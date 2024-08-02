Раціон та годування кошеняти
Кошенятам потрібен корм, що відрізняється від корму для дорослих котів.
Оскільки кошенята швидко ростуть, а травна та імунна системи розвиваються повільно, їхні харчові потреби дуже специфічні та відрізняються від потреб дорослих котів. Зокрема, кошенятам потрібна калорійніша їжа з вищим вмістом білків і поживні речовини, що сприяють зміцненню імунітету, а також правильний баланс вітамінів і мінералів.
Чому раціон кошеняти такий важливий
Щоб допомогти кошеняті рости та залишатися здоровим, важливо забезпечити раціон відповідно до його віку, способу життя та певних харчових потреб. Кошенятам потрібен правильний баланс білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів. Тільки добре збалансований раціон забезпечить незамінні амінокислоти, як-от таурин, які їхній організм не синтезує.
Від народження до 4 місяців
Від 4 до 12 місяців
Травна й імунна системи вашого кошеняти зміцнюються, але все ще вразливі. Швидкість його росту й потреба в калоріях починає знижуватися, але йому все ще потрібен легкозасвоюваний корм, розроблений для кошенят, що розвиваються.
Дорослі коти
Поживні речовини для здорового росту
Існує цілий ряд життєво важливих поживних речовин, потрібних кошенятам протягом перших місяців життя для здорового росту й розвитку. Раціони ROYAL CANIN® збалансовані за поживними речовинами, щоб задовольнити потреби кошенят.Основні поживні речовини
Наука в основі здорового харчування ROYAL CANIN® для кошенят
Точний баланс поживних речовин
Завдяки нашому партнерству з фахівцями з розведення, ветеринарами та дієтологами кожна формула ROYAL CANIN® створена з максимальною точністю.
Ми звертаємо увагу не лише на виняткову харчову цінність нашого корму, а й на наведені нижче ключові моменти.
Висока смакова привабливість
Коти й кошенята неймовірно чутливі до запахів і текстур, але в них менш розвинене відчуття смаку, що робить їх вибагливими. Щоб підвищити привабливість наших формул, ми забезпечуємо:
- відбірні інгредієнти за запахом, щільністю й текстурою, а також харчовою цінністю;
- точно розроблені текстуру, форму та розмір крокет;
- корм чудово зберігається.
Легке засвоєння
У кошенят делікатна травна система, тож наші формули, призначені для них, легко засвоюються, що допомагає запобігти розладам травлення і сприяє всмоктуванню поживних речовин.
Високі стандарти безпеки
Компанія Royal Canin вже понад 50 років встановлює стандарти забезпечення якості та безпеки раціонів у галузі харчування для домашніх тварин. Кожна партія сировини, яку ми отримуємо, і кожна партія корму, яку ми виробляємо, ретельно перевіряються на якість і харчову безпеку.
Наші гами раціонів для кошенят
Оберіть потрібний раціон
Розкажіть про свого улюбленця
Отримайте індивідуальні рекомендації
Спостерігайте за змінами у здоров'ї свого улюбленця
Графік годування кошеняти
Існує три поширених методи годування кошенят і котів.
- Самообслуговування – це найприродніший стиль, оскільки коли коти мають вільний доступ до їжі, вони зазвичай їдять кілька разів маленькими порціями – до 16 разів на добу. Він підходить для кошенят, які можуть їсти сухий корм, не мають надмірної ваги та не схильні до переїдання.
- Порційне годування – годування кошеняти в певний час протягом дня. Такий метод не дуже відповідає природним інстинктам харчування, тому найкраще розділити весь добовий раціон на менші порції та пропонувати їх кілька разів на день.
- Комбіноване годування – у цьому разі ваш улюбленець може ласувати крокетами будь-коли протягом дня за власним бажанням, а вологий корм отримує у визначений час. Якщо ви використовуєте цей метод, важливо контролювати кількість отриманої їжