Здорове харчування для стерилізованих та кастрованих котів
Гама раціонів ROYAL CANIN® Стерелайзд розроблена ветеринарними дієтологами для підтримання здоров’я кастрованих та стерилізованих котів на кожному етапі життя. Завдяки балансу поживних речовин – нутрієнтів – раціони допомагають знизити ризик набору зайвої ваги, а також забезпечують підтримання сечовидільної системи.
Особливі потреби стерилізованих та кастрованих кошенят
Організм кошеняти активно розвивається до 12 місяців.
Після кастрації або стерилізації у кошенят може змінитись метаболізм: їхні енергетичні потреби знижуються, а апетит навпаки може збільшитися, що може спровокувати набір зайвої ваги.
В той же час організм кошеняти продовжує свій ріст та розвиток, потребуючи багато енергії та поживних речовин.
Саме тому раціон ROYAL CANIN® KITTEN STERILISED, який створено для кастрованих та стерилізованих кошенят віком від 6 до 12 місяців, враховує всі ці фактори та містить помірний рівень жиру, але при цьому високий вміст білка, кальцію та фосфору для здорового розвитку.
Раціони для дорослих котів після стерилізації та кастрації
Раціони ROYAL CANIN® STERILISED для котів віком від 1 до 7 років враховують особливі потреби дорослих котів після операції.
Здорове харчування для стерилізованих та кастрованих котів, що старіють
Тому раціони ROYAL CANIN® STERILISED для котів віком від 7 до 12 років та ROYAL CANIN® AGEING 12+ STERILISED допомагають підтримувати здоров’я всіх систем організму стерилізованих та кастрованих улюбленців при перших ознаках і в процесі старіння.
Поради щодо здоров'я вашого кота
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