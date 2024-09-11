Організм кошеняти активно розвивається до 12 місяців.

Після кастрації або стерилізації у кошенят може змінитись метаболізм: їхні енергетичні потреби знижуються, а апетит навпаки може збільшитися, що може спровокувати набір зайвої ваги.

В той же час організм кошеняти продовжує свій ріст та розвиток, потребуючи багато енергії та поживних речовин.

Саме тому раціон ROYAL CANIN® KITTEN STERILISED, який створено для кастрованих та стерилізованих кошенят віком від 6 до 12 місяців, враховує всі ці фактори та містить помірний рівень жиру, але при цьому високий вміст білка, кальцію та фосфору для здорового розвитку.

