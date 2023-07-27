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Labrador Retriever Puppy

Labrador Retriever Puppy

Сухий корм для собак

Лабрадор Ретривер Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят породи лабрадор-ретривер від 2 до 15 місяців

Наявні розміри

3kg

12kg

Яка порція правильна?

Підтримання імунної системи

Ріст - важливий етап в житті вашого собаки: це час великих змін, відкриттів і нових знайомств з навколишнім світом. Впродовж цього ключового періоду імунна система цуценяти поступово розвивається. Раціон LABRADOR RETRIEVER PUPPY допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.

Здоровий ріст та вага

Сприяє здоровому розвитку скелета цуценяти лабрадор-ретривера та гармонійному набору ваги в період росту завдяки адаптованому споживанню енергії, білка, кальцію та фосфору.

Здоров'я травної системи

Комбінація нутрієнтів з високоперетравним білком (L.I.P.*) та пребіотиками (ФОС) для підтримання здорового травлення та балансу кишкової флори, що сприяє оптимальній консистенції фекалій. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.

Ексклюзивна крокета

Форма, розмір, текстура і формула крокети адаптовані для цуценяти породи лабрадор-ретривер.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р