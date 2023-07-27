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Yorkshire Terrier

Yorkshire Terrier

Вологий корм для собак

Йоркшир Тер'єр Едалт. Повнораціонний вологий корм для дорослих собак породи йоркширський тер’єр віком від 10 місяців

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Здоров’я шерсті

Сприяє підтриманню здоров'я довгої шерсті йоркширського тер'єра завдяки ексклюзивному комплексу поживних речовин.

Висока смакова привабливість

Допомагає задовольнити апетит йоркширського тер'єра.

Оптимальна консистенція випорожнень

Допомагає підтримувати здоров'я травної системи.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р