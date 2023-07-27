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Diabetic

Diabetic

Сухий корм для котів

Діабетик Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при цукровому діабеті

Наявні розміри

1.5kg

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Контроль рівня глюкози

Спеціальна формула, яка допомагає контролювати рівень глюкози після вживання корму у котів із цукровим діабетом.

Високий вміст білка

Високий вміст білка у раціоні для підтримання м’язової маси (важливий показник для котів із цукровим діабетом).

Низький рівень крохмалю

Формула зі зниженим рівнем крохмалю.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Diabetic – це повнораціонний дієтичний корм для котів, що сприяє регуляції рівня глюкози в крові. Корм містить вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Показання: Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 6/9; Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 7/9, до досягнення контролю глікемії. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р