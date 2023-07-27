Kitten Sterilised
Сухий корм для котів
Кіттен Стерелайзд. Повнораціонний сухий корм для стерилізованих кошенят віком від 6 до 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
400g
2kg
3.5kg
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи кошенят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.
Ріст та контроль ваги
Після стерилізації/кастрації, енергетичні потреби кошеняти змінюються, і ризик набору зайвої ваги зростає. Формула раціону містить помірний рівень жиру, який допомагає обмежити набір ваги, при цьому не зменшуючи споживання білка, кальцію та фосфору для здорового росту.
Підтримання мікробіома
Комбінація пребіотиків (мос) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, пшеничний глютен* , рослинна клітковина, пшеничне борошно, тваринні жири, гідролізат протеїнів м’яса птиці, кукурудзяне борошно, рис, кукурудза, кукурудзяний глютен, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, дріжджові продукти, оболонка та насіння подорожника, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів та бета-глюканів) (0,27%), олія водоростей роду Шізохітріум (джерело ДГК), борошно чорнобривців прямостоячих. * L.I.P. – білки, відібрані за принципом високої перетравності.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін А – 21500 MO; Вітамін D3 – 800 МО; залізо (3b103) – 32 мг; йод (3b201, 3b202) – 3,2 мг; мідь (3b405, 3b406) – 10 мг; марганець (3b502, 3b504) – 41 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 128 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,04 мг. Технологічні добавки: Клиноптилоліт осадового походження – 10 г. Консерванти, антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: вологість – 5,5%; сирий протеїн – 34%; сирий жир – 12%; сира зола – 7,4%; сира клітковина – 9,8%; Безазотисті екстрактивні речовини – 31,3%.
* L.I.P. – білки, відібрані за принципом високої перетравності.
|Вік кошеняти (у місяцях)
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Вага кошеняти (у кг)
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Порція (г/день)
|79g
|83g
|80g
|77g
|73g
|69g
|66g
|63g
|61g
|Вік кошеняти (у місяцях)
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Вага кошеняти (у кг)
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Порція (г/день)
|1 pouch + 56g
|1 pouch + 60g
|1 pouch + 57g
|1 pouch + 54g
|1 pouch + 50g
|1 pouch + 46g
|1 pouch + 43g
|1 pouch + 40g
|1 pouch + 38g