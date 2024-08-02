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Піклування про здоров’я кошеняти

Перші місяці життя вашого кошеняти – це період неймовірного росту й розвитку. Піклуючись про його здоров’я на цьому важливому етапі, ви закладаєте фундамент майбутнього здорового співіснування.

Сім порад щодо підтримання здоров’я кошеняти

Існує низка простих способів подбати про здоров’я та гарне самопочуття свого улюбленця. Ось кілька найкращих порад від ветеринарних лікарів і спеціалістів із харчування компанії Royal Canin.

1. Навчіться розуміти мову тіла свого кошеняти, щоб відразу помітити, якщо воно раптом захворіє. Якщо щось викликає у вас занепокоєння – зверніться до ветеринарного лікаря.

2. Забезпечте своєму кошеняті належне харчування, вибравши збалансований раціон, розроблений фахівцями.

3. Кошенятам потрібно багато спати, тому надайте своєму улюбленцю зручне місце для відпочинку, де його ніщо не потурбує.

4. Ніколи не будіть кошеня, коли воно спить.

5. Кошеня також потребує фізичної активності та спілкування, тож знаходьте час, щоб пограти з ним.

6. Кошеня почуватиметься впевненіше, якщо його регулярно братимуть на руки різні люди.

7. Завжди дотримуйтеся схеми вакцинації, рекомендованої ветеринарним лікарем.

Оберіть потрібний раціон
за 3 хвилини

Оберіть потрібний раціон

1

Розкажіть про свого улюбленця

2

Отримайте індивідуальні рекомендації

3

Спостерігайте за змінами у здоров'ї свого улюбленця

Обрати індивідуальний раціон
Корм Royal Canin для кошенят

Зміцнення імунітету кошеняти завдяки здоровому харчуванню

Розвиток сильної імунної системи протягом перших місяців життя кошеняти – запорука міцного здоров’я та гарного самопочуття вашого улюбленця на довгі роки. Наші формули розроблено спеціально для довготривалого здорового росту.

Перший візит кошеняти до ветеринарного лікаря

Незабаром після того, як ви взяли кошеня до себе, важливо показати його ветеринарному лікарю. Ветеринарний лікар проведе необхідний огляд і певні процедури, як-от щеплення й дегельмінтизація. Це чудова можливість дізнатися про здоров’я кошеняти та отримати поради щодо догляду за ним.

Перший візит до ветеринарного лікаря

Вакцинація кошенят

Читати додаткову інформацію

Kitten cat lying down on an examination table being given an injection.

Вакцинація кошенят

Kitten lying on a veterinary table being given a vaccination

Графік вакцинації кошенят

Young cat sitting on an examination table being checked over by a vet.

Кальцивіроз у котів

Kitten lying on a table being examined by a vet

Вірус імунодефіциту котів

Grey kitten being examined by a vet

Лейкоз у котів

Young cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

Хламідіоз у котів

Kitten being held by a vet in a clinic

Чумка у котів

Young cat lying down on an examination table in a vets office.

Інфекційний перитоніт у котів

Young cat lying down on an examination table in a vets office.

Ринотрахеїт у котів

Young cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

Паразити у котів

Kitten lying on a table being examined by a vet

Кастрація кота

Young cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

Стерилізація кішки

Дегельмінтизація та стерилізація кошенят

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Профілактика гельмінтозів у кошенят

Оскільки імунна система кошенят ще тільки розвивається, вони більш схильні до зараження гельмінтами, ніж дорослі коти. Гельмінти – це внутрішні паразити. Коти й кошенята найчастіше заражаються гельмінтами двох типів.

  • Круглі гельмінти селяться в тонкому кишечнику кошеняти й утворюють клубки, що можуть призводити до кишкової непрохідності.
  • Стьожкові гельмінти закріплюються на стінках кишечника та спричиняють здуття, діарею, а інколи й погіршення стану шерсті.
Ginger kitten
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Які симптоми свідчать про гельмінтів?

