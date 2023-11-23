Оптимальні порціїї менші, ніж ви думаєте
Багато власників вважають, що їхньому собаці потрібно більше їжі, ніж насправді. Через це багатьох собак перегодовують, що може призвести до збільшення ваги та виникнення інших проблем зі здоров’ям.
Порції якого розміру потрібні моєму собаці?
Оптимальну вагу можна підтримувати, забезпечивши баланс між споживанням та витратою енергії. Отже, кількість їжі, яка потрібна вашому улюбленцю, може відрізнятися від порції для іншого собаки, навіть такої самої породи.
Передусім варто дотримуватися порад, наведених для корму, який найбільше підходить вашому собаці. Однак для визначення розміру порції потрібно також врахувати низку інших факторів, адже рекомендовані норми корму для котів часто є лише орієнтовними.
Насамперед, враховуйте розмір вашого собаки. Потреба в калоріях у собак маленьких порід, як-от чихуахуа, дуже відрізняється від потреб сенбернарів. Обирайте продукт, який розроблено для тієї ж породи або розміру, що й у вашого улюбленця.
Враховуйте також рівень його фізичної активності; ваш собака проводить багато часу надворі чи він переважно перебуває в приміщенні й виходить на короткі прогулянки протягом дня? Якщо у вас є будь-які сумніви щодо кількості корму, необхідної вашому собаці, зверніться до місцевого ветеринарного лікаря за професійною консультацією.
Скільки їжі потрібно моєму цуценяті?
Оптимальну вагу необхідно підтримувати з початку життя вашого цуценяти, за допомогою правильного балансу харчування та фізичної активності.
Раціон цуценят має складатися зі спеціального корму для цуценят, який задовольнятиме їхні потреби в харчуванні доки вони не виростуть. Загалом цю спеціальну їжу для вашого цуценяти потрібно розділяти на 3 прийоми їжі на день, доки йому не виповниться 6 місяців. Потім можна перейти на дворазове харчування до закінчення періоду росту й далі. Обов’язково дотримуйтесь інструкцій годування, зазначених на упаковках із кормом, або проконсультуйтеся зі своїм ветеринарним лікарем, щоб дізнатися правильну кількість корму для цуценяти для кожного прийому їжі.
Хоча показувати свою прихильність до цуценяти за допомогою ласощів – заманлива ідея, ними варто пригощати лише в рідкісних випадках, оскільки вони можуть призвести до набору надмірної ваги. Завжди краще винагороджувати своє цуценя, гладячи його і використовуючи заохочувальні слова. Однак ви можете дати йому кілька крокет із його щоденного раціону як нагороду під час сеансів дресирування цуценяти. Найважливіше – установити правильні звички харчування від самого початку.
Нарешті, зверніть увагу, що після стерилізації або кастрації цуценяти, його потреба в калоріях зменшиться. Якщо ви не впевнені, скільки їжі потребує ваше цуценя, важливо відразу проконсультуватися з ветеринарним лікарем.
Важливість здорових порцій
Розмір порції відіграє важливу роль у підтриманні здорового способу життя вашого собаки. Скільки б ви його не тренували, якщо порції корму завеликі, у нього все одно залишатиметься схильність до зайвої ваги.
Майте на увазі, що рекомендована для собак кількість корму часто є лише орієнтовною. Необхідна кількість їжі змінюється протягом усього життя собаки. Наприклад, якщо у вашого собаки з’явилася зайва вага, ви можете зменшити кількість калорій, яку він споживає щодня. Оскільки собака дорослішає та стає менш активним, його потреби в їжі зменшуються разом із потребами в енергії.
Якщо ви не впевнені, скільки їжі потребує ваш собака, важливо відразу проконсультуватися з ветеринарним лікарем.
Чому мій собака випрошує їжу?
Якщо здається, що собака постійно випрошує їжу, це необов’язково означає, що він голодний. Можливо, перекуси просто ввійшли у звичку або свідчать про те, що йому нудно чи бракує уваги. Собака й надалі буде так поводитися, якщо ви на це піддаєтеся.
Окрім згаданих причин, якщо ваш собака продовжує випрошувати їжу, це може свідчити про хворобу. Можливо, поживні речовини не засвоюються із кормом. Паразити, наприклад глисти, можуть викликати підвищений апетит, постійний голод, іноді в поєднанні із втратою ваги.
Якщо випрошування та постійний голод не зникають, потрібно проконсультуватися з ветеринарним лікарем, щоб виявити всі можливі проблеми.
Поради щодо збереження розміру порції для собак
Може здатися, що дотримуватися оптимальних порцій непросто, проте є кілька порад, які допоможуть вам не перегодовувати вашого собаку. Після визначення належної порції для вашого улюбленця зважуйте корм щоразу перед годуванням. Адже дуже легко недооцінити кількість корму, яку ви насправді даєте собаці.
Не вводьте в раціон собаки людську їжу, оскільки це може порушити баланс між необхідними йому поживними речовинами й отриманими калоріями.
Коли ви даєте собаці ласощі, контролюйте кількість калорій та вираховуйте їх із денного раціону, щоб уникнути переїдання. На ласощі може припадати не більше 10% загальної щоденної норми їжі. Якщо ви використовуватимете як ласощі крокети з раціону собаки, ви будете впевнені, що ваш улюбленець отримує необхідний збалансований обсяг поживних речовин і належну кількість калорій.
Здоров’я залежить від рівня фізичної активності
Фізична активність є запорукою підтримання тонусу й оптимальної ваги вашого собаки. Кількість фізичних вправ залежить від віку, ваги та породи собаки.
Здоровий розвиток триває все життя
Схуднути складніше, ніж запобігти збільшенню ваги, тому важливо запроваджувати здорові звички й виховання вже з першого дня життя.