Ризики для здоров’я собак із зайвою вагою
Якщо собака страждає на ожиріння, зростає ризик виникнення в нього різних хронічних і довічних станів, про які важливо знати.
Імовірність настання ожиріння у собаки
Собака класифікується як такий, що страждає на ожиріння, коли його вага перевищує ідеальне значення ваги на 15–20% або коли важко прощупати його ребра через шкіру, шерсть або м'які тканини. Схильність собаки до ожиріння залежить від породи, генетики, віку, статі, способу життя, раціону та від того, чи була тварина кастрована.
Наприклад, самки зазвичай більш схильні до набору ваги, тоді як ожиріння вдвічі частіше спостерігається в кастрованих тварин ніж у некастрованих. Поведінкові розлади, пов’язані з їжею, і те, як ви годуєте собаку, також мають значний вплив на його вагу.
Ризики ожиріння в собак
Якщо собака має надмірну вагу або страждає на ожиріння, зростає ризик виникнення в нього серйозних станів:
- Значно зменшена тривалість життя
- Проблеми із серцем і диханням
- Діабет
- Ослаблення імунітету, а отже, зростання ризику зараження інфекційними та іншими хворобами
- Кістково-суглобові патології, як-от артрит
- Серцево-судинні захворювання
- Камені оксалату кальцію в сечовидільній системі
Собаки, які страждають на ожиріння, також можуть бути млявими, позбавленими мотивації й енергії та неохоче працювати й грати.
Чому ожиріння в собак спричиняє ці проблеми?
Коли собака страждає на ожиріння, його організм починає запасати поживні речовини у вигляді жиру, тому що тварина витрачає менше енергії на ігри чи рух, ніж отримує з їжі. Цей жир просочує органи (наприклад, печінку), і вони починають функціонувати менш ефективно. Жир поступово починає «покривати» органи, тиснучи на них і заважаючи нормально працювати. Наприклад, якщо собака страждає на ожиріння, на її артерії чиниться більший тиск, ніж у тілі здорової собаки, через що такі собаки частіше страждають на серцево-судинні захворювання.
Через надмірну вагу собаці стає дедалі важче рухатися. Починають страждати суглоби, адже вони не розраховані на підтримку надмірної ваги. Зрештою це може призвести до порочного кола, коли собака не хоче займатися фізичними вправами, тому що їй важко це робити, але продовжує їсти ті самі продукти та набирає вагу, що зменшує її бажання активно рухатися.
Як допомогти собаці з надмірною вагою
Перший крок – звернутися до ветеринарного лікаря, який зможе точно визначити надмірну вагу собаки та вказати, що потрібно робити для її втрати. Важливо, щоб ви як власник допомогли своєму собаці схуднути. Це означає, що вам потрібно дотримуватися жорсткого розкладу годування, не давати собаці ласощі та недоїдки зі столу, а також уважно стежити за його вагою. Ветеринарний лікар порекомендує вам розклад годування на основі призначеної дієти.
Допомагаючи собаці схуднути, ви забезпечите його повернення до здоровішого й активнішого способу життя. Крім того, схуднення може сприяти збільшенню тривалості життя вашого улюбленця. Спочатку зверніться за консультацією до ветеринарного лікаря.
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