Чи має мій кіт схильність до розладів сечовидільної системи?

Коти з надмірною вагою або ожирінням, а також ті, що ведуть малорухливий спосіб життя, більш схильні до розладів сечовидільної системи. До того ж коти зрілого віку мають схильність до хронічної хвороби нирок та інших системних хвороб (наприклад, ендокринних).

Існує припущення, що коти, які зазнають значного стресу, частіше мають проблеми з сечовидільною системою. Причиною стресу можуть бути відчутні зміни в облаштуванні помешкання, переїзди, зміни в раціоні, погано розміщений або важкодоступний туалетний лоток, а також проживання в оселі з кількома тваринами. Якщо кіт та його власник мають тісний зв’язок, кіт може навіть перейняти стрес власника, що може призвести до проблем зі здоров’ям.

Лікування захворювань сечовидільної системи у котів

Якщо ви помітили будь-який з описаних вище симптомів, важливо принести кота до ветеринарного лікаря, щоб він визначив проблему й призначив найкраще лікування.

Проте також можна вжити заходів для збереження здоров’я сечовидільної системи кота за допомогою правильного способу життя й харчування. Від природи коти не схильні пити багато води – вони походять від пустельних ссавців, які не могли регулярно мати доступ до води – але вода важлива для збереження здоров’я сечовидільної системи. Збільшення споживання води може сприяти сечовиділенню й розбавленню сечі, щоб зменшити ризик кристалізації.

Ви можете заохотити свого кота пити більше води, розмістивши кілька мисок по дому, але не поряд із кормом, туалетним лотком й не в місцях з активним рухом. Вода має бути кімнатної температури. Наповніть миску до країв, щоб полегшити до неї доступ. Проточна вода також може бути дуже привабливою, наприклад, краплі з крана або питний фонтанчик.

Раціон кота також може впливати на здоров’я його сечовидільної системи, оскільки певні раціони (сухі або вологі) можуть сприяти збільшенню споживання води.

На жаль, у котів часто зустрічаються захворювання сечовидільної системи, але, керуючись рекомендаціями ветеринарного лікаря, ви зможете підтримувати здоров’я вашого кота завдяки належному харчуванню і способу життя, а також, якщо необхідно, завдяки лікам.