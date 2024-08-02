Раціон та годування кошеняти

Перш ніж принести додому кошеня, дізнайтеся, яку їжу та в якій кількості воно звикло отримувати щодня. Будь-які раптові зміни в раціоні можуть призвести до розладу травлення у кошеняти. Крім того, кошеня легше пристосується до свого нового помешкання, якщо ви запропонуєте звичний для нього корм.

Контролюйте вагу кошеняти, щоб знати, чи не втрачає воно вагу, чи не набирає надмірну, адже це може спричинити проблеми зі здоров’ям. Дотримуйтеся рекомендованих порцій годування, що вказані на упаковці з кормом для кошенят, і зв’яжіться зі своїм ветеринарним лікарем, якщо вас турбує втрата ваги або надмірна вага вашого улюбленця.