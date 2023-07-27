Yorkshire Terrier Puppy
Сухий корм для собак
Йоркшир Тер'єр Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят породи йоркширський тер'єр віком від 2 до 10 місяців
Наявні розміри
500g
1.5kg
7.5kg
Підтримання імунної системи
Ріст - важливий етап в житті вашого собаки: це час великих змін, відкриттів і нових знайомств з навколишнім світом. Впродовж цього ключового періоду імунна система цуценяти поступово розвивається. Раціон YORKSHIRE TERRIER PUPPY допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.
Здоров’я шерсті
Ця ексклюзивна формула сприяє підтриманню здоров'я довгої шерсті йоркширського тер'єра. Раціон, збагачений адаптованим комплексом омега-3 жирних кислот (ЕПК і ДГК), омега-6 жирних кислот, олії огірочника та біотину.
Здоров'я травної системи
Комбінація нутрієнтів з високоперетравним білком (L.I.P.*) та пребіотиками (ФОС) для підтримання здорового травлення та балансу кишкової флори, що сприяє оптимальній консистенції фекалій. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Ексклюзивна крокета: здоров’я зубів
Ця формула допомагає зменшити формування зубного каменю завдяки хелаторам кальцію.
|Вік
|Вага дорослого собаки 2 кг
|Вага дорослого собаки 3 кг
|Вага дорослого собаки 4 кг
|2 місяці
|49 г (4/8)
|63 г (5/8)
|78 г (6/8)
|3 місяці
|54 г (4/8)
|71 г (6/8)
|88 г (7/8)
|4 місяці
|55 г (5/8)
|75 г (6/8)
|92 г (7/8)
|5 місяців
|55 г (4/8)
|75 г (6/8)
|93 г (1)
|6 місяців
|48 г (4/8)
|68 г (6/8)
|84 г (7/8)
|7 місяців
|40 г (3/8)
|61 г (5/8)
|75 г (6/8)
|8 місяців
|39 г (3/8)
|54 г (4/8)
|67 г (5/8)
|9 місяців
|39 г (3/8)
|54 г (4/8)
|66 г (5/8)
|10 місяців
|39 г (3/8)
|53 г (4/8)
|65 г (5/8)
|11 місяців
|Yorkshire Adult
|Yorkshire Adult
|Yorkshire Adult
|мірний стакан 240 мл - 98 г