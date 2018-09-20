Етапи життя кота

Упродовж перших місяців життя кошеня росте дуже швидко, а його мама та інші кошенята у виводку забезпечують його соціалізацію. У цей час суттєво збільшується вага тіла. Впродовж приблизно чотирьох-п’яти місяців кошеня набиратиме по 100 г на тиждень. Крім того, час сну зменшиться, а час ігор збільшиться.

Етапи дорослішання кошеняти

У віці одного тижня кошеня розплющує очі, а кішка продовжує його годувати. Вага тіла збільшується на 10–30 г щодня, і цей показник дуже важливо контролювати для забезпечення здорового розвитку кошеняти. У віці двох тижнів з’являються молочні зуби, і кошеня робить перші спроби стояти самостійно.

За місяць кошеня вже активно грається. Ігри – це дуже важливий елемент соціалізації та дорослішання. На цьому етапі кошеня можна починати відлучати від молока матері й переводити на твердий корм, який відповідає потребам організму кошеняти за поживністю. Коли мине два місяці, процес відлучення закінчиться, і кошеня буде повністю незалежне від харчування материнським молоком.