Пояснення щодо годування цуценят
Потреби в харчуванні здорових, дорослих собак і цуценят значно відрізняються. Правильний раціон повинен давати вашому цуценяті все, щоб його організм гармонійно розвивався на основних етапах росту без необхідності в жодних добавках.
Харчування для одномісячних цуценят
У цьому віці природні захисні сили цуценяти потребують значної підтримки. У період від чотирьох до дванадцяти тижнів у цуценят настає етап «імунного провалу», коли захист, отриманий із молоком матері, починає слабшати, а власна здатність до розвитку сильної імунної системи ще не повністю сформована. Харчування в цей період може забезпечити організм цуценяти природними стимуляторами, як-от вітамінами E та B. Інші поживні речовини, зокрема, маннанолігосахариди, сприяють розвитку корисних бактерій у чутливій травній системі.
Харчування цуценят у віці двох місяців
У два місяці основну увагу варто звернути на розвиток скелетної структури цуценяти. Для ефективного розвитку скелета потрібні кальцій і фосфор у ретельно виміряних кількостях. Це важливо з огляду на загальний стан здоров’я, особливо для великих собак, кістки яких підтримують багато м'язів і тканин тіла.
Харчування у віці чотирьох місяців
На цьому етапі скелет цуценяти продовжує розвиватися, тому правильний баланс поживних речовин (кальцію та фосфору) у раціоні все ще потрібен. Організм цуценяти не може регулювати дозу кальцію, яка засвоюється з їжею, тому до досягнення шести місяців він не може захиститися від надмірного надходження цієї речовини з кормом. Надмірне поглинання кальцію може призвести до певних деформацій скелета, тому дотримуйтеся рекомендованого дозування: 0,5 г кальцію на 1 кг ваги тіла щодня.
Харчування цуценят у віці семи місяців
У цей час цуценя почне набирати масу тіла, тому насамперед йому потрібні протеїни. Однак це має бути не будь-який білок, а високоякісний і легкоперетравний, що полегшує засвоєння й «повторне використання» амінокислот організмом, в процесі утворення здорових тканин і антитіл.
Оскільки цуценя швидко росте, кількість білка та калорійність у його раціоні має бути більшою, ніж у раціоні дорослого собаки. У разі нестачі білка цуценя може страждати від послаблення захисних функцій організму, проблем зі шкірою та шерстю, а також залишитися недостатньо розвиненим. Контролюйте розміри порцій, щоб цуценя не набрало надмірну вагу протягом цього важливого етапу.
Харчування цуценят у віці 10 місяців
Собаки мініатюрних і маленьких порід стають дорослими у віці 10 місяців, тоді як у великих собак дорослішання відбувається значно довше. Усі собаки в цей період потребують поживних речовин для підтримки здоров’я суглобів. Особливо це стосується великих і гігантських порід, оскільки вони набирають м’язову масу, що навантажує скелет. Глюкозамін і хондроїтин – важливі поживні речовини, які сприяють живленню хрящів і синовіальної рідини, що забезпечують нормальне функціонування суглобів. Без них у цуценят можуть згодом виникнути проблеми із суглобами.
Харчування дорослих собак
Дорослий собака потребує ретельно збалансованої дієти, щоб не набрати надлишкову вагу. За оцінками, понад чверть усіх дорослих собак страждають від ожиріння, яке може призвести до надмірного навантаження на кістки, суглоби й внутрішні органи та, як наслідок, до погіршення якості життя домашнього улюбленця. Якщо протягом цих важливих ранніх місяців життя годувати цуценя правильною збалансованою їжею в рекомендованій кількості, воно має вирости здоровим і щасливим собакою.
Якщо ви не знаєте, як годувати цуценя, щоб забезпечити йому найкраще для його віку та способу життя харчування, зверніться до ветеринарного лікаря, який надасть вам відповідні рекомендації.
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