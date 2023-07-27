ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Diabetic – це повнораціонний дієтичний корм для котів, що сприяє регуляції рівня глюкози в крові. Корм містить вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Показання: Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 6/9; Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 7/9, до досягнення контролю глікемії. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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