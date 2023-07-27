Sterilised 7+
Сухий корм для котів
Повнорацiонний сухий корм для стерилізованих котів віком від 7 до 12 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1.5kg
3.5kg
Комплекс для підтримання життєвої енергії
Щоб допомогти коту підтримувати здоров'я при появі перших ознак старіння, sterilised 7+ збагачений особливими поживними речовинами, в тому числі поліфенолами зеленого чаю, вітаміном с, ЕПК і ДГК.
Контроль ваги
Помірний рівень жиру та належна добова норма годування допомагають обмежити набір зайвої ваги.
Здоров'я нирок
Допомагає підтримувати здоров’я нирок завдяки адаптованому рівню фосфору.
Здоров’я сечовидільної системи
Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.
Кукурудза, ізолят рослинних протеїнів*, дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудзяний глютен, рослинна клітковина, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, пшениця, рис, дріжджі та їх частки, мінеральні речовини, буряковий жом, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди, оболонка та насіння подорожника, соєва олія, гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну),гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A:17 000 MO, вітамін D3: 900 MO, вітамін C: 180 мг, E1 (залiзо): 35 мг, E2 (йод): 3,5 мг, E4 (мiдь): 11 мг, E5 (марганець): 45 мг, E6 (цинк): 136 мг, E8 (селен): 0,06 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження: 10 г. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів): 0,6 г. Консерванти. Антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн: 36% - сирий жир: 12% - сира зола: 7,6% - сира клітковина: 5,3% - фосфор: 0,73% -ЕПК/ДГК: 3,1 г/кг.
*L.I.P. - протеїни, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
|вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальна вага
|46 г
|56 г
|66 г
|75 г
|зайва вага
|37 г
|45 г
|53 г
|60 г
|нормальна вага (сухий корм + пауч Royal Canin Sterilised)
|30 г + 1 пауч
|40 г + 1 пауч
|50 г + 1 пауч
|59 г + 1 пауч
|зайва вага (сухий корм + пауч Royal Canin Sterilised)
|20 г + 1 пауч
|29 г + 1 пауч
|36 г + 1 пауч
|44 г + 1 пауч