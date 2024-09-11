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Cat sterilized range pack shot

Здорове харчування для стерилізованих та кастрованих котів

Гама раціонів ROYAL CANIN® Стерелайзд розроблена ветеринарними дієтологами для підтримання здоров’я кастрованих та стерилізованих котів на кожному етапі життя. Завдяки балансу поживних речовин – нутрієнтів – раціони допомагають знизити ризик набору зайвої ваги, а також забезпечують підтримання сечовидільної  системи.

Особливі потреби стерилізованих та кастрованих кошенят

Організм кошеняти активно розвивається до 12 місяців.
Після кастрації або стерилізації у кошенят може змінитись метаболізм: їхні енергетичні потреби знижуються, а апетит навпаки може збільшитися, що може спровокувати набір зайвої ваги.
В той же час організм кошеняти продовжує свій ріст та розвиток, потребуючи багато енергії та поживних речовин. 
Саме тому раціон ROYAL CANIN® KITTEN STERILISED, який створено для кастрованих та стерилізованих кошенят віком від 6 до 12 місяців, враховує всі ці фактори та містить помірний рівень жиру, але при цьому високий вміст білка, кальцію та фосфору для здорового розвитку.

Раціони для дорослих котів після стерилізації та кастрації

Після кастрації або стерилізації у дорослих котів можуть підвищитися апетит приблизно на 20% та зменшитися активність, тому збільшується ризик набору зайвої ваги та, як наслідок, поява різних захворювань, як от ожиріння, цукровий діабет, сечокам'яна хвороба і тд.

Раціони ROYAL CANIN® STERILISED для котів віком від 1 до 7 років враховують особливі потреби дорослих котів після операції.

Здорове харчування для стерилізованих та кастрованих котів, що старіють

На кожному етапі життя організм кота має особливі потреби, які змінюються відповідно до віку. 

Тому раціони ROYAL CANIN® STERILISED для котів віком від 7 до 12 років та ROYAL CANIN® AGEING 12+ STERILISED допомагають підтримувати здоров’я всіх систем організму стерилізованих та кастрованих улюбленців при перших ознаках і в процесі старіння.
Maine Coon adult sitting in black and white on a white background

Поради щодо здоров'я вашого кота

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