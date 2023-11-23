Оптимальну вагу необхідно підтримувати з початку життя вашого цуценяти, за допомогою правильного балансу харчування та фізичної активності.

Раціон цуценят має складатися зі спеціального корму для цуценят, який задовольнятиме їхні потреби в харчуванні доки вони не виростуть. Загалом цю спеціальну їжу для вашого цуценяти потрібно розділяти на 3 прийоми їжі на день, доки йому не виповниться 6 місяців. Потім можна перейти на дворазове харчування до закінчення періоду росту й далі. Обов’язково дотримуйтесь інструкцій годування, зазначених на упаковках із кормом, або проконсультуйтеся зі своїм ветеринарним лікарем, щоб дізнатися правильну кількість корму для цуценяти для кожного прийому їжі.

Хоча показувати свою прихильність до цуценяти за допомогою ласощів – заманлива ідея, ними варто пригощати лише в рідкісних випадках, оскільки вони можуть призвести до набору надмірної ваги. Завжди краще винагороджувати своє цуценя, гладячи його і використовуючи заохочувальні слова. Однак ви можете дати йому кілька крокет із його щоденного раціону як нагороду під час сеансів дресирування цуценяти. Найважливіше – установити правильні звички харчування від самого початку.

Нарешті, зверніть увагу, що після стерилізації або кастрації цуценяти, його потреба в калоріях зменшиться. Якщо ви не впевнені, скільки їжі потребує ваше цуценя, важливо відразу проконсультуватися з ветеринарним лікарем.