Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Kitten Sterilised

Kitten Sterilised

Сухий корм для котів

Кіттен Стерелайзд. Повнораціонний сухий корм для стерилізованих кошенят віком від 6 до 12 місяців

Наявні розміри

400g

2kg

3.5kg

Яка порція правильна?

Міцна імунна система

Підтримує розвиток здорової імунної системи кошенят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.

Ріст та контроль ваги

Після стерилізації/кастрації, енергетичні потреби кошеняти змінюються, і ризик набору зайвої ваги зростає. Формула раціону містить помірний рівень жиру, який допомагає обмежити набір ваги, при цьому не зменшуючи споживання білка, кальцію та фосфору для здорового росту.

Підтримання мікробіома

Комбінація пребіотиків (мос) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р