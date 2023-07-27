Ретельно збалансована формула раціону

Ретельно збалансована формула раціону допомагає природним шляхом зменшити утворення грудочок шерсті. Раціон HAIRBALL CARE містить ексклюзивний комплекс спеціальної суміші різних типів дієтичної клітковини, у тому числі псиліум, що допомагає природним шляхом стимулювати кишковий транзит. Це допомагає виводити шерсть разом з фекаліями, яка щоденно заковтується котом, а не накопичувати її у шлунку та відригувати.