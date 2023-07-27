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Sterilised

Sterilised

Сухий корм для котів

Стерелайзд. Повнораціонний сухий корм для дорослих стерилізованих котів віком від 12 місяців до 7 років

Наявні розміри

400g

2kg

4kg

10kg

Яка порція правильна?

Контроль ваги

Після стерилізації енергетичні потреби котів знижуються. Раціон Sterilised 37 допомагає обмежити ризик набору надмірної ваги завдяки помірному вмісту жирів і відповідній добовій нормі годування.

Здоров’я сечовидільної системи

Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи завдяки належному балансу мінеральних речовин.

Високий вміст білка

Допомагає підтримувати м’язову масу завдяки високому вмісту білка.

Збагачений L-карнітином

L-карнітин бере участь у здоровому метаболізмі жирів.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р