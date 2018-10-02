Як допомогти собаці схуднути
Ожиріння є поширеною проблемою серед собак. Дослідження показали, що ожиріння зустрічається принаймні у 20 % дорослих собак у промислово розвинених країнах. Проте ви можете допомогти своєму собаці схуднути й повернутися до більш здорового способу життя за допомогою оптимально підібраного раціону, фізичної активності й режиму годування.
Ожиріння в собаки
Якщо ваш собака набрав вагу і ветеринарний лікар діагностував у нього ожиріння, вам необхідно зрозуміти, як це відзначається на стані здоров’я тварини в цілому. Через ожиріння існує ризик виникнення низки серйозних і складних захворювань, як-от діабет, проблеми із серцем і диханням, артрит і зниження імунітету. І, що найголовніше, це також скорочує тривалість життя собаки.
Порода, вік, спадковість, стать і поточний спосіб життя собаки – це фактори, які впливають на ймовірність розвитку ожиріння або проблем із втратою ваги. Ваша роль у підтримці здоров’я собаки має вирішальне значення: ви можете підібрати йому оптимальний раціон, створити програму фізичних навантажень і підтримувати спосіб життя, необхідний для повернення в гарну форму та відновлення здоров’я.
Режим харчування собаки
Здорові звички у харчуванні, відповідний режим та спосіб життя допоможуть собаці позбутися зайвої ваги. Ветеринарний лікар допоможе розрахувати опитимальну порцію корму, що слід давати собаці для схуднення; обов’язково дотримуйтеся його рекомендацій, щоб отримати найкращі результати. Також слід розподілити добову норму принаймні на два прийоми їжі замість одного. Це допомагає збільшити швидкість розщеплення корму й використання енергії собакою, а також відучити його накидатися на їжу.
І ви, й інші члени сім’ї повинні проявити твердість і не годувати собаку залишками зі свого столу, а також не заохочувати випрошування. Найкращий спосіб зробити це – годувати собаку в один і той же час з однієї й тієї ж миски в одному й тому ж місці, щоб він звик до такого режиму. Не їжте одночасно з собакою, щоб не збивати його з пантелику. Найкраще, якщо люди й собака їдять у різних кімнатах.
Вибір правильного корму для собаки з надмірною вагою
Хоча зменшення порції собаки, щоб допомогти йому схуднути, може здатися гарною ідеєю, не рекомендується робити цього, оскільки через це він може не отримати всіх необхідних поживних речовин, а це у свою чергу може спровокувати агресію або випрошування їжі.
Натомість виберіть спеціально розроблений для програм схуднення корм. Він має містити легкозасвоювані білки, щоб собака міг отримувати необхідну енергію, і водночас мати меншу калорійністю. Деякі найсучасніші корми для зниження ваги також містять спеціальні компоненти, такі як суміш харчових волокон, що допомагають собаці відчувати себе ситим без додавання непотрібних калорій.
Продукти з низьким вмістом вуглеводів можуть бути корисними для собак із надмірною вагою, які страждають на діабет, оскільки вони уповільнюють травлення та поліпшують глікемічний контроль. Якщо собака з надмірною вагою страждає на діабет, йому можуть порекомендувати спеціальну ветеринарну дієту з низьким вмістом вуглеводів. Її дотримання під наглядом ветеринарного лікаря може поліпшити стан собаки.
Вправи для схуднення собаки
Якщо стан здоров’я собаки це дозволяє, робіть із ним регулярні вправи. Щоб собака міг звикнути до вправ, краще виконуйте їх потроху впродовж тижня, а не під час однієї довгої й виснажливої прогулянки або пробіжки у вихідні. Зокрема, плавання може бути корисною та ефективною вправою, якщо ваш собака не любить довгих прогулянок.
Внесення незначних змін може допомогти собаці досягти ідеальної ваги й повернутися до здорового способу життя. Почніть із консультації з ветеринарним лікарем, щоб отримати поради щодо їжі, фізичних вправ та інших питань.
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