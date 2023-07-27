Yorkshire Terrier Adult

Підтримання здоров’я на ранніх етапах старіння

Формула раціону містить особливий комплекс нутрієнтів, в тому числі поліфеноли зеленого чаю, вітамін С, ЕПК і ДГК, що допомагають підтримувати життєву енергію йоркширського тер'єра на різних етапах життя.