Упродовж першого року життя ваше кошеня швидко зростає й набирає вагу. У цей час розвиваються скелет і м’язи. Однак украй важливо, щоб кошеня набрало належну вагу, оскільки ожиріння в котів може спричиняти довготривалі хвороби.

Який раціон потрібен кошенятам?

Харчові потреби кошенят відрізняються від потреб дорослих котів, адже кошенятам потрібно більше енергії для забезпечення росту. Спочатку кошеня отримує все необхідне з молока матері, і ви помітите, що воно стабільно набирає вагу. Перш ніж переводити його на тверду їжу, оберіть корм, що міститиме правильне поєднання необхідних поживних речовин для зміцнення здоров’я вашого улюбленця.

Текстура й запах важливіші для кошенят, ніж смак, оскільки в них лише 500 смакових рецепторів порівняно з 9000 в людей, тож обирайте корм, текстура й смак якого сподобаються вашому кошеняті. Давайте своєму улюбленцеві рекомендовану кількість корму щодня: розподіліть його на порції та давайте їх кошеняті впродовж дня або залиште в мисці весь корм одразу, щоб воно могло вживати його за власною потребою. Також важливо забезпечити кошеня свіжою водою й місцем, де можна спокійно поїсти.

На відміну від людей, кошенята не потребують різноманітності в раціоні, тому не давайте їм недоїдки зі свого столу, адже ці продукти можуть не містити необхідних їм поживних речовин і сприяти набору ваги. Це також може призводити до формування небажаних звичок, як-от випрошування. Якщо потрібно змінити раціон, робіть це поступово, оскільки травній системі кошеняти важко буде пристосуватися до раптових змін.

Як контролювати вагу кошеняти?

Щоб контролювати вагу кошеняти, ви можете обрати для нього відповідний корм, а також регулярно зважувати його, особливо впродовж перших 12 місяців життя. Перш ніж кошеня почне вживати тверду їжу, зважуйте його щодня. Воно має постійно набирати вагу, і, якщо це не так, слід звернутися до ветеринарного лікаря, щоб з’ясувати, чи не варто доповнити його раціон молоком для кошенят.

Приблизно з двомісячного віку слід контролювати ріст кошеняти, зважуючи його щотижня або раз на два тижні. Найінтенсивніший ріст спостерігається у віці від чотирьох до п’яти місяців, коли вага тварини зростає в середньому на 100 г на тиждень.