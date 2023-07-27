Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Urinary Care

Urinary Care

Сухий корм для котів

Урінарі Кер. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів віком від 12 місяців до 12 років, що сприяє підтриманню здоров'я сечовидільної системи

Наявні розміри

400g

2kg

10kg

Яка порція правильна?

Доведена ефективність

За 10 днів сприяє підтриманню здоров’я сечовивідних шляхів у здорових котів, яких годували раціоном ROYAL CANIN® URINARY CARE*. *Внутрішнє дослідження Royal Canin

Підтримання здоров’я сечовивідних шляхів

Раціон можна використовувати протягом тривалого часу для підтримання здоров’я сечовивідних шляхів.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Urinary Care

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р