Diabetic
Сухий корм для котів
Діабетик Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при цукровому діабеті
Наявні розміри
1.5kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Контроль рівня глюкози
Спеціальна формула, яка допомагає контролювати рівень глюкози після вживання корму у котів із цукровим діабетом.
Високий вміст білка
Високий вміст білка у раціоні для підтримання м’язової маси (важливий показник для котів із цукровим діабетом).
Низький рівень крохмалю
Формула зі зниженим рівнем крохмалю.
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с
|2
|40
|4/8
|33
|3/8
|26
|2/8
|2,5
|46
|4/8
|39
|3/8
|31
|3/8
|3
|53
|5/8
|44
|4/8
|35
|3/8
|3,5
|59
|5/8
|49
|4/8
|39
|3/8
|4
|65
|6/8
|54
|5/8
|43
|4/8
|4,5
|70
|6/8
|59
|5/8
|47
|4/8
|5
|76
|7/8
|63
|6/8
|51
|4/8
|5,5
|81
|7/8
|68
|6/8
|54
|5/8
|6
|86
|1
|72
|7/8
|58
|5/8
|6,5
|91
|1
|76
|7/8
|61
|5/8
|7
|96
|1
|80
|7/8
|64
|6/8
|7,5
|101
|1+1/8
|84
|7/8
|67
|6/8
|8
|106
|1+1/8
|88
|1
|71
|6/8
|8,5
|111
|1+2/8
|92
|1
|74
|6/8
|9
|115
|1+2/8
|96
|1
|77
|7/8
|9,5
|120
|1+3/8
|100
|1+1/8
|80
|7/8
|10
|124
|1+3/8
|104
|1+1/8
|83
|7/8
|*м.с-мірний стакан
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Diabetic – це повнораціонний дієтичний корм для котів, що сприяє регуляції рівня глюкози в крові. Корм містить вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Показання: Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 6/9; Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 7/9, до досягнення контролю глікемії. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.