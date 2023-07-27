Комплекс для підтримання життєвої енергії

Щоб допомогти коту підтримувати здоров'я при появі перших ознак старіння, sterilised 7+ збагачений особливими поживними речовинами, в тому числі поліфенолами зеленого чаю, вітаміном с, ЕПК і ДГК.