На наявність у тварини гельмінтів можуть вказувати певні симптоми, як-от нудота, діарея, здуття живота, втрата ваги, поганий стан шерсті, слабкість, знесилення, болісні відчуття в животі, блювота й кров у фекаліях. У разі зараження легеневими гельмінтами в кошеняти може спостерігатися кашель, хрипи й утруднене дихання.

Дегельмінтизація кошенят
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Дегельмінтизація в кошенят

У рамках початкової програми щеплення кошенята мають регулярно отримувати препарати для дегельмінтизації. Ветеринарний лікар може також порадити для вашого кота тривалий курс дегельмінтизації з урахуванням його способу життя, особливо приділяючи увагу тому, чи буває він надворі та чи контактує з іншими котами.

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Чи потрібно стерилізувати кошеня?

Процедура, що перешкоджає розмноженню, позбавляючи тварину можливості виробляти яйцеклітини або сперму, називається кастрацією (стосовно кішок її іноді називають стерилізацією). Вона передбачає невелику операцію, яку виконує ветеринарний лікар із використанням загального наркозу.

Стерилізація кошенят
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Переваги кастрації та стерилізації кошенят

Окрім запобігання небажаному потомству, стерилізація кошеняти має ряд інших переваг для здоров’я та виховання. Наприклад, кішка перестає виділяти статеві гормони, які приваблюють самців, а симптоми тічки зменшуються або усуваються повністю. Ваш кіт також буде менше блукати та зчиняти бійки.

Стерилізація кошенят
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Переваги кастрації (стерилізації) для здоров’я

Після стерилізації у самок зменшується ризик розвитку пухлин молочної залози, інфекцій яєчників і матки, а також гельмінтних інвазій. Кастрація також усуває ризик утворення раку яєчок у самців. До інших переваг можна віднести запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом, слабший запах сечі та меншу схильність мітити територію.

Стерилізація кошенят
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Найкращий вік для кастрації чи стерилізації кошеняти

Зазвичай кошенят можна стерилізувати на початку статевого дозрівання, що припадає на вік від шести до семи місяців. За рекомендаціями саме для вашого кошеняти краще звернутися до ветеринарного лікаря.

Стерилізація кошенят

Читати додаткову інформацію

Young cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

Паразити у котів

Kitten lying on a table being examined by a vet

Кастрація кота

Young cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

Стерилізація кішки


Після стерилізації кошенята більше їдять і менше рухаються, а тому зазвичай легше набирають вагу. Щоб ваше кошеня не страждало від надмірної ваги та пов’язаних із нею проблем зі здоров’ям, необхідно внести зміни в його раціон. Ветеринарний лікар порадить, як це краще зробити.

Виявлення симптомів хвороби

Знаючи, які типові проблеми зі здоров’ям можуть загрожувати вашому кошеняті й за яким ознаками їх можна виявити на ранній стадії, ви почуватиметеся впевненіше та зможете краще подбати про свого улюбленця.

Типові проблеми зі здоров’ям
Харчування кошенят

Належне харчування допоможе кошеняті залишатися здоровим

Одним із найважливіших чинників, що впливають на здоров’я кошеняти, є раціон. У різному віці кошенята й коти мають різні харчові потреби. Тому забезпечення кошеняти належними поживними речовинами відповідно до його віку й індивідуальних потреб має колосальне значення для міцності його кісток, здоров’я шерсті, злагодженого травлення тощо.

Харчування для кошенят з урахуванням особливостей їхнього віку

Годування кошеняти

Годування кошеняти

Дізнайтеся більше про потреби свого кошеняти в поживних речовинах і переконайтеся, що в нього виробляються корисні харчові звички.

Годування кошеняти
Корм Royal Canin для кошенят

Здорове харчування для кошенят

Харчування, розроблене з урахуванням потреб кошеняти залежно від віку, породи та способу життя.

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