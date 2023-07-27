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Hairball Care

Hairball Care

Сухий корм для котів

Наявні розміри

400g

2kg

10kg

Яка порція правильна?

Доведена ефективність

Годування виключно раціоном HAIRBALL CARE зменшує утворення грудочок шерсті через 14 днів*. *Внутрішнє дослідження Royal Canin.

Ретельно збалансована формула раціону

Ретельно збалансована формула раціону допомагає природним шляхом зменшити утворення грудочок шерсті. Раціон HAIRBALL CARE містить ексклюзивний комплекс спеціальної суміші різних типів дієтичної клітковини, у тому числі псиліум, що допомагає природним шляхом стимулювати кишковий транзит. Це допомагає виводити шерсть разом з фекаліями, яка щоденно заковтується котом, а не накопичувати її у шлунку та відригувати.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р