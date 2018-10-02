Що таке хламідіоз котів

Chlamydophila felis (хламідіоз котів) – це вид бактерій, які викликають кон’юнктивіт у котів і кошенят.

Симптоми хламідіозу котів

Коли кіт або кошеня хворіє на кон’юнктивіт, спостерігаються різноманітні симптоми. Необхідно звернути увагу на такі:

накопичення в очах виділень і рідини;

часте й надмірне моргання;

постійне мруження очей;

почервоніння очей і тканин навколо них.

Чи поєднується кон’юнктивіт з іншими симптомами?

Часто очні інфекції у вигляді кон’юнктивіту поєднуються з інфекціями верхніх дихальних шляхів. Разом це захворювання має назву «грип котів» і викликається кількома різними збудниками.

Найчастіше до них належать віруси герпесу котів 1 типу (FHV) і каліцивірозу котів (FCV) – ці віруси дуже часто зустрічаються в котів.

Також ці симптоми можуть указувати на наявність бактерій, як-от бронхісептика й мікоплазма.

Як поширюється грип котів?

Грип котів передається безпосередньо від кота до кота, а також переноситься людьми, які гладять їх і не миють руки. Він також поширюється через предмети, забруднені носовими виділеннями або сльозами, які не було очищено належним чином; це можуть бути миски, клітки та щітки.

Інші симптоми грипу котів

До клінічних ознак грипу котів належать:

виділення з очей і носа;

надлишкове слиновиділення;

чхання;

виразки в ротовій порожнині;

запалення ясен;

запалення горла;

збільшені лімфатичні вузли.

Чи завжди симптоми грипу котів є видимими?

Коти або кошенята, що не мають виражених клінічних ознак або симптомів такої хвороби, як грип котів, можуть усе одно бути носіями кількох вірусів, зокрема каліцивірозу котів, вірусу герпесу котів, лейкозу котів (FeLV) і хламідіозу котів.

Якщо нове кошеня контактуватиме з іншими котами, необхідна обережність. Існує ймовірність, що інші коти в групі можуть переносити зазначені вище віруси, хоча вони й виглядають здоровими.

Якщо це так, вони створюють ризик для інших членів групи, насамперед, кошенят.

Чи можна вакцинувати кота від хламідіозу котів і кон’юнктивіту?

За порадою ветеринарного лікаря кота можна вакцинувати від хламідіозу котів.

Перелік планових щеплень для котів і кошенят передбачає вакцинацію від кількох основних вірусів і захворювань, які можуть поєднуватися, призводячи до грипу котів, однак цей перелік не завжди включає вакцину від хламідіозу котів.

Ветеринарний лікар повідомить вам, якщо це щеплення необхідне.

Які щеплення входять до переліку обов’язкових для котів?

До інфекцій, проти яких проводиться обов'язкова вакцинація, належать:

вірус герпесу котів (fHV);

каліцивіроз котів (FCV);

вірус панлейкопенії котів (FPV);

вірус лейкозу котів (FeLV).

Вакцинація від хламідіозу котів не проводиться в плановому порядку, але часто рекомендується ветеринарними лікарями. Приймаючи рішення, ветеринарний лікар бере до уваги спосіб життя кошеняти, зокрема, чи виходитиме воно надвір і чи контактуватиме з іншими котами. Потім він підбирає рекомендовані схему та графік проведення вакцинації.

Якщо існує ймовірність, що нове кошеня контактуватиме з іншими котами, важливо обговорити з ветеринарним лікарем вакцинацію від усіх збудників грипу котів.