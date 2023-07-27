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Sterilised 7+

Sterilised 7+

Сухий корм для котів

Повнорацiонний сухий корм для стерилізованих котів віком від 7 до 12 років

Наявні розміри

1.5kg

3.5kg

Яка порція правильна?

Комплекс для підтримання життєвої енергії

Щоб допомогти коту підтримувати здоров'я при появі перших ознак старіння, sterilised 7+ збагачений особливими поживними речовинами, в тому числі поліфенолами зеленого чаю, вітаміном с, ЕПК і ДГК.

Контроль ваги

Помірний рівень жиру та належна добова норма годування допомагають обмежити набір зайвої ваги.

Здоров'я нирок

Допомагає підтримувати здоров’я нирок завдяки адаптованому рівню фосфору.

Здоров’я сечовидільної системи

Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р