Sterilised Jelly
Вологий корм для котів
Стерелайзд желе. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в желе) для стерилізованих котів віком від 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Інстинктивне уподобання
Формула відповідає оптимальному макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.
Здоров’я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи.
Підтримання ваги
Допомагає підтримувати оптимальну вагу стерилізованих/кастрованих котів.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, екстракти рослинних протеїнів, злакові, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, олії та жири, дріжджі.
Харчові добавки: вітамін D3 – 100 МО; E1 (залізо) – 2,9 мг; E2 (йод) – 0,28 мг; E4 (мідь) – 2,2 мг; E5 (марганець) – 0,8 мг; E6 (цинк) – 8 мг. Технологічні добавки: Клиноптилоліт осадового походження – 0,2 г.
Аналітичні компоненти: вологість – 79,8%; сирий протеїн – 9%; сирий жир – 2,6%; сира зола – 1,4%; сира клітковина – 1,6%
|Вага кота
|Тільки вологий корм (у паучах)
|Змішане годування (вологий + сухий корм Royal Canin Sterilised
|3 кг
|2+1/2
|1 пауч +28 г
|4 кг
|3
|1 пауч +39 г
|5 кг
|3+1/2
|1 пауч +48 г
|6 кг
|4
|1 пауч +58 г