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Sterilised Jelly

Sterilised Jelly

Вологий корм для котів

Стерелайзд желе. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в желе) для стерилізованих котів віком від 12 місяців

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Інстинктивне уподобання

Формула відповідає оптимальному макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.

Здоров’я сечовидільної системи

Допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи.

Підтримання ваги

Допомагає підтримувати оптимальну вагу стерилізованих/кастрованих котів.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р