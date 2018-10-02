Кошенята особливо часто страждають від внутрішніх паразитів, оскільки їхня імунна система ще не сформована.

Кошеня може заразитися двома типами внутрішніх паразитів, а саме:

Найпростіші

Гельмінти

Що таке найпростіші?

Найпростіші – це одноклітинні організми, які можуть спричинити діарею.

Кошенята здебільшого заражаються двома типами мікроорганізмів, які спричиняють сильну діарею й неповне засвоєння поживних речовин, що потенційно може призводити до зневоднення та втрати ваги. Це:

Лямблії – мікроскопічні найпростіші, які фіксуються на слизовій оболонці тонкого кишечника.

Кокцидії – потрапляють в організм внаслідок проковтування цист разом із землею, в яку може бути забруднена здобич, особливо миші.

Деякі з цих паразитів дуже добре виживають за певних умов і стійкі до вологи.

Як кіт може заразитися найпростішими?

Кіт або кошеня може заразитися в один із таких способів:

під час вживання патогенного мікроорганізму у формі цисти;

під час догляду за шерстю або вилизування шерсті, забрудненої фекаліями;

під час спільного використання забруднених лотків;

під час поїдання чогось, що забруднене фекаліями.

Симптоми зараження котів найпростішими

Визначити наявність цих паразитів і призначити відповідне лікування може лише ветеринарний лікар. Однак ви можете запідозрити зараження свого кота за низкою симптомів, зокрема:

діарея;

кров’янисті фекалії;

набряк і почервоніння навколо ануса;

слиз або ооцисти у фекаліях.

Якщо вас непокоїть здоров’я вашого кота через будь-які з перелічених вище симптомів, обов’язково відвідайте з ним ветеринарного лікаря.

Лікування найпростіших у котів

Ветеринарний лікар призначить пероральні препарати для знищення паразитів.

Існує вакцина проти лямблій котів, однак її рідко призначають через ефективність перорального лікування.

Гельмінти

Гельмінти – це паразити, які вражають кишечник кота або кошеняти.

Зазвичай коти заражаються двома типами гельмінтів:

Нематоди. Ці гельмінти живуть у тонкому кишечнику кошеняти, де вони утворюють клубки й можуть призводити до кишкової непрохідності. Їх можна виявити за яйцями в котячих фекаліях або навколо анального отвору кота.

Цестоди: Цестоди закріплюються на стінках кишечника й спричиняють здуття, діарею та навіть погіршення стану шерсті. Їх можна виявити у фекаліях. Вони мають вигляд зерняток рису.

Як кіт може заразитися гельмінтами?

Зараження відбувається по-різному залежно від типу гельмінта, однак зазвичай вони потрапляють до організму кота або кошеняти внаслідок контакту з їхніми яйцями або фекаліями зараженого кота.

Деякі вуличні коти полюють на гризунів, що переносять личинки гельмінтів, і таким чином заражаються.

У новонароджених кошенят можуть з’явитися гельмінти, якщо їхня мама заражена ними. Це відбувається під час вигодовування кошенят, коли личинки гельмінтів переходять до них через молоко матері.

Симптоми зараження котів гельмінтами

Важко сказати, чи є в кота або кошеняти гельмінти лише за його виглядом, однак є певні симптоми, які можуть указувати на зараження:

діарея;

втрата ваги;

суха або груба шерсть;

блювання;

кров у фекаліях;

здуття живота;

пригнічення;

видимі гельмінти у фекаліях або навколо ануса.

Запобігання гельмінтам у котів і лікування

Ваш кіт або кошеня має регулярно піддаватися дегельмінтизації в рамках програми вакцинації.

Ветеринарний лікар надасть певні поради з процедури дегельмінтизації з урахуванням способу життя тварини – те, чи гуляє ваш кіт надворі та контактує з іншими котами, має дуже важливе значення.

Аби кошеня залишалося здоровим, поки його імуннуа система ще не сформована, важливо обговорити з ветеринарним лікарем схему його вакцинації та плани обробок проти внутрішніх паразитів.