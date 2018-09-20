Розлади травлення в котів можуть проявлятися по-різному залежно від їхніх чинників, тож важливо знати, як їх розпізнавати.

Коту важко їсти або ковтати

Якщо у кота непрохідність стравоходу (наприклад, через грудочку шерсті), або м’язи його стравоходу чи шлунку не працюють належно , ви можете помітити, що йому важко їсти або ковтати.

Крім того, кіт може відмовлятися від їжі, адже вона спричиняє біль, а якщо він і їстиме, то робитиме це через силу. Кіт може відригувати їжу, тобто раптово повертати її невдовзі після вживання. У нього може з’явитися кашель через неперетравлений корм, що накопичився в стравоході.

У кота блювота або утворюються грудочки шерсті

Котам притаманно іноді блювати, особливо якщо вони з’їли те, що організм сприймає як небезпечне для себе. Часте блювання, двічі або більше разів на місяць, може вказувати на серйознішу проблему, наприклад, інфекцію, запалення або виразку, однак коти можуть блювати і з багатьох інших причин. Коли кіт блює, він повертає частково перетравлену їжу зі шлунку або жовч. Зазвичай це відбувається через деякий час після годування. Цей процес відрізняється від відригування - менш контрольованої, негайної реакції.

Якщо кіт відригує щільну купку сплутаної шерсті, імовірно, він страждає від утворення грудочок шерсті. Таке відбувається, коли надлишок шерсті, яка потрапляє в організм кота під час вилизування, злипається у грудочку у його шлунково-кишковому тракті. Зазвичай шерсть без проблем виводиться з травного тракту кота, але якщо її стає забагато, й організм не може впоратися з нею, формуються грудочки шерсті. Більше цю проблему схильні мати довгошерсті коти, втім вона притаманна всім котам, які живуть постійно у приміщенні, оскільки вони вилизують себе більше часу, ніж вуличні. Деякі коти можуть блювати з шерстю, навіть якщо грудочки шерсті не сформувалися повністю.