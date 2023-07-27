Pug Adult
Сухий корм для собак
Паг Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи мопс віком від 10 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
500g
3kg
7.5kg
Здоров’я шкіри
Ця формула допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс) та здоров'я шкіри та шерсті (ЕПК і ДГК).
Тонус м’язів
Сприяє підтриманню тонусу м'язів у мопса.
Оптимальна вага
Ця формула допомагає підтримувати оптимальну вагу мопса.
Ексклюзивний дизайн крокети: особливі щелепи молосів
Крокета, спеціально розроблена для полегшення захоплення її мопсом та для стимулювання його до розгризання.
Рис, дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудзяне борошно, тваринні жири, кукурудза, пшеничне борошно, кукурудзяний глютен, ізолят рослинних протеїнів*, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, рослинна клітковина, риб’ячий жир, мінеральні речовини, соєва олія, фруктоолiгосахариди, олія огірочника, гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A -29 500 MO; вітамін D3 - 800 MO; E1 (залiзо) - 51 мг; E2 (йод) - 5,1 мг; E4 (мiдь) - 15 мг; E5 (марганець) - 67 мг; E6 (цинк) - 143 мг; E8 (селен) - 0,11 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 25,0%; сирий жир - 16,0%; сира зола - 5,8%; сира клітковина - 2,0%; ЕПК & ДГК -3 г/кг.
|Вага
|Помірна активність
|Підвищена активність
|6 кг
|93 г (1+1/8)
|108 г (1+3/8)
|7 кг
|105 г (1+2/8)
|121 г (1+4/8)
|8 кг
|116 г (1+3/8)
|134 г (1+5/8)
|9 кг
|126 г (1+4/8)
|146 г (1+6/8)
|10 кг
|137 г (1+5/8)
|158 г (1+7/8)
|мірний стакан 240 мл - 82 г