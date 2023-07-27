Sterilised Gravy
Вологий корм для котів
Стерелайзд соус. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в соусі) для стерилізованих котів віком від 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Підтримання оптимальної ваги
Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу.
Здоров’я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи.
Інстинктивне уподобання
Формула відповідає макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.
М’ясо та м’ясні субпродукти, злакові, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, екстракти рослинних протеїнів, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3: 90 MO, E1 (залiзо):3 мг, E2 (йод): 0,21 мг, E4 (мiдь): 1,6 мг, E5 (марганець): 0,9 мг, E6 (цинк): 9 мг -технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження: 0,2 г.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн: 9% - сирий жир: 2,6% - сира зола: 1,3% - сира клітковина: 1,8% -вологість: 81%.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Вологий корм
|2 +1/2
|3
|3 + 1/2
|4
|Вологий корм (1 пауч) + сухий корм Royal Canin Sterilised
|28 г
|39 г
|48 г
|58 г