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Pug Adult

Pug Adult

Сухий корм для собак

Паг Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи мопс віком від 10 місяців

Наявні розміри

500g

3kg

7.5kg

Яка порція правильна?

Здоров’я шкіри

Ця формула допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс) та здоров'я шкіри та шерсті (ЕПК і ДГК).

Тонус м’язів

Сприяє підтриманню тонусу м'язів у мопса.

Оптимальна вага

Ця формула допомагає підтримувати оптимальну вагу мопса.

Ексклюзивний дизайн крокети: особливі щелепи молосів

Крокета, спеціально розроблена для полегшення захоплення її мопсом та для стимулювання його до розгризання.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р