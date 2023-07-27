Poodle Adult
Сухий корм для собак
Пудель Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи пудель віком від 10 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1.5kg
Здоров’я шкіри
Формула раціону містить нутрієнти, які допомагають підтримувати здоров'я кучерявої шерсті пуделя. Збагачений жирними кислотами омега-3 (ЕПК і ДГК) та олією огірочника. Адаптований вміст білка допомагає підтримувати постійний ріст шерсті.
Здоров’я зубів
Раціон сприяє зменшенню утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію.
Тонус м’язів
Формула допомагає підтримувати тонус м'язів пуделя
Ексклюзивний дизайн крокети
Форма, розмір, текстура і формула крокети адаптовані для собаки породи пудель.
Кукурудза, дегідратовані протеїни м’яса птиці, ізолят рослинних протеїнів*, тваринні жири, рис, кукурудзяне борошно, кукурудзяний глютен, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, риб’ячий жир, дріжджі та їх частки, рослинна клітковина, фруктоолiгосахариди, олія огірочника (0,1%), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 29 500 MO; вітамін D3 - 800 MO; E1 (залiзо) - 40 мг; E2 (йод) - 4 мг; E4 (мiдь) -12 мг; E5 (марганець) - 52 мг; E6 (цинк) - 139 мг; E8 (селен) - 0,08 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 5 г. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
*L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага
|Низька активність
|Помірна активність
|Підвищена активність
|2 кг
|39 г (3/8)
|46 г (4/8)
|52 г (5/8)
|6 кг
|90 г (1)
|104 г (1+1/8)
|118 г (1+2/8)
|10 кг
|132 г (1+3/8)
|152 г (1+5/8)
|173 г (1+7/8)
|12 кг
|151 г (1+5/8)
|175 г (1+7/8)
|199 г (2+1/8)
|мірний стакан 240 мл -92 г