні буде молоко матері.
- Від трьох тижнів до двох місяців: на цьому етапі потрібно буде збільшити споживання калорій і поживних речовин.
- Від двох місяців до досягнення дорослого віку: це важливий період для розвитку кісток і м'язів, тому раціон із оптимальним балансом кальцію і фосфору є ключовим.
- Від восьми місяців до досягнення дорослого віку: (релевантна лише для гігантських порід) такі породи собак мають дуже специфічний процес зростання та розвитку. Їм потрібна відповідна дієта, щоб підтримувати повільний, але тривалий період росту, забезпечуючи гармонійний розвитоку кісток і м'язів.
Змінити раціон цуценяти на корм для дорослих тварин варто тоді, коли воно досягне дорослого розміру, який може відрізнятися залежно від породи.
Здорове харчування для цуценят
Наші продукти розроблені з метою супроводжувати розвиток вашого цуценяти на кожному етапі життя. Вони допомагають забезпечити значні переваги завдяки спеціально дібраним поживним речовинам.
Як зрозуміти різницю між кормом для цуценят і кормом для дорослих собак
Корм для цуценят розроблений, щоб забезпечити їх всіма необхідними поживними речовини для оптимального росту та розвитку. Щоб підтримувати здоров'я кісток, суглобів і м'язів, корми для цуценят містять більшу кількість білків, жирів, кальцію та фосфору порівняно з кормами для дорослих собак та собак зрілого віку.
Майте на увазі, що не існує фіксованого правила підбору раціону та порції, коли йдеться про харчування цуценят. Цей процес відбувається дуже індивідуально. Наприклад, цуценята малих порід не потребують такої самої кількості калорій, як цуценята великих порід собак.
Якщо ви занадто рано запропонуєте цуценяті корм для дорослих собак, це може призвести до дефіциту поживних речовин. Якщо ви запізнитеся, цуценята можуть бути більш схильні до ожиріння та ускладнень, які з цим пов'язані. Заплануйте зустріч із ветеринарним лікарем, щоб переконатися, що ви на правильному шляху.
Як перевести цуценя на новий корм
Коли цуценя досягає дорослого віку, його метаболізм уповільнюється – те саме відбувається зі стерилізованими або кастрованими цуценятами або собаками. Отже, настав час перейти на корм для дорослих собак, але як це зробити?
Рекомендований термін переходу – сім днів. Поступово зменшуйте порції корму для цуценят і водночас збільшуйте порції корму для дорослих собак. Якщо ви вводите новий корм у раціон цуценяти, зважайте на чутливість травної системи.
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П'ять кроків до правильного переходу на корм для дорослих собак
За жодних обставин не змінюйте різко раціон вашого улюбленця. Внесення будь-яких змін вимагає обережності та уваги. Це допоможе уникнути розладів шлунка або блювоти в цуценяти.
П'ять основних кроків для поступового переходу на новий корм.
Проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем
Коли цуценя дорослішає і йому потрібна інша дієта, домовтеся про зустріч із ветеринарним лікарем, щоб дізнатися, як поступово перейти від корму для цуценят до корму для дорослих собак.
Ветеринарний лікар знає історію вашого собаки, тому зможе порадити, який корм підходить найкраще. Він також зможе проконсультувати вас щодо змін, які необхідно внести у кількість прийомів їжі або розмір порцій. Це також слушний момент, щоб перевірити здоров'я цуценяти та підтвердити, що його вага та зріст перебувають у межах здорового діапазону.
Royal Canin пропонує широкий асортимент високоякісних кормів, адаптованих до розміру та породи собаки, а також до різних потреб у харчуванні.
Зважайте на вік
Цуценята дорослішають у різний час залежно від породи.
- Маленькі породи собак стають дорослими у віці від дев'яти до десяти місяців
- Породи собак середнього розміру - приблизно в 12 місяців
- Великі та гігантські породи собак - у віці від 15 місяців до двох років
Якщо ви не впевнені щодо розміру цуценяти, його віку або якщо ви взяли собаку змішаної породи, зверніться за порадою до ветеринарного лікаря. Він порадить, коли саме цуценя може розпочати споживати корм для дорослих собак.
Робіть це повільно
Скільки часу займає перехід на доросле харчування?
Слід очікувати, що перехід займає близько семи днів. Така поступова зміна раціону дасть змогу цуценяті адаптуватися до мінливих смаків і текстур нового корму. Це також допоможе мінімізувати будь-які розлади травлення.
- День 1-2: 75% корму для цуценят і 25% корму для дорослих собак
- День 3-4: 50% корму для цуценят і 50% корму для дорослих собак
- День 5-6: 25% корму для цуценят і 75% корму для дорослих
- День 7: 100% корм для дорослих собак
Не забувайте, що кожний собака унікальна, тож інколи для завершення переходу на дорослий корм може знадобитися менше або більше семи днів. Рухайтеся в правильному темпі для цуценяти.
Спостерігайте за поведінкою цуценяти
Щоб перейти на дорослий корм, потрібно уважно стежити за цуценям, помічаючи будь-які зміни в його поведінці.
Якщо здається, що цуценя втратило апетит, можливо, йому просто важко звикнути до нового корму. Одним із рішень було б уповільнити введення нового продукту. Наприклад, якщо цуценя не цікавиться їжею, коли в мисці залишається 50% кожного корму, поверніться до співвідношення 75:25 на день або два./p>
Протягом цього часу обов'язково стежте за частотою та якістю випорожнень Завжди консультуйтеся з ветеринарним лікарем, якщо помітите щось незвичне.
Тестуйте та вчіться
Час прийому, кількість корму та бажана текстура можуть відрізнятися від собаки до собаки. Це залежить від різних факторів, таких як порода, розмір, рівень активності, а також швидкість метаболізму.
Переводячи цуценя на корм для дорослих собак, ви маєте враховувати розмір порції. Кількість порцій на день змінюватиметься мірою дорослішання цуценяти. Що стосується загальної кількості корму, який можна давати на день, то найкраще дотримуватися рекомендацій ветеринарного лікаря або таблиці годування на упаковці.
Сухий корм, вологий корм або змішане годування?
- Поєднання вологих і сухих кормів забезпечує більше розмаїття смаків та текстур.
- Вологий корм допоможе цуценяті збільшити споживання води, а сухий корм сприяє чищенню зубів.
- Якщо ваш собака вибагливий до корму, змішане годування може допомогти переконати його їсти те, що йому потрібно.
Важливо виявити терпіння під час зміни раціону. Цуценята дорослішають і можуть почуватися пригніченими від усіх змін, що відбуваються з ними.
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