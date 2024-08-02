Піклування про здоров’я кошеняти
Перші місяці життя вашого кошеняти – це період неймовірного росту й розвитку. Піклуючись про його здоров’я на цьому важливому етапі, ви закладаєте фундамент майбутнього здорового співіснування.
Сім порад щодо підтримання здоров’я кошеняти
1. Навчіться розуміти мову тіла свого кошеняти, щоб відразу помітити, якщо воно раптом захворіє. Якщо щось викликає у вас занепокоєння – зверніться до ветеринарного лікаря.
2. Забезпечте своєму кошеняті належне харчування, вибравши збалансований раціон, розроблений фахівцями.
3. Кошенятам потрібно багато спати, тому надайте своєму улюбленцю зручне місце для відпочинку, де його ніщо не потурбує.
4. Ніколи не будіть кошеня, коли воно спить.
5. Кошеня також потребує фізичної активності та спілкування, тож знаходьте час, щоб пограти з ним.
6. Кошеня почуватиметься впевненіше, якщо його регулярно братимуть на руки різні люди.
7. Завжди дотримуйтеся схеми вакцинації, рекомендованої ветеринарним лікарем.
Оберіть потрібний раціон
Розкажіть про свого улюбленця
Отримайте індивідуальні рекомендації
Спостерігайте за змінами у здоров'ї свого улюбленця
Зміцнення імунітету кошеняти завдяки здоровому харчуванню
Розвиток сильної імунної системи протягом перших місяців життя кошеняти – запорука міцного здоров’я та гарного самопочуття вашого улюбленця на довгі роки. Наші формули розроблено спеціально для довготривалого здорового росту.
Перший візит кошеняти до ветеринарного лікаря
Незабаром після того, як ви взяли кошеня до себе, важливо показати його ветеринарному лікарю. Ветеринарний лікар проведе необхідний огляд і певні процедури, як-от щеплення й дегельмінтизація. Це чудова можливість дізнатися про здоров’я кошеняти та отримати поради щодо догляду за ним.Перший візит до ветеринарного лікаря
Вакцинація кошенят
Щеплення вкрай важливі для зміцнення природних захисних механізмів кошенят і захисту від низки заразних, а інколи й смертельно небезпечних захворювань.
Рекомендовані щеплення захищають кошеня від таких хвороб.
- Лейкоз котів – хвороба, яка ослаблює імунну систему та різко знижує опір інфекціям.
- Каліцивіроз котів (FCV) – дуже висококонтагіозна хвороба, основна причина респіраторних інфекцій. Ця інфекція передається під час безпосереднього контакту з очима або носом заражених котів або із зараженими предметами, як-от мисками або іграшками.
- Вірус панлейкопенії котів (FPV) – вірусне захворювання з високою летальністю, яке викликає блювоту. Також у кота може виникнути діарея, але це не показовий симптом.
- Вірус герпесу котів (FHV-1) – основна причина грипу та захворювань очей у котів.
- Вірус сказу (RV), який передається через слину заражених тварин і може потрапити під шкіру в результаті укусів.
Вашому кошеняті можуть знадобитися й інші щеплення. Які саме – визначить ветеринарний лікар.
Дуже важливо зробити кошеняті потрібні щеплення в належному віці, щоб підтримувати його здоров’я та благополуччя під час зростання. Ветеринарний лікар може оцінити потенційні ризики для здоров’я кошеняти та скласти схему вакцинації відповідно до його потреб.
Ідеальний вік для першого щеплення кошеняти – від шести до дев’яти тижнів. Розпитайте попереднього власника. Можливо, кошеняті вже зробили перше щеплення, перш ніж ви забрали його до себе.
Щеплення кошеняти будуть ефективнішими, якщо воно пройде ревакцинацію у визначений термін. Щоб підтримувати імунітет кота в дорослому віці, вакцинацію повторно проводять з інтервалами від 1 до 3 років залежно від індивідуальних обставин і типу вакцини.
Після щеплення в кошеняти можуть спостерігатися деякі з цих типових симптомів:
- незначне підвищення температури тіла;
- зниження апетиту або рівня активності;
- дискомфорт або набряк у місці щеплення;
- несильний кашель або чхання.
Якщо ці симптоми не зникають довше одного-двох днів, обов’язково зверніться до ветеринарного лікаря.
Крім того, потрібно терміново звернутися до ветеринарного лікаря, якщо в кошеняти спостерігаються менш поширені побічні прояви захворювання. До них належать:
- блювання або діарея;
- свербіж шкіри;
- набряк в області морди, шиї або пащі;
- утруднене дихання або сильний кашель.
Дегельмінтизація та стерилізація кошенят
Профілактика гельмінтозів у кошенят
Оскільки імунна система кошенят ще тільки розвивається, вони більш схильні до зараження гельмінтами, ніж дорослі коти. Гельмінти – це внутрішні паразити. Коти й кошенята найчастіше заражаються гельмінтами двох типів.
- Круглі гельмінти селяться в тонкому кишечнику кошеняти й утворюють клубки, що можуть призводити до кишкової непрохідності.
- Стьожкові гельмінти закріплюються на стінках кишечника та спричиняють здуття, діарею, а інколи й погіршення стану шерсті.
Які симптоми свідчать про гельмінтів?
На наявність у тварини гельмінтів можуть вказувати певні симптоми, як-от нудота, діарея, здуття живота, втрата ваги, поганий стан шерсті, слабкість, знесилення, болісні відчуття в животі, блювота й кров у фекаліях. У разі зараження легеневими гельмінтами в кошеняти може спостерігатися кашель, хрипи й утруднене дихання.
Дегельмінтизація в кошенят
У рамках початкової програми щеплення кошенята мають регулярно отримувати препарати для дегельмінтизації. Ветеринарний лікар може також порадити для вашого кота тривалий курс дегельмінтизації з урахуванням його способу життя, особливо приділяючи увагу тому, чи буває він надворі та чи контактує з іншими котами.
Чи потрібно стерилізувати кошеня?
Процедура, що перешкоджає розмноженню, позбавляючи тварину можливості виробляти яйцеклітини або сперму, називається кастрацією (стосовно кішок її іноді називають стерилізацією). Вона передбачає невелику операцію, яку виконує ветеринарний лікар із використанням загального наркозу.
Переваги кастрації та стерилізації кошенят
Окрім запобігання небажаному потомству, стерилізація кошеняти має ряд інших переваг для здоров’я та виховання. Наприклад, кішка перестає виділяти статеві гормони, які приваблюють самців, а симптоми тічки зменшуються або усуваються повністю. Ваш кіт також буде менше блукати та зчиняти бійки.
Переваги кастрації (стерилізації) для здоров’я
Після стерилізації у самок зменшується ризик розвитку пухлин молочної залози, інфекцій яєчників і матки, а також гельмінтних інвазій. Кастрація також усуває ризик утворення раку яєчок у самців. До інших переваг можна віднести запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом, слабший запах сечі та меншу схильність мітити територію.
Найкращий вік для кастрації чи стерилізації кошеняти
Зазвичай кошенят можна стерилізувати на початку статевого дозрівання, що припадає на вік від шести до семи місяців. За рекомендаціями саме для вашого кошеняти краще звернутися до ветеринарного лікаря.
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Після стерилізації кошенята більше їдять і менше рухаються, а тому зазвичай легше набирають вагу. Щоб ваше кошеня не страждало від надмірної ваги та пов’язаних із нею проблем зі здоров’ям, необхідно внести зміни в його раціон. Ветеринарний лікар порадить, як це краще зробити.
Виявлення симптомів хвороби
Знаючи, які типові проблеми зі здоров’ям можуть загрожувати вашому кошеняті й за яким ознаками їх можна виявити на ранній стадії, ви почуватиметеся впевненіше та зможете краще подбати про свого улюбленця.Типові проблеми зі здоров’ям
Належне харчування допоможе кошеняті залишатися здоровим
Одним із найважливіших чинників, що впливають на здоров’я кошеняти, є раціон. У різному віці кошенята й коти мають різні харчові потреби. Тому забезпечення кошеняти належними поживними речовинами відповідно до його віку й індивідуальних потреб має колосальне значення для міцності його кісток, здоров’я шерсті, злагодженого травлення тощо.
Харчування для кошенят з урахуванням особливостей їхнього віку
У віці від чотирьох до восьми тижнів кошенята готові перейти від суто молочної дієти до змішаного харчування, отже їх можна відлучати від матері. Сухий корм можна розмочувати або змішувати з іншими кормами в співвідношенні 1:3, щоб ваш улюбленець звик до нової текстури. Оскільки травна система кошенят ще не повністю сформована, важливо давати їм легкозасвоюваний корм, який відповідає особливим потребам кошенят у харчуванні на цьому етапі життя.
Ваше кошеня ще не перетравлює деякі поживні речовини, тому потребує корму, створеного спеціально для цього етапу розвитку травної системи. Так ваше кошеня гарантовано отримає поживні речовини й енергію, необхідні йому для росту та здорового розвитку.
Травна й імунна системи вашого кошеняти зміцнюються, але все ще вразливі. Хоча швидкість його росту й потреба в калоріях починає знижуватися, йому все ще потрібна їжа, розроблена спеціально для кошенят, що розвиваються.
Орієнтовно у віці 12 місяців, коли вага кошеняти наближається до ваги дорослої особини, тварину переводять на дорослий корм з відповідними порціями. Особливі потреби в харчуванні залежатимуть від розміру кошеняти та інших факторів, зокрема від рівня активності й того, чи його стерилізовано. Проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, щоб вибрати належний час для зміни корму кота.
Годування кошеняти
Дізнайтеся більше про потреби свого кошеняти в поживних речовинах і переконайтеся, що в нього виробляються корисні харчові звички.
Здорове харчування для кошенят
Харчування, розроблене з урахуванням потреб кошеняти залежно від віку, породи та способу життя.