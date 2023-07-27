Labrador Retriever Adult
Сухий корм для собак
Лабрадор Ретривер Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи лабрадор-ретривер віком від 15 місяців
Наявні розміри
3kg
12kg
Оптимальна вага
Лабрадор-ретривер відомий своєю схильністю до набору зайвої ваги. Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу лабрадор-ретривера завдяки адаптованій калорійності.
Здоров’я кісток і суглобів
Ця особлива формула допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів, а також оптимальну вагу. Раціон збагачений ЕПК і ДГК.
Здоров’я шкіри та шерсті
Раціон LABRADOR RETRIEVER ADULT допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), а також здоров'я шкіри та шерсті загалом (ЕПК і ДГК). Збагачений олією огірочника.
Спеціально розроблена крокета
Текстура і формула крокети адаптовані для собак породи лабрадор-ретривер, а ексклюзивна форма крокети допомагає сповільнити поїдання корму.
|Вага
|Низька активність
|Помірна активність
|Підвищена активність
|26 кг
|308 г (4+1/8)
|356 г (4+6/8)
|405 (5+4/8)
|28 кг
|325 г (4+3/8)
|376 г (5)
|428 г (5+6/8)
|30 кг
|342 г (4+5/8)
|396 г (5+3/8)
|450 г (6)
|32 кг
|359 г (4+7/8)
|416 г (5+5/8)
|473 г (6+3/8)
|34 кг
|376 г (5)
|435 г (5+7/8)
|495 г (6+5/8)
|36 кг
|393 г (5+2/8)
|455 г (6+1/8)
|516 г (6+7/8)
|38 кг
|409 г (5+4/8)
|473 г (6+3/8)
|538 г (7+2/8)
|40 кг
|425 г (5+6/8)
|492 г (6+5/8)
|559 г (7+4/8)
|мірний стакан 240 мл - 74 г