1. Навчіться розуміти мову тіла свого кошеняти, щоб відразу помітити, якщо воно раптом захворіє. Якщо щось викликає у вас занепокоєння – зверніться до ветеринарного лікаря.

2. Забезпечте своєму кошеняті належне харчування, вибравши збалансований раціон, розроблений фахівцями.

3. Кошенятам потрібно багато спати, тому надайте своєму улюбленцю зручне місце для відпочинку, де його ніщо не потурбує.