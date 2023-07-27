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Poodle Adult

Poodle Adult

Сухий корм для собак

Пудель Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи пудель віком від 10 місяців

Наявні розміри

1.5kg

Яка порція правильна?

Здоров’я шкіри

Формула раціону містить нутрієнти, які допомагають підтримувати здоров'я кучерявої шерсті пуделя. Збагачений жирними кислотами омега-3 (ЕПК і ДГК) та олією огірочника. Адаптований вміст білка допомагає підтримувати постійний ріст шерсті.

Здоров’я зубів

Раціон сприяє зменшенню утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію.

Тонус м’язів

Формула допомагає підтримувати тонус м'язів пуделя

Ексклюзивний дизайн крокети

Форма, розмір, текстура і формула крокети адаптовані для собаки породи пудель.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р