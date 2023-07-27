Kitten Sterilised

Ріст та контроль ваги

Після стерилізації/кастрації, енергетичні потреби кошеняти змінюються, і ризик набору зайвої ваги зростає. Формула раціону містить помірний рівень жиру, який допомагає обмежити набір ваги, при цьому не зменшуючи споживання білка, кальцію та фосфору для здорового росту.