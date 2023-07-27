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Pomeranian

Pomeranian

Вологий корм для собак

Помераніан Едалт. Повнораціонний вологий корм для дорослих собак породи шпіц віком від 8 місяців

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Підтримання здоров’я кісток та суглобів

Містить адаптовану кількість мінеральних речовин, що допомагає підтримувати здоров’я кісток та суглобів. Раціон збагачений ЕПК та ДГК*. *Ейкозапентаєнова (ЕПК) та докозагексаєнова (ДГК) кислоти - поліненасичені жирні кислоти класу Омега-3.

Здоров’я шкіри та якість шерсті

Допомагає підтримувати здоров’я шкіри та живить шерсть завдяки адаптованому вмісту ЕПК і ДГК, а також Омега-6 жирним кислотам.

Здоров’я травної системи

Допомагає підтримувати здоровий кишковий транзит та оптимальну якість фекалій завдяки високоякісним білкам та збалансованому вмісту дієтичної клітковини.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р