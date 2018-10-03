Знайомство цуценяти із членами родини



Як цуценя реагує на нових людей залежить і від особливостей породи, і від середовища, де цуценя зростало. Є кілька простих кроків, за допомогою яких можна зменшити стрес під час знайомства:

Знайомте цуценя з новими людьми поступово. Зустріч одночасно з великою кількістю людей може налякати цуценя, тож якщо дати йому можливість звикати лише до нових людей один за одним поступово, ситуація стане комфортнішою.

Нехай цуценя підійде до вас. Не варто наближатися до нього занадто швидко або передавати його з рук у руки, це може викликати тривогу. Буде краще, якщо члени сім’ї спокійно сядуть і зачекають, поки цуценя підійде першим.

Розмовляйте спокійно. Переконайтеся, що члени вашої сім’ї не надто емоційні, не підвищують голос, аби створити дружню й безпечну атмосферу та допомогти цуценяті почуватися спокійніше.

Не використовуйте ласощі. Не давайте їжу цуценяті як винагороду за взаємодію з новими людьми. Деякі собаки не відмовляться від їжі, навіть відчуваючи страх. Однак, незважаючи на те, що собака іде на контакт, така поведінка не обов'язково свідчить про її благополуччя.

Не кваптеся. Дайте цуценяті вдосталь часу, щоб познайомитися з кожною новою людиною. Якщо цуценя отримає хороший досвід під час знайомства з родиною, це допоможе йому і під час зустрічей із новими людьми за межами дому.

Стежте за мовою тіла вашого собаки. Важливо звернути увагу на ознаки тривоги в цуценяти, наприклад, такі як уникнення зорового контакту або опускання хвоста. У такій ситуації залиште цуценя у спокої та дайте йому побути на самоті, щоб він не нервував.