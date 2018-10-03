Знайомство цуценяти з членами сім'ї
Знайомство цуценяти із членами родини
Як цуценя реагує на нових людей залежить і від особливостей породи, і від середовища, де цуценя зростало. Є кілька простих кроків, за допомогою яких можна зменшити стрес під час знайомства:
Знайомте цуценя з новими людьми поступово. Зустріч одночасно з великою кількістю людей може налякати цуценя, тож якщо дати йому можливість звикати лише до нових людей один за одним поступово, ситуація стане комфортнішою.
Нехай цуценя підійде до вас. Не варто наближатися до нього занадто швидко або передавати його з рук у руки, це може викликати тривогу. Буде краще, якщо члени сім’ї спокійно сядуть і зачекають, поки цуценя підійде першим.
Розмовляйте спокійно. Переконайтеся, що члени вашої сім’ї не надто емоційні, не підвищують голос, аби створити дружню й безпечну атмосферу та допомогти цуценяті почуватися спокійніше.
Не використовуйте ласощі. Не давайте їжу цуценяті як винагороду за взаємодію з новими людьми. Деякі собаки не відмовляться від їжі, навіть відчуваючи страх. Однак, незважаючи на те, що собака іде на контакт, така поведінка не обов'язково свідчить про її благополуччя.
Не кваптеся. Дайте цуценяті вдосталь часу, щоб познайомитися з кожною новою людиною. Якщо цуценя отримає хороший досвід під час знайомства з родиною, це допоможе йому і під час зустрічей із новими людьми за межами дому.
Стежте за мовою тіла вашого собаки. Важливо звернути увагу на ознаки тривоги в цуценяти, наприклад, такі як уникнення зорового контакту або опускання хвоста. У такій ситуації залиште цуценя у спокої та дайте йому побути на самоті, щоб він не нервував.
Знайомство цуценяти з дітьми
Щоб забезпечити благополуччя цуценяти, важливо пояснити дітям, що вони мають бути дуже обережними з новим домашнім улюбленцем. Їх також слід навчити давати цуценятам простір для відпочинку та сну, коли вони цього потребують, і не заважати їм у цей час.
Як і старші члени вашої родини, під час першої зустрічі діти мають сісти й дозволити цуценяті підійти до них. Важливо контролювати будь-які контакти між дітьми та цуценятами, щоб ви були впевнені, що вони граються обережно й не завдають одне одному шкоди.
Якщо у вашому домі немає дітей, буде не зайвим познайомити цуценя з іншими знайомими вам дітьми. Якщо ваше цуценя не спілкуватиметься з дітьми з раннього віку, воно може відчути тривогу, коли зустрінеться з ними пізніше.
Знайомство цуценяти з членами родини є поступовим процесом, тому важливо давати йому змогу звикнути. Знайомство цуценяти з новими людьми – це чудовий спосіб переконатися, що воно впевнене в собі й готове до нових зустрічей і нового оточення в дорослому житті.
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