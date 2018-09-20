Захворювання сечовидільної системи у котів досить поширена проблема, але, на щастя, вони ефективно лікуються шляхом внесення необхідних змін у спосіб життя та раціон тварини. Якщо ви помітили зміни в поведінці кота, пов’язані з сечовипусканням, негайно зверніться до ветеринарного лікаря.

Як ветеринарний лікар може допомогти вилікувати захворювання сечовидільної системи у кота

Під час прийому ветеринарний лікар ретельно обстежить вашого кота та розпитає вас про симптоми, які в нього проявляються. Це може бути утруднене сечовипускання або його повне припинення, зменшення об'єму сечі, прояви дискомфорту під час сечовипускання або рожеве забарвлення сечі (свідчить про наявність крові).

Якщо лікар визначить, що захворювання має інфекційну природу, він призначить коту антибактеріальні препарати. Захворювання сечовидільної системи інфекційної природи, як-от цистит, зазвичай нехарактерні для котів, проте лише ветеринарний лікар зможе визначити наявність чи відсутність відповідних симптомів.

Обстеження може показати, що ваш кіт страждає на сечокам'яну хворобу. Це структури, сформовані у сечі кота з певних мінералів, які в нормі переробляються та виводяться із сечею. Ці мінерали кристалізуються, утворюючи камені, подібні до ниркових каменів у людей. Вони подразнюють органи сечовидільної системи та призводять до їх запалення, спричиняючи біль.

Залежно від діагнозу й клінічної картини, ветеринарний лікар може видалити камінь хірургічним шляхом і віддати його на аналіз, щоб визначити хімічний склад. Це важливо, оскільки за різних типів каменів лікування також різне. Крім того, ветеринарний лікар може порекомендувати спеціальну дієту для ефективного розчинення сечових каменів.

Лікування захворювань сечовидільної системи, особливо ідіопатичних (тобто викликаних невстановленими причинами), – це тривалий процес, у якому надзвичайно важлива підтримка ветеринарного лікаря.