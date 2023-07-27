Пудель — це одна з найвідоміших і популярних сьогодні декоративних порід собак. Мало хто знає, але ця тварини не лише красива й сповнена шарму, а ще й посідає друге місце у списку найрозумніших порід собак. Справжньою окрасою пуделя є тонка, легка й кучерява шерсть. Оскільки шерсть у пуделя росте постійно, важливо забезпечити її білками, необхідними для синтезу кератину — основного білкового компонента волосини. Собаки цієї породи схильні до проблем із ротовою порожниною (утворення зубного каменя). Тому раціон має допомагати підтримувати гігієну ротової порожнини. Пудель належить до числа собак із високою тривалістю життя, що в середньому становить 15 років. Остання третина його життя — це досить чутливий період, тож слід особливо дбати про його здоров’я.