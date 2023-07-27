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Sterilised Gravy

Sterilised Gravy

Вологий корм для котів

Стерелайзд соус. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в соусі) для стерилізованих котів віком від 12 місяців

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Підтримання оптимальної ваги

Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу.

Здоров’я сечовидільної системи

Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи.

Інстинктивне уподобання

Формула відповідає макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р