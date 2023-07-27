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Kitten Sterilised Gravy

Kitten Sterilised Gravy

Вологий корм для котів

Кіттен Стерелайзд соус. Повнораціонний вологий корм для стерилізованих кошенят віком від 6 до 12 місяців

Наявні розміри

1 x 85g

Яка порція правильна?

Підтримання імунної системи

Допомагає підтримувати систему природного захисту організму кошеняти завдяки балансу нутрієнтів.

Ріст та контроль ваги

Формула раціону містить помірний рівень жиру, що допомагає обмежити набір надмірної ваги, при цьому не зменшуючи споживання білка, кальцію та фосфору, - для здорового росту.

Інстинктивне вподобання

Нутрієнтний профіль, якому кошенята інстинктивно надають перевагу.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р