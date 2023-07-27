Poodle
Вологий корм для собак
Пудель Едалт. Повнораціонний вологий корм для дорослих собак породи пудель віком від 10 місяців
Наявні розміри
1 x 85 g
12 x 85 g
Пудель — це одна з найвідоміших і популярних сьогодні декоративних порід собак. Мало хто знає, але ця тварини не лише красива й сповнена шарму, а ще й посідає друге місце у списку найрозумніших порід собак. Справжньою окрасою пуделя є тонка, легка й кучерява шерсть. Оскільки шерсть у пуделя росте постійно, важливо забезпечити її білками, необхідними для синтезу кератину — основного білкового компонента волосини. Собаки цієї породи схильні до проблем із ротовою порожниною (утворення зубного каменя). Тому раціон має допомагати підтримувати гігієну ротової порожнини. Пудель належить до числа собак із високою тривалістю життя, що в середньому становить 15 років. Остання третина його життя — це досить чутливий період, тож слід особливо дбати про його здоров’я.
Adapted texture
Adapted texture
Coat health
Contains nutrients which help maintain the health of the Poodle’s woolly coat.
Muscle tone
Helps maintain the Poodle’s muscle tone.