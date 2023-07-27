Yorkshire Terrier Adult
Сухий корм для собак
Йоркшир Тер'єр Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи йоркширський тер’єр віком від 10 місяців
Наявні розміри
500g
1.5kg
7.5kg
Здоров’я шерсті
Ексклюзивна формула раціону допомагає підтримувати здоров'я довгої шерсті йоркширського тер'єра. Збагачений жирними кислотами омега-3 та омега-6, олією огірочника та біотином.
Задовольняє апетит собак, вибагливих до корму
Завдяки комбінації особливих ароматів формула допомагає вдовольнити апетит собак, вибагливих до корму.
Підтримання здоров’я на ранніх етапах старіння
Формула раціону містить особливий комплекс нутрієнтів, в тому числі поліфеноли зеленого чаю, вітамін С, ЕПК і ДГК, що допомагають підтримувати життєву енергію йоркширського тер'єра на різних етапах життя.
Ексклюзивний дизайн крокети: здоров'я зубів
Ця формула допомагає зменшити формування зубного каменю завдяки хелаторам кальцію.
|Вага дорослого собаки
|Помірна активність
|Підвищена активність
|2 кг
|40 г (4/8)
|47 г (4/8)
|3 кг
|55 г (5/8)
|63 г (6/8)
|4 кг
|68 г (6/8)
|79 г (7/8)
|мірний стакан 240 мл - 86 г