"Сухий корм ROYAL CANIN® AGEING 11+ STERILISED спеціально розроблений для стерилізованих/кастрованих котів віком старше 11 років. Крокети цього корму були розроблені та протестовані на дорослих котах для полегшення захоплення та споживання. Унікальна формула з комплексом HealthyAge7™ містить ретельно підібрані поживні речовини, які допомагають підтримувати сім ключових аспектів здоров’я та добробуту стерилізованих котів старше 11 років: апетит і маса тіла: висока смакова привабливість і підвищена енергетична цінність допомагають підтримувати апетит та оптимальну масу тіла у старіючих котів; травлення: пребіотики та високоперетравні білки допомагають підтримувати здоров’я травної системи; рухливість суглобів: збагачення корму ЕПК, ДГК і хондроїтином допомагає підтримувати здоров’я та рухливість суглобів; шкіра та шерсть: лінолева кислота та цинк допомагають підтримувати здоров’я шкіри та якість шерсті; нирки: високоякісний білок і відповідний рівень фосфору допомагають підтримувати здоров’я нирок; мозок і зір: триптофан, ЕПК, ДГК, таурин і вітамін А допомагають підтримувати функцію мозку та здоровий зір; імунітет: вітаміни C і E, таурин, бета-каротин і лікопен допомагають підтримувати імунну систему."