Hairball Care
Сухий корм для котів
Наявні розміри
Яка порція правильна?
400g
2kg
10kg
Доведена ефективність
Годування виключно раціоном HAIRBALL CARE зменшує утворення грудочок шерсті через 14 днів*. *Внутрішнє дослідження Royal Canin.
Ретельно збалансована формула раціону
Ретельно збалансована формула раціону допомагає природним шляхом зменшити утворення грудочок шерсті. Раціон HAIRBALL CARE містить ексклюзивний комплекс спеціальної суміші різних типів дієтичної клітковини, у тому числі псиліум, що допомагає природним шляхом стимулювати кишковий транзит. Це допомагає виводити шерсть разом з фекаліями, яка щоденно заковтується котом, а не накопичувати її у шлунку та відригувати.
Дегідратовані протеїни свійської птиці, пшеничний глютен* , кукурудза, рослинна клітковина, рис, тваринні жири, гідролізовані протеїни тваринного походження, пшениця, кукурудзяне борошно, кукурудзяний глютен, буряковий жом, мінеральні речовини, дріжджові продукти, соєва олія, риб’ячий жир, оболонка та насіння подорожника (0,50%), фруктоолiгосахариди. *L.I.P. (Л.І.П.) - протеїни, відібрані за принципом високої перетравності.
Добавки (на 1 кг): Харчові добавки: вітамін A - 24 000 MO; вітамін D3 - 940 MO; залiзо (3b103) - 30 мг; йод (3b201, 3b202) - 3 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 9 мг; марганець (3b502, 3b504) - 39 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 130 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,04 мг. Aнтиоксиданти.