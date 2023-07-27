Satiety Weight Management
Сухий корм для котів
Сетаїті Вейт Менеджмент Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів для контролю ваги
Наявні розміри
Яка порція правильна?
400g
1.5kg
3.5kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Ефективний контроль ваги
Забезпечує безпечне зниження ваги та допомагає підтримувати вагу після схуднення. 97% котів знизили вагу за 3 місяці.
Контроль випрошування корму
Високий вміст клітковини у раціоні сприяє подовженню відчуття ситості у котів. Допомагає контролювати випрошування корму у 82% котів під час схуднення.
Підтримання м'язової маси тіла
Високий вміст білка сприяє здоровому зниженню ваги та підтриманню м'язової маси тіла.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, рослинна клітковина, тапіока, пшеничне борошно, гідролізат білків тваринного походження, пшеничний глютен*, кукурудзяний глютен, тваринні жири, екстракт цикорію, мінеральні речовини, оболонка та насіння подорожника, риб’ячий жир, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), глюкозамін, гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 25 000 MO; вітамін D3 - 1 000 MO; E1 (залiзо) - 33 мг; E2 (йод) - 3,3 мг; E4 (мiдь) - 10 мг; E5 (марганець) - 43 мг; E6 (цинк) - 133 мг; E8 (селен) - 0,05 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 34,0%; сирий жир - 9,0%; сира зола - 8,6%; сира клітковина - 14,6%.
*L.I.P.: білки, дібрані за принципом оптимальної засвоюваності
|Оптимальна вага
|Початок
|Через 4 тижні*
|Підтримання ваги після схуднення
|2
|29
|23
|30
|2,5
|33
|27
|35
|3
|38
|30
|40
|3,5
|42
|34
|45
|4
|47
|37
|49
|4,5
|51
|40
|54
|5
|55
|43
|58
|5,5
|62
|46
|62
|6
|66
|49
|66
|6,5
|70
|52
|70
|7
|70
|55
|73
|7,5
|73
|58
|77
|8
|76
|61
|81