Urinary Care
Сухий корм для котів
Урінарі Кер. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів віком від 12 місяців до 12 років, що сприяє підтриманню здоров'я сечовидільної системи
Наявні розміри
Яка порція правильна?
400g
2kg
10kg
Доведена ефективність
За 10 днів сприяє підтриманню здоров’я сечовивідних шляхів у здорових котів, яких годували раціоном ROYAL CANIN® URINARY CARE*. *Внутрішнє дослідження Royal Canin
Підтримання здоров’я сечовивідних шляхів
Раціон можна використовувати протягом тривалого часу для підтримання здоров’я сечовивідних шляхів.
Пшеничний глютен* , кукурудза, дегідратовані протеїни свійської птиці, рис, пшениця, тваринні жири, рослинна клітковина, кукурудзяний глютен, гідролізовані протеїни тваринного походження, кукурудзяне борошно, мінеральні речовини, буряковий жом, дріжджові продукти, соєва олія, риб’ячий жир, борошно чорнобривців прямостоячих. *L.I.P. (Л.І.П.) - протеїни, відібрані за принципом високої перетравності.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 14 000 MO; вітамін D3 - 700 MO; залiзо (3b103) - 33 мг; йод (3b201, 3b202) - 3,3 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 10 мг; марганець (3b502, 3b504) - 43 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 135 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,05 мг. Aнтиоксиданти.
|Cat Weight
|INACTIVE (low energy needs)
|IDEAL WEIGHT (normal energy needs)
|3 kg
|36 g (3/8 cup)
|45 g (4/8 cup)
|4 kg
|44 g (4/8 cup)
|55 g (5/8 cup)
|5 kg
|52 g (4/8 cup)
|65 g (6/8 cup)
|6 kg
|59 g (7/8 cup)
|74 g (6/8 cup)
|Cat Weight
|INACTIVE (low energy needs)
|IDEAL WEIGHT (normal energy needs)
|3 kg
|17 g (1/8 cup)
|26 g (2/8 cup)
|4 kg
|26 g (2/8 cup)
|37 g (3/8 cup)
|5 kg
|33 g (3/8 cup)
|46 g (4/8 cup)
|6 kg
|40 g (3/8 cup)
|55 g (5/8 cup)
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Urinary Care