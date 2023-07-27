Intense Beauty Gravy
Вологий корм для котів
Інтенс Б'ьюті Кер соус. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в соусі) для дорослих котів віком від 12 місяців для підтримання здоров’я шкіри та краси шерсті
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Здоров'я шкіри та шерсті: омега-3 і -6
Допомагає підтримувати красу шерсті зокрема завдяки жирним кислотам омега-3 і омега-6.
Здоров’я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи.
Підтримання оптимальної ваги
Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, риба та рибні продукти, олії та жири, субпродукти рослинного походження, екстракти рослинних протеїнів, мінеральні речовини, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 95 MO; E1 (залiзо) - 10 мг; E2 (йод) - 0,34 мг; E4 (мiдь) - 2,7 мг; E5 (марганець) - 3 мг; E6 (цинк) - 30 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 12%; сирий жир - 3,7%; сира зола - 1,3%; сира клітковина - 1,1%; вологість - 78%; омега-3 жирні кислоти - 0,18%; омега-6 жирні кислоти - 1%.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Тільки вологий корм
|2 + 1/4
|2 + 3/4
|3 + 1/4
|3 + 3/4
|Вологий корм + сухий корм Royal Canine Hair and Skin Care
|1 пауч + 22 г
|1 пауч + 32 г
|1 пауч + 40 г
|1 пауч + 48 г