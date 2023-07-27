Sterilised
Сухий корм для котів
Стерелайзд. Повнораціонний сухий корм для дорослих стерилізованих котів віком від 12 місяців до 7 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
400g
2kg
4kg
10kg
Контроль ваги
Після стерилізації енергетичні потреби котів знижуються. Раціон Sterilised 37 допомагає обмежити ризик набору надмірної ваги завдяки помірному вмісту жирів і відповідній добовій нормі годування.
Здоров’я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи завдяки належному балансу мінеральних речовин.
Високий вміст білка
Допомагає підтримувати м’язову масу завдяки високому вмісту білка.
Збагачений L-карнітином
L-карнітин бере участь у здоровому метаболізмі жирів.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудза, ізолят рослинних протеїнів*, рослинна клітковина, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, рис, пшениця, буряковий жом, кукурудзяний глютен, дріжджі та їх частки, мінеральні речовини, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди, соєва олія.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A: 19 000 MO, вітамін D3: 1 000 MO, E1 (залiзо): 31 мг, E2 (йод): 3,1 мг, E4 (мiдь): 10 мг, E5 (марганець):41 мг, E6 (цинк): 122 мг, E8 (селен): 0,05 мг, L-карнітин: 100 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження: 10 г. Зоотехнічні добавки: амоній хлорид: 5 г. Консерванти. Антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн: 37%, сирий жир:12% - сира зола: 8,2% - сира клітковина: 6,2%.
* L.I.P .- білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальна вага
|47 г
|57 г
|67 г
|76 г
|зайва вага
|37 г
|46 г
|54 г
|61 г
|нормальна вага (сухий корм + пауч Royal Canin Sterilised)
|30 г + 1 пауч
|41 г + 1 пауч
|51 г + 1 пауч
|60 г + 1 пауч
|зайва вага (сухий корм + пауч Royal Canin Sterilised)
|21 г + 1 пауч
|29 г + 1 пауч
|37 г + 1 пауч
|44 г + 1 пауч