Kitten Sterilised Gravy
Вологий корм для котів
Кіттен Стерелайзд соус. Повнораціонний вологий корм для стерилізованих кошенят віком від 6 до 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
Підтримання імунної системи
Допомагає підтримувати систему природного захисту організму кошеняти завдяки балансу нутрієнтів.
Ріст та контроль ваги
Формула раціону містить помірний рівень жиру, що допомагає обмежити набір надмірної ваги, при цьому не зменшуючи споживання білка, кальцію та фосфору, - для здорового росту.
Інстинктивне вподобання
Нутрієнтний профіль, якому кошенята інстинктивно надають перевагу.
М’ясо та м’ясні субпродукти, екстракти рослинних протеїнів, субпродукти рослинного походження, злакові, мінеральні речовини, олії та жири, дріжджі, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 155 MO; E1 (залiзо) - 2,7 мг; E2 (йод) - 0,28 мг; E4 (мiдь) - 2,2 мг; E5 (марганець) - 0,8 мг; E6 (цинк) - 8,6 мг.
|Вік кошеня
|6 - 9 місяців
|10 - 12 місяців
|Вага кошеня
|2,9 кг - 3,6 кг
|3,7 кг - 4 кг
|Тільки сухий корм
|79 - 68 г
|65 - 60 г
|Сухий корм + вологий корм Royal Canin Kitten Sterilised
|57 - 46 г + 1 пауч
|43 - 38 г + 1 пауч