Порушення щоденних гігієнічних ритуалів може говорити, що кіт відчуває дискомфорт.

Чому він перестав ходити у лоток? Причин може бути чимало. Наприклад, кіт, як істота звички, може ходити в туалет поза звичним лотком після переїзду, перестановки лотка в нове місце або зміни наповнювача. Але така поведінка може бути симптомом розвитку захворювання сечостатевої системи. Так чи інакше, це може бути тривожним сигнал для власника.

Охайність — генетично обумовлена видова особливість котів. Дикі пращури свійських тварин уважно ставилися до справляння потреби, оскільки вороги могли швидко визначити їхнє місце розташування за виділеннями.

Акуратність у питаннях гігієни збереглася у котів і донині. Соціалізуючись біля матері або людини, маленькі кошенята вчаться ходити в туалет в обумовленому місці. Зазвичай для цього використовується лоток.

Як бути, якщо ваш кіт не ходить у лоток? Насамперед виключіть фізіологічний та психологічний фактори. Власники часто приписують своїм вихованцям людські вчинки. Наприклад, що вихованець «сходив у туалет» у недозволеному місці, тому що він вирішив «помститися» господареві. Але зазвичай за такою поведінкою стоїть не помста й образа на людину, а банальні проблеми зі здоров'ям.

Нерідко причиною порушення гігієнічних навичок є захворювання сечостатевої системи. Це може бути сечокам'яна хвороба чи ниркова недостатність. Закрепи можуть бути причиною того, що ваш вихованець не користується туалетним лотком. Крім того, у літніх котів може розвинутись артрит або інше захворювання, через яке складно потрапити в коробку та вийти з неї. Часто в наведених вище випадках тварина може відчувати дискомфорт і біль. Це формує у свідомості кота зв'язок «лоток-біль», тому він шукає місце, де його не супроводжуватимуть болючі відчуття.

Зберіть сечу вихованця на аналіз та негайно відвідайте ветеринарну клініку, де фахівці допоможуть встановити причину незвичайної поведінки тварини.

Також зверніть увагу на те, де розташований котячий туалет. Це має бути безпечний, тихий куточок, у якому кішці комфортно. Бажано сховати лоток від сторонніх очей, щоб не бентежити вихованця.

Частою причиною, через яку тварина ходить у туалет у недозволеному місці, є статеве дозрівання. Перебуваючи у фазі активного статевого полювання, вихованець може мітити територію з метою залучення партнера протилежної статі для парування. Якщо ви не заводчик і не плануєте брати участь у племінному розведенні породи, рекомендуємо вдатися до стерилізації або кастрації тварини.

Стрес і тривога також можуть порушити гігієнічні звички. Проаналізуйте, що саме змінилося в середовищі вихованця, і постарайтеся усунути негативний фактор.

Не забувайте про гігієну котячого туалету. Деякі вихованці відмовляються справляти потребу в лоток, якщо той уже використаний.

Іноді розмір лотка не відповідає потребам тварини. Наприклад, ви купили лоток, коли ваш вихованець був кошеням, а тепер він виріс, тож необхідно переглянути розмір лотка. Він повинен бути в 1,5 рази більшим за довжину кішки.

Ще одна практична порада: якщо в будинку кілька котів, у кожного має бути індивідуальний лоток.