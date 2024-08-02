Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись

Підготовка

Поява вдома

Годування

Здоровʼя

Етапи росту

Соціалізація та ігри

Тренування

Грумінг

Поведінка

Харчування кошенят

Раціон та годування кошеняти

Щоб підтримувати правильний розвиток і створювати передумови для здорового майбутнього кошенят, для них життєво важливо скласти раціон, збалансований за вмістом поживних речовин і пристосований до конкретних потреб тварин.

Кошенятам потрібен корм, що відрізняється від корму для дорослих котів.

Оскільки кошенята швидко ростуть, а травна та імунна системи розвиваються повільно, їхні харчові потреби дуже специфічні та відрізняються від потреб дорослих котів. Зокрема, кошенятам потрібна калорійніша їжа з вищим вмістом білків і поживні речовини, що сприяють зміцненню імунітету, а також правильний баланс вітамінів і мінералів.

Чому раціон кошеняти такий важливий

Щоб допомогти кошеняті рости та залишатися здоровим, важливо забезпечити раціон відповідно до його віку, способу життя та певних харчових потреб. Кошенятам потрібен правильний баланс білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів. Тільки добре збалансований раціон забезпечить незамінні амінокислоти, як-от таурин, які їхній організм не синтезує.

раціон кошеняти

Від народження до 4 місяців

У цей період інтенсивного росту кошенятам потрібен багатий на антиоксиданти раціон, щоб допомогти їм сформувати власний імунітет. Вони готові до відлучення у віці від чотирьох до восьми тижнів, але перший час їхня їжа повинна мати дуже м’яку текстуру, щоб допомогти їм перейти з харчування виключно молоком.

Tabby kitten standing indoors eating from a stainless steel feeding bowl

Від 4 до 12 місяців

Травна й імунна системи вашого кошеняти зміцнюються, але все ще вразливі. Швидкість його росту й потреба в калоріях починає знижуватися, але йому все ще потрібен легкозасвоюваний корм, розроблений для кошенят, що розвиваються.

Abyssinian kitten standing indoors eating from a white feeding bowl

Дорослі коти

Приблизно у віці 12 місяців, коли у вашого кошеняти вже проріжуться усі постійні зуби, ви можете поступово переводити його на корм для дорослих котів. Харчові потреби цього етапу залежать від таких факторів, як їхній розмір, порода, рівень активності, та чи були вони стерилізовані. Щодо того, на який дорослий корм переводити кота й коли саме це краще робити, варто проконсультуватися з ветеринарним лікарем.

Поживні речовини для здорового росту

Існує цілий ряд життєво важливих поживних речовин, потрібних кошенятам протягом перших місяців життя для здорового росту й розвитку. Раціони ROYAL CANIN® збалансовані за поживними речовинами, щоб задовольнити потреби кошенят.

Основні поживні речовини

Наука в основі здорового харчування ROYAL CANIN® для кошенят

Ми спеціалізуємося на здоровому харчуванні. Для нас годування вашого кошеняти – це не лише питання формування й живлення його організму, але також його захисту. Ми пропонуємо оптимальний баланс поживних речовин, щоб захистити організм від захворювань, а також забезпечити його енергією, підтримати ріст клітин та функції організму в цілому.
1/4

Точний баланс поживних речовин

Завдяки нашому партнерству з фахівцями з розведення, ветеринарами та дієтологами кожна формула ROYAL CANIN® створена з максимальною точністю.
Ми звертаємо увагу не лише на виняткову харчову цінність нашого корму, а й на наведені нижче ключові моменти.

Здорове харчування кошеняти
2/4

Висока смакова привабливість

Коти й кошенята неймовірно чутливі до запахів і текстур, але в них менш розвинене відчуття смаку, що робить їх вибагливими. Щоб підвищити привабливість наших формул, ми забезпечуємо:

  • відбірні інгредієнти за запахом, щільністю й текстурою, а також харчовою цінністю;
  • точно розроблені текстуру, форму та розмір крокет;
  • корм чудово зберігається.
Здорове харчування кошеняти
3/4

Легке засвоєння

У кошенят делікатна травна система, тож наші формули, призначені для них, легко засвоюються, що допомагає запобігти розладам травлення і сприяє всмоктуванню поживних речовин.

Здорове харчування кошеняти
4/4

Високі стандарти безпеки

Компанія Royal Canin вже понад 50 років встановлює стандарти забезпечення якості та безпеки раціонів у галузі харчування для домашніх тварин. Кожна партія сировини, яку ми отримуємо, і кожна партія корму, яку ми виробляємо, ретельно перевіряються на якість і харчову безпеку.

Здорове харчування кошеняти
Корм Royal Canin для кошенят

Наші гами раціонів для кошенят

Харчування для кошенят від Royal Canin підтримує їхній ріст і розвиток у перший рік життя, забезпечуючи всіма необхідними поживними речовинами.

Дізнатись більше
Оберіть потрібний раціон
за 3 хвилини

Оберіть потрібний раціон

1

Розкажіть про свого улюбленця

2

Отримайте індивідуальні рекомендації

3

Спостерігайте за змінами у здоров'ї свого улюбленця

Обрати індивідуальний раціон

Графік годування кошеняти

Умови для годування кошеняти

Створення правильних умов для годування кошеняти

Коти дуже чутливі, тому різноманітні фактори можуть відволікати їх від їжі. Їм подобається їсти в спокійних умовах, щоб ніхто не бачив, і можна було легко втекти. До того ж, коти не люблять, коли їхня миска з їжею розташована біля туалетного лотка. Тримайте миску кошеняти для корму подалі від його миски для води, щоб їжа не потрапляла у воду. Створіть для нього зону годування подалі від власного обіднього столу, щоб не спокушати свого улюбленця скуштувати ваших страв.

1/2

Що таке харчові головоломки?

Харчові головоломки – це іграшки з кормом усередині, які видають частування, лише коли кошеня взаємодіє з ними правильним чином.

Існує два основних типи:

  • стаціонарні головоломки для вологого корму, як-от лабіринти, миски з повільною подачею та дошки;
  • мобільні головоломки для сухого корму, як-от чашки, яйця та кульки, з яких потрібно добувати їжу.

Харчові головоломки
2/2

Які переваги харчових головоломок для кошенят?

Навіть коли котів добре годують, у них усе ще зберігається сильний мисливський інстинкт, а харчові головоломки допомагають його задовольнити. Вони сприяють покращенню фізичного здоров’я кошенят, стимулюючи їхню активність.

Вода для кошеняти

Скільки кошеня має пити?

Зазвичай котам слід отримувати близько 60 мл води на кілограм ваги тіла (у чистому вигляді або з їжею). Температура, рівень фізичної активності кошеняти та його фізичний стан впливають на їхній раціон, а також на кількість необхідної рідини. Кошеня, якому дають сухі крокети (що містять близько 10 % води), має пити більше, ніж кошеня, яке харчується вологим кормом (що містить близько 80 % води).
1/2

Переконайтеся, що тварина має постійний доступ до чистої води

Постійно підливайте воду для кошеняти та міняйте її принаймні один раз на день, щоб вона не застоювалася. Крім того, мийте миски з водою щодня — це допоможе запобігти розмноженню в них паразитів.

Вода для кошеняти
2/2

Практичні поради, як заохотити кошенят пити

Коти не схильні цілеспрямовано шукати собі воду для пиття. Тому розмістіть у приміщенні кілька посудин із водою так, щоб кожна з них була в спокійному місці, подалі від мисок для корму й туалетних лотків. Також спробуйте:

  • використовувати скляний, порцеляновий або металевий посуд.
  • використовувати широкі мілкі миски, наповнені по вінця, щоб ваше кошеня могло стежити за своїм оточенням під час пиття;
  • дозволити своєму улюбленцю пити з питного фонтанчика або крана – деяким кошенятам проточна вода подобається більше.
Вода для кошеняти

Чому змішане годування може бути корисним для кошенят?

Змішане годування – це раціон кошеняти, що складається з вологого та сухого кормів, які споживаються за один прийом їжі або окремо. Це допомагає забезпечити збалансоване харчування та має безліч інших переваг для здоров’я.

Підтримання водного балансу

Два пакетики вологого корму на день можуть забезпечити близько 73 % рекомендованої денної норми води для кошеняти.

Смакова привабливість

Формули наших вологих кормів розроблено так, щоб вони подобалися навіть найвибагливішим кошенятам.

Контроль ваги

Завдяки високому вмісту води у вологому кормі ви можете давати більшу порцію, з якої тварина отримає таку саму кількість калорій.

Гігієна зубів

Сухі крокети допомагають підтримувати зуби кошенят чистими завдяки ефекту чищення під час розгризання.

Природні інстинкти харчування

Вільний доступ до сухого корму протягом дня дає змогу кошеняті дотримуватися природних інстинктів харчування та їсти кілька разів на день маленькими порціями.

Змішане годування кошеняти

Коли слід починати змішане годування?

На харчові уподобання кота впливає режим, встановлений протягом першого року життя. Тому варто давати кошенятам різноманітні страви на початку життя й завжди вводити новий корм поступово. Ідеальний вік для початку змішаного годування – від двох до трьох місяців.

Читати статтю
Годування кошеняти

Як змінити корм свого кошеняти

Будь-які різкі зміни в раціоні можуть спричинити розлади травлення й насторожене ставлення кошеняти до корму. Тому незалежно від того, чи ви змінюєте продукти, переходите на дорослий корм або змішане годування, нові продукти важливо вводити поступово протягом тижня.

Читати статтю
Корм Royal Canin для кошенят

Наші гами раціонів для кошенят

Харчування для кошенят від ROYAL CANIN® підтримує їхній ріст і розвиток, забезпечуючи всіма поживними речовинами, необхідними в перший рік життя.

Дізнатись більше

Читати додаткову інформацію