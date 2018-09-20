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Коли кошеня стає дорослим котом

Упродовж перших місяців життя кошеня росте й змінюється дуже швидко. Але як дізнатися, коли воно стане дорослим котом, і що ви можете зробити, щоб правильно підтримати його розвиток?
Adult cat sitting outdoors in long grass.

Етапи життя кота

Упродовж перших місяців життя кошеня росте дуже швидко, а його мама та інші кошенята у виводку забезпечують його соціалізацію. У цей час суттєво збільшується вага тіла. Впродовж приблизно чотирьох-п’яти місяців кошеня набиратиме по 100 г на тиждень. Крім того, час сну зменшиться, а час ігор збільшиться.

Етапи дорослішання кошеняти

У віці одного тижня кошеня розплющує очі, а кішка продовжує його годувати. Вага тіла збільшується на 10–30 г щодня, і цей показник дуже важливо контролювати для забезпечення здорового розвитку кошеняти. У віці двох тижнів з’являються молочні зуби, і кошеня робить перші спроби стояти самостійно.

За місяць кошеня вже активно грається. Ігри – це дуже важливий елемент соціалізації та дорослішання. На цьому етапі кошеня можна починати відлучати від молока матері й переводити на твердий корм, який відповідає потребам організму кошеняти за поживністю. Коли мине два місяці, процес відлучення закінчиться, і кошеня буде повністю незалежне від харчування материнським молоком.

Кошеня сибірської породи лежить у приміщенні на білій ковдрі.

У віці від трьох до шести місяців кошеня буде рости й розвивати сильні м’язи та кістки. Крім того, воно здобуватиме соціальні навички. Кошенятам потрібна калорійна їжа, оскільки їхні енергетичні потреби втричі перевищують потреби дорослих котів. Але оскільки у цьому віці їхні молочні зуби ще не змінені на постійні, їжа має бути легкою для споживання. Як і дорослий кіт, кошеня спатиме 13–16 годин щодня.

Завершальні етапи дорослішання кошеняти

Через рік кошеня стане дорослим котом. На цьому етапі воно буде грайливим, повністю соціалізованим і здоровим, матиме блискучу шерсть, міцні кістки й сильні м’язи, а також чудові мисливські рефлекси.

Розуміння процесу дорослішання кошеняти допоможе вам надати своєму улюбленцю потрібну підтримку щодо харчування, виховання та життя у вашій оселі. Якщо у вас виникають побоювання, що кошеня не розвивається належним чином, проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем.

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