Як лікувати кота із захворюваннями сечовидільної системи
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Захворювання сечовидільної системи у котів досить поширена проблема, але, на щастя, вони ефективно лікуються шляхом внесення необхідних змін у спосіб життя та раціон тварини. Якщо ви помітили зміни в поведінці кота, пов’язані з сечовипусканням, негайно зверніться до ветеринарного лікаря.
Як ветеринарний лікар може допомогти вилікувати захворювання сечовидільної системи у кота
Під час прийому ветеринарний лікар ретельно обстежить вашого кота та розпитає вас про симптоми, які в нього проявляються. Це може бути утруднене сечовипускання або його повне припинення, зменшення об'єму сечі, прояви дискомфорту під час сечовипускання або рожеве забарвлення сечі (свідчить про наявність крові).
Якщо лікар визначить, що захворювання має інфекційну природу, він призначить коту антибактеріальні препарати. Захворювання сечовидільної системи інфекційної природи, як-от цистит, зазвичай нехарактерні для котів, проте лише ветеринарний лікар зможе визначити наявність чи відсутність відповідних симптомів.
Обстеження може показати, що ваш кіт страждає на сечокам'яну хворобу. Це структури, сформовані у сечі кота з певних мінералів, які в нормі переробляються та виводяться із сечею. Ці мінерали кристалізуються, утворюючи камені, подібні до ниркових каменів у людей. Вони подразнюють органи сечовидільної системи та призводять до їх запалення, спричиняючи біль.
Залежно від діагнозу й клінічної картини, ветеринарний лікар може видалити камінь хірургічним шляхом і віддати його на аналіз, щоб визначити хімічний склад. Це важливо, оскільки за різних типів каменів лікування також різне. Крім того, ветеринарний лікар може порекомендувати спеціальну дієту для ефективного розчинення сечових каменів.
Лікування захворювань сечовидільної системи, особливо ідіопатичних (тобто викликаних невстановленими причинами), – це тривалий процес, у якому надзвичайно важлива підтримка ветеринарного лікаря.
Лікування захворювань сечовидільної системи у кота у домашніх умовах
Після початкової консультації ветеринарний лікар може порадити вам змінити деякі аспекти способу життя кота, щоб підтримати здоров’я його сечовидільної системи. Коти з надмірною вагою більш схильні до утворення каменів, оскільки п’ють і випускають сечу рідше. У такому разі ветеринарний лікар може порекомендувати вам допомогти коту схуднути й підвищити рівень активності вашого улюбленця.
Коти також можуть страждати на захворювання сечовидільної системи через стрес вдома. Це може бути стрес, який передається коту від власника, стрес через життя в родині з кількома котами чи стрес через різку зміну способу життя. Щоб зменшити цей стрес, ветеринарний лікар може запропонувати:
- забезпечити коту постійний, легкий і безпечний доступ до лотка;
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обмежити контакт між котами, які не ладять одне з одним;
- змінити оточення кота на більш стимулююче або безпечне;
- застосувати засоби проти тривожності, розпилювачі феромонів або спеціальні дієти.
Лікування захворювань сечовидільної системи у кота за допомогою дієти
Дієта кота може ефективно підтримувати здоров’я сечовидільної системи, відновлюючи баланс рН сечі й обмежуючи кількість мінералів, які можуть кристалізуватися та призводити до утворення каменів. Крім того, їжа має бути багатою на високоякісний білок, оскільки це зменшує навантаження на нирки.
Вологий корм корисний тим, що містить високий відсоток води, через що кіт частіше випускає сечу, промиваючи сечовидільну систему. Однак, якщо кіт віддає перевагу сухому корму, заохочуйте його більше пити, використовуючи джерела проточної води (наприклад, фонтани) і заповнюючи миску до країв для легкого доступу. Не розміщуйте миску біля місць, де часто перебувають люди чи інші тварини, а також біля лотків або зон із їжею. Можете навіть пропонувати коту «ароматизовану» воду, наприклад, воду, злиту з банки з тунцем, або воду, злиту з розморожених варених креветок.
Дуже важливо проконсультуватися з ветеринарним лікарем, перш ніж почати самостійний догляд за сечовидільною системою кота, щоб переконатись у відсутності нагальних проблем, що потребують медичної допомоги. Ветеринарний лікар порадить вам, як діяти, і підтримуватиме вас на кожному кроці.
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