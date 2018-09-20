Симптоми розладів травлення у кота
Розлади травлення в котів можуть проявлятися по-різному залежно від їхніх чинників, тож важливо знати, як їх розпізнавати.
Коту важко їсти або ковтати
Якщо у кота непрохідність стравоходу (наприклад, через грудочку шерсті), або м’язи його стравоходу чи шлунку не працюють належно , ви можете помітити, що йому важко їсти або ковтати.
Крім того, кіт може відмовлятися від їжі, адже вона спричиняє біль, а якщо він і їстиме, то робитиме це через силу. Кіт може відригувати їжу, тобто раптово повертати її невдовзі після вживання. У нього може з’явитися кашель через неперетравлений корм, що накопичився в стравоході.
У кота блювота або утворюються грудочки шерсті
Котам притаманно іноді блювати, особливо якщо вони з’їли те, що організм сприймає як небезпечне для себе. Часте блювання, двічі або більше разів на місяць, може вказувати на серйознішу проблему, наприклад, інфекцію, запалення або виразку, однак коти можуть блювати і з багатьох інших причин. Коли кіт блює, він повертає частково перетравлену їжу зі шлунку або жовч. Зазвичай це відбувається через деякий час після годування. Цей процес відрізняється від відригування - менш контрольованої, негайної реакції.
Якщо кіт відригує щільну купку сплутаної шерсті, імовірно, він страждає від утворення грудочок шерсті. Таке відбувається, коли надлишок шерсті, яка потрапляє в організм кота під час вилизування, злипається у грудочку у його шлунково-кишковому тракті. Зазвичай шерсть без проблем виводиться з травного тракту кота, але якщо її стає забагато, й організм не може впоратися з нею, формуються грудочки шерсті. Більше цю проблему схильні мати довгошерсті коти, втім вона притаманна всім котам, які живуть постійно у приміщенні, оскільки вони вилизують себе більше часу, ніж вуличні. Деякі коти можуть блювати з шерстю, навіть якщо грудочки шерсті не сформувалися повністю.
Діарея в кота
Як і блювота, діарея може свідчити про більш серйозну хворобу кота. Ветеринарні лікарі розрізняють діарею товстого та тонкого кишечника, у яких різні симптоми та причини.
Якщо в кота діарея товстого кишечника, його випорожнення матимуть такий самий або дещо менший об'єм, але стануть частішими, ніж зазвичай, і можуть містити кров або слиз. Ви також можете помітити, що в кінці акту дефекації фекалії кота стають м’якшими. Кіт також може виявляти потребу до термінового та частого випорожнення.
Під час діареї тонкого кишечника випорожнення кота можуть бути дуже об’ємними й мати різні кольори (від зеленого до оранжевого), а також містити неперетравлену їжу. Крім того, у кота може спостерігатися блювота, втрата ваги та метеоризм.
З визначенням консистенції фекалій кота можуть виникнути складнощі, адже він може випорожнюватися на вулиці. У такому випадку перевірте, чи є фекалії навколо ануса кота (це може свідчити про діарею), і слідкуйте, як часто він виходить на вулицю.
Якщо ви помітили в кота будь-який із цих симптомів, обов’язково зверніться до ветеринарного лікаря, щоб визначити причину проблеми та правильно лікувати її. Більшість розладів травлення можна полегшити або попередити за допомогою правильного раціону. Порадьтеся з ветеринарним лікарем щодо вибору найкращого раціону, призначеного для підтримання здорового травлення кота.
Пов’язані статті
