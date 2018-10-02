Ігри та вправи для кошенят
Упродовж першого року життя ваше кошеня швидко зростає й набирає вагу. У цей час розвиваються скелет і м’язи. Однак украй важливо, щоб кошеня набрало належну вагу, оскільки ожиріння в котів може спричиняти довготривалі хвороби.
Який раціон потрібен кошенятам?
Харчові потреби кошенят відрізняються від потреб дорослих котів, адже кошенятам потрібно більше енергії для забезпечення росту. Спочатку кошеня отримує все необхідне з молока матері, і ви помітите, що воно стабільно набирає вагу. Перш ніж переводити його на тверду їжу, оберіть корм, що міститиме правильне поєднання необхідних поживних речовин для зміцнення здоров’я вашого улюбленця.
Текстура й запах важливіші для кошенят, ніж смак, оскільки в них лише 500 смакових рецепторів порівняно з 9000 в людей, тож обирайте корм, текстура й смак якого сподобаються вашому кошеняті. Давайте своєму улюбленцеві рекомендовану кількість корму щодня: розподіліть його на порції та давайте їх кошеняті впродовж дня або залиште в мисці весь корм одразу, щоб воно могло вживати його за власною потребою. Також важливо забезпечити кошеня свіжою водою й місцем, де можна спокійно поїсти.
На відміну від людей, кошенята не потребують різноманітності в раціоні, тому не давайте їм недоїдки зі свого столу, адже ці продукти можуть не містити необхідних їм поживних речовин і сприяти набору ваги. Це також може призводити до формування небажаних звичок, як-от випрошування. Якщо потрібно змінити раціон, робіть це поступово, оскільки травній системі кошеняти важко буде пристосуватися до раптових змін.
Як контролювати вагу кошеняти?
Щоб контролювати вагу кошеняти, ви можете обрати для нього відповідний корм, а також регулярно зважувати його, особливо впродовж перших 12 місяців життя. Перш ніж кошеня почне вживати тверду їжу, зважуйте його щодня. Воно має постійно набирати вагу, і, якщо це не так, слід звернутися до ветеринарного лікаря, щоб з’ясувати, чи не варто доповнити його раціон молоком для кошенят.
Приблизно з двомісячного віку слід контролювати ріст кошеняти, зважуючи його щотижня або раз на два тижні. Найінтенсивніший ріст спостерігається у віці від чотирьох до п’яти місяців, коли вага тварини зростає в середньому на 100 г на тиждень.
Коли кошеня їсть тверду їжу, слід перевірити, чи може воно самостійно регулювати свою харчову поведінку, чи йому потрібно допомогти. Зазвичай коти люблять їсти маленькими порціями 15–17 разів на день.
Запропонуйте кошеняті добову норму їжі й стежте за його поведінкою. Якщо воно з’їдає невелику кількість і повертається впродовж дня, можете відразу викладати всю добову норму. Якщо воно з’їдає всю порцію одразу, її потрібно розділити на кілька прийомів їжі та давати кошеняті протягом дня, щоб уникнути переїдання та випрошування їжі.
Установлюючи режим годування, потрібно враховувати спосіб життя кошеняти. У кота, який не виходить на вулицю або веде малорухомий спосіб життя, енергетичні потреби будуть нижчими, ніж в активного кота. Аналогічно, якщо кота кастровано, це може вплинути на ймовірність набору ваги, оскільки його енергетичні потреби знижуються, але апетит зростає, що може призвести до поступового ожиріння.
Ви можете зменшити ймовірність ожиріння кота. Для цього проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, щоб визначити оптимальну порцію з урахуванням способу життя кота. Крім того, стимулюйте його активність: дозволяйте вашому улюбленцю бігати надворі або грайтеся з ним у приміщенні.
Хоча ожиріння є поширеною проблемою в котів, його можна уникнути, регулюючи харчування кота з урахуванням його способу життя. Якщо у вас є сумніви, зверніться до ветеринарного лікаря.
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