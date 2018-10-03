Потреби в харчуванні здорових, дорослих собак і цуценят значно відрізняються. Правильний раціон повинен давати вашому цуценяті все, щоб його організм гармонійно розвивався на основних етапах росту без необхідності в жодних добавках.

Харчування для одномісячних цуценят

У цьому віці природні захисні сили цуценяти потребують значної підтримки. У період від чотирьох до дванадцяти тижнів у цуценят настає етап «імунного провалу», коли захист, отриманий із молоком матері, починає слабшати, а власна здатність до розвитку сильної імунної системи ще не повністю сформована. Харчування в цей період може забезпечити організм цуценяти природними стимуляторами, як-от вітамінами E та B. Інші поживні речовини, зокрема, маннанолігосахариди, сприяють розвитку корисних бактерій у чутливій травній системі.

Харчування цуценят у віці двох місяців

У два місяці основну увагу варто звернути на розвиток скелетної структури цуценяти. Для ефективного розвитку скелета потрібні кальцій і фосфор у ретельно виміряних кількостях. Це важливо з огляду на загальний стан здоров’я, особливо для великих собак, кістки яких підтримують багато м'язів і тканин тіла.

Харчування у віці чотирьох місяців

На цьому етапі скелет цуценяти продовжує розвиватися, тому правильний баланс поживних речовин (кальцію та фосфору) у раціоні все ще потрібен. Організм цуценяти не може регулювати дозу кальцію, яка засвоюється з їжею, тому до досягнення шести місяців він не може захиститися від надмірного надходження цієї речовини з кормом. Надмірне поглинання кальцію може призвести до певних деформацій скелета, тому дотримуйтеся рекомендованого дозування: 0,5 г кальцію на 1 кг ваги тіла щодня.