Якщо собака страждає на ожиріння, зростає ризик виникнення в нього різних хронічних і довічних станів, про які важливо знати.

Імовірність настання ожиріння у собаки

Собака класифікується як такий, що страждає на ожиріння, коли його вага перевищує ідеальне значення ваги на 15–20% або коли важко прощупати його ребра через шкіру, шерсть або м'які тканини. Схильність собаки до ожиріння залежить від породи, генетики, віку, статі, способу життя, раціону та від того, чи була тварина кастрована.

Наприклад, самки зазвичай більш схильні до набору ваги, тоді як ожиріння вдвічі частіше спостерігається в кастрованих тварин ніж у некастрованих. Поведінкові розлади, пов’язані з їжею, і те, як ви годуєте собаку, також мають значний вплив на його вагу.

Ризики ожиріння в собак

Якщо собака має надмірну вагу або страждає на ожиріння, зростає ризик виникнення в нього серйозних станів:

Значно зменшена тривалість життя

Проблеми із серцем і диханням

Діабет

Ослаблення імунітету, а отже, зростання ризику зараження інфекційними та іншими хворобами

Кістково-суглобові патології, як-от артрит

Серцево-судинні захворювання

Камені оксалату кальцію в сечовидільній системі

Собаки, які страждають на ожиріння, також можуть бути млявими, позбавленими мотивації й енергії та неохоче працювати й грати.