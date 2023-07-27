Pomeranian

ДОБАВКИ

Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 – 180 МО; E1 (залiзо) – 3 мг; E2 (йод) – 0,2 мг; Е4 (мідь) – 1,5 мг; Е5 (марганець) – 0,9 мг; Е6 (цинк) – 9 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження – 2. * Інформація про інгредієнти та нутрієнтний склад на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт є безпосередньо на упаковці.