Ожиріння є поширеною проблемою серед собак. Дослідження показали, що ожиріння зустрічається принаймні у 20 % дорослих собак у промислово розвинених країнах. Проте ви можете допомогти своєму собаці схуднути й повернутися до більш здорового способу життя за допомогою оптимально підібраного раціону, фізичної активності й режиму годування.

Ожиріння в собаки

Якщо ваш собака набрав вагу і ветеринарний лікар діагностував у нього ожиріння, вам необхідно зрозуміти, як це відзначається на стані здоров’я тварини в цілому. Через ожиріння існує ризик виникнення низки серйозних і складних захворювань, як-от діабет, проблеми із серцем і диханням, артрит і зниження імунітету. І, що найголовніше, це також скорочує тривалість життя собаки.

Порода, вік, спадковість, стать і поточний спосіб життя собаки – це фактори, які впливають на ймовірність розвитку ожиріння або проблем із втратою ваги. Ваша роль у підтримці здоров’я собаки має вирішальне значення: ви можете підібрати йому оптимальний раціон, створити програму фізичних навантажень і підтримувати спосіб життя, необхідний для повернення в гарну форму та відновлення здоров’я.

Режим харчування собаки

Здорові звички у харчуванні, відповідний режим та спосіб життя допоможуть собаці позбутися зайвої ваги. Ветеринарний лікар допоможе розрахувати опитимальну порцію корму, що слід давати собаці для схуднення; обов’язково дотримуйтеся його рекомендацій, щоб отримати найкращі результати. Також слід розподілити добову норму принаймні на два прийоми їжі замість одного. Це допомагає збільшити швидкість розщеплення корму й використання енергії собакою, а також відучити його накидатися на їжу.

І ви, й інші члени сім’ї повинні проявити твердість і не годувати собаку залишками зі свого столу, а також не заохочувати випрошування. Найкращий спосіб зробити це – годувати собаку в один і той же час з однієї й тієї ж миски в одному й тому ж місці, щоб він звик до такого режиму. Не їжте одночасно з собакою, щоб не збивати його з пантелику. Найкраще, якщо люди й собака їдять у різних кімнатах.