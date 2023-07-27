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Satiety Weight Management

Satiety Weight Management

Сухий корм для котів

Сетаїті Вейт Менеджмент Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів для контролю ваги

Наявні розміри

400g

1.5kg

3.5kg

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Ефективний контроль ваги

Забезпечує безпечне зниження ваги та допомагає підтримувати вагу після схуднення. 97% котів знизили вагу за 3 місяці.

Контроль випрошування корму

Високий вміст клітковини у раціоні сприяє подовженню відчуття ситості у котів. Допомагає контролювати випрошування корму у 82% котів під час схуднення.

Підтримання м'язової маси тіла

Високий вміст білка сприяє здоровому зниженню ваги та підтриманню м'язової маси тіла.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р