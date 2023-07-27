Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Labrador Retriever Adult

Labrador Retriever Adult

Сухий корм для собак

Лабрадор Ретривер Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи лабрадор-ретривер віком від 15 місяців

Наявні розміри

3kg

12kg

Яка порція правильна?

Оптимальна вага

Лабрадор-ретривер відомий своєю схильністю до набору зайвої ваги. Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу лабрадор-ретривера завдяки адаптованій калорійності.

Здоров’я кісток і суглобів

Ця особлива формула допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів, а також оптимальну вагу. Раціон збагачений ЕПК і ДГК.

Здоров’я шкіри та шерсті

Раціон LABRADOR RETRIEVER ADULT допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), а також здоров'я шкіри та шерсті загалом (ЕПК і ДГК). Збагачений олією огірочника.

Спеціально розроблена крокета

Текстура і формула крокети адаптовані для собак породи лабрадор-ретривер, а ексклюзивна форма крокети допомагає сповільнити поїдання корму.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р