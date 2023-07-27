Pomeranian
Вологий корм для собак
Помераніан Едалт. Повнораціонний вологий корм для дорослих собак породи шпіц віком від 8 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Підтримання здоров’я кісток та суглобів
Містить адаптовану кількість мінеральних речовин, що допомагає підтримувати здоров’я кісток та суглобів. Раціон збагачений ЕПК та ДГК*. *Ейкозапентаєнова (ЕПК) та докозагексаєнова (ДГК) кислоти - поліненасичені жирні кислоти класу Омега-3.
Здоров’я шкіри та якість шерсті
Допомагає підтримувати здоров’я шкіри та живить шерсть завдяки адаптованому вмісту ЕПК і ДГК, а також Омега-6 жирним кислотам.
Здоров’я травної системи
Допомагає підтримувати здоровий кишковий транзит та оптимальну якість фекалій завдяки високоякісним білкам та збалансованому вмісту дієтичної клітковини.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, субпродукти рослинного походження, олії та жири, мінеральні речовини, вуглеводи, молюски та ракоподібні.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 – 180 МО; E1 (залiзо) – 3 мг; E2 (йод) – 0,2 мг; Е4 (мідь) – 1,5 мг; Е5 (марганець) – 0,9 мг; Е6 (цинк) – 9 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження – 2. * Інформація про інгредієнти та нутрієнтний склад на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт є безпосередньо на упаковці.
|Вага собаки у дорослому віці
|2 кг
|2 паучі або 1 пауч +26 г
|* Таблиця годування на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт представлена безпосередньо на упаковці.