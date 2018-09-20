Захворювання сечового міхура у кота
Захворювання нижніх сечовивідних шляхів у кішок (FLUTD) вражають багатьох котів в усьому світі і часто не мають встановленої причини. Розвиток цих захворювань може мати серйозні наслідки для здоров'я вашого вихованця, тому важливо, щоб ви змогли розпізнати симптоми і як можна швидше отримати відповідну допомогу ветеринарного лікаря.
Причини захворювань сечовидільної системи у котів
Захворювання сечовивідних шляхів можуть бути пов'язані з розвитком запальних процесів або з формуванням конкрементів в сечовому міхурі. Вміщені в сечі мінеральні речовини іноді при певних умовах утворюють кристали. З'єднуючись один з одним, кристали перетворюються в «камені», які дратують сечовидільну систему і можуть блокувати відтік сечі. Коти зрілого віку з високою частотою сечовипускання можуть також страждати хронічними захворюваннями нирок або іншими системними захворюваннями.
Симптоми захворювань сечовидільної системи у котів
При захворюваннях сечовивідних шляхів поведінка кота, пов'язана з сечовипусканням, може змінитися. Він може робити спроби здійснювати сечовипускання частіше, ніж зазвичай, в результаті чого може виділятися невелика кількість сечі, або ж ці спроби можуть виявитися безрезультатними. Тварина може виглядати напруженою або демонструвати ознаки больових відчуттів при сечовипусканні, а також залишатися в положенні для сечовипускання довше, ніж зазвичай. Сеча кота може бути рожевого кольору через наявність в ній крові. Крім того, кіт може надмірно вилизувати область статевих органів, виявляти відсутність апетиту або інші зміни в поведінці.
Чи має мій кіт схильність до розладів сечовидільної системи?
Коти з надмірною вагою або ожирінням, а також ті, що ведуть малорухливий спосіб життя, більш схильні до розладів сечовидільної системи. До того ж коти зрілого віку мають схильність до хронічної хвороби нирок та інших системних хвороб (наприклад, ендокринних).
Існує припущення, що коти, які зазнають значного стресу, частіше мають проблеми з сечовидільною системою. Причиною стресу можуть бути відчутні зміни в облаштуванні помешкання, переїзди, зміни в раціоні, погано розміщений або важкодоступний туалетний лоток, а також проживання в оселі з кількома тваринами. Якщо кіт та його власник мають тісний зв’язок, кіт може навіть перейняти стрес власника, що може призвести до проблем зі здоров’ям.
Лікування захворювань сечовидільної системи у котів
Якщо ви помітили будь-який з описаних вище симптомів, важливо принести кота до ветеринарного лікаря, щоб він визначив проблему й призначив найкраще лікування.
Проте також можна вжити заходів для збереження здоров’я сечовидільної системи кота за допомогою правильного способу життя й харчування. Від природи коти не схильні пити багато води – вони походять від пустельних ссавців, які не могли регулярно мати доступ до води – але вода важлива для збереження здоров’я сечовидільної системи. Збільшення споживання води може сприяти сечовиділенню й розбавленню сечі, щоб зменшити ризик кристалізації.
Ви можете заохотити свого кота пити більше води, розмістивши кілька мисок по дому, але не поряд із кормом, туалетним лотком й не в місцях з активним рухом. Вода має бути кімнатної температури. Наповніть миску до країв, щоб полегшити до неї доступ. Проточна вода також може бути дуже привабливою, наприклад, краплі з крана або питний фонтанчик.
Раціон кота також може впливати на здоров’я його сечовидільної системи, оскільки певні раціони (сухі або вологі) можуть сприяти збільшенню споживання води.
На жаль, у котів часто зустрічаються захворювання сечовидільної системи, але, керуючись рекомендаціями ветеринарного лікаря, ви зможете підтримувати здоров’я вашого кота завдяки належному харчуванню і способу життя, а також, якщо необхідно, завдяки лікам.
Пов’язані статті
Поставте лайк та поділіться цією сторінкою