Кліщі у котів: симптоми та лікування

Рання весна пробуджує не лише бруньки на деревах та кущах, але й іксодових кліщів. Після тривалого зимового голоду, паразити активізуються, та можуть уражати тварин та людей. Прикріпившись до тіла тварини, вони не залишаться на ньому назавжди, проте є ймовірність, що ваш кіт може отримати небажану інфекцію.

Паразити переносять численні бактеріальні та вірусні захворювання. І хоча поширене захворювання у собак піроплазмоз вкрай рідко зустрічається у котів, проте кліщі можуть бути небезпечні для котів й іншими хворобами, збудників яких можуть переносити кліщі, зокрема бартонельоз, бореліоз, анаплазмоз тощо. Окрім того варто пам’ятати, якщо кіт має доступ на вулицю, то може бути механічним переносником кліща, що може становити небезпеку для людини чи інших тварин в домі. Ось чому для багатьох власників таке актуальне питання «Як вберегти кота від кліщів».

Симптоми укусу кліща у кота

На жаль, немає безумовної ознаки, за якою можна точно визначити, що тварина постраждала від паразита. Проте перші симптоми укусу можуть проявитися через кілька днів:

1. Надмірне чухання чи вилизування місця, в якому засів кліщ.

2. Загальне нездужання тварини. Кіт стає менш рухливий, слабо реагує на звичні подразники. Також можливе погіршення апетиту та підвищення спраги.

У складних випадках може змінюватися колір слизових оболонок та виникати пожовтіння білків.

Якщо ви помітили, що тварина нездужає, варто одразу звернутися до ветеринарного лікаря. Важливо не відкладати візит, бо іноді кліщі переносять дуже небезпечні хвороби, які можуть не тільки нашкодити вашому улюбленцю, але й призвести до трагічних наслідків.

Як видалити кліща у кота

У

разі, якщо кіт має доступ на вулицю (наприклад, живе у приватному будинку) або ж є інші тварини, які регулярно бувають на вулиці і контактують із котом варто завжди оглядати тварину, приділяючи особливу увагу таким зонам: вуха, міжпальцеві простори, лапи, пахви, хвіст.



Кліщі найчастіше кусають тварин у ділянках голови, шиї, області за вухами, пахової та ліктьової зони тварини. Повільно пройдіться рукою по всій шерсті, щоб відчути кліща, якщо він є. Розмір кліща коливається від 2-3 мм до 1 і більше сантиметра і має зазвичай коричневий колір.



Що робити, якщо ви знайшли кліща

Паразити можуть перебувати на тілі ссавця близько 10 днів. Якщо ви маєте достатньо практичного досвіду та переконані, що не нашкодите своєму улюбленцю видаляючи кліща самостійно, тоді сміливо видаляйте його. Якщо такого досвіду немає, тоді зверніться до ветеринарного лікаря, який допоможе обережно видалити кліща та огляне тварину.

Що робити, якщо немає можливості звернутися до ветеринара

Підготуйте інструменти: пінцет, або краще спеціальний «викручувач» для видалення кліщів. Підготуйте місце для видалення: налаштуйте світло та заспокойте свого улюбленця.

Найкраще робити це вдвох, щоб одна людина тримала тварину, а інша безпосередньо займалась видаленням. Також важливо не стискати міцно кліща та не крапати на місце укусу маслом чи водою. Зафіксуйте інструмент на тілі паразита та, повільно прокручуйте, поки не побачите голову комахи.

У чому небезпека кліщів для кота

Страшний не стільки сам укус, хоча і він часто може викликати подразнення та запалення місця ураження, скільки ризик зараження вірусними та бактеріальними захворюваннями. Збудники хвороб можуть потрапити у кров чотирилапого зі слиною паразита після укусу.

Які хвороби переносять кліщі

Кліщ здатний «заразити» тварину такими захворюваннями, як ерліхіоз, бартонельоз, бореліоз та інші хвороби. Важливо своєчасно звернутися за кваліфікованою фахівця за допомогою — зволікання може коштувати тварині життя.

Ветеринари наголошують на тому, що власникам котів необхідно контролювати стан свого улюбленця після видалення паразита. Якщо ви помітили, що кіт став менш активним, ніж зазвичай, втратив апетит, змінився колір сечі, з'явилась гіпертермія чи будь-яка інша зміна стану, терміново покажіть тварину лікареві.

Де кіт може підчепити кліща

Ризики з'являються одразу після того, як починає танути сніг. Ранньою весною кліщі стають більш активними, відчуваючи потребу в харчуванні, починають полювання на ссавців.

Найвища активність паразитів у весняно-осінній період: з березня по травень та з серпня по жовтень. Але випадки захворювання фіксуються навіть взимку. Влітку при високих температурах активність кліщів може бути нижча, проте ризик ураження залишається.

Кліщі можуть знаходитись у вологій і тінистій місцевості: в лісі, на газонах і клумбах, в парках, скверах і садах. У сезон зустріти кліща можна навіть на відкритих чагарникових зонах у полях.

Для домашніх котів небезпеку можуть становити інші тварини, які регулярно бувають на вулиці, а також одяг або взуття власника, на яких може перебувати кліщ.

Профілактика кота від кліщів

Сучасний ринок ветеринарних препаратів налічує безліч компаній, що займаються реалізацією профілактичних засобів від паразитів. Аерозолі, краплі та нашийники — ви можете вибрати будь-який продукт, що відповідатиме вашим індивідуальним запитам.

Якщо ваш кіт має доступ на вулицю чи контактує із тваринами, що постійно бувають на вулиці, вам варто забезпечити йому захист від кліщів, щоб уникнути небезпечного зараження та погіршення стану вашого улюбленця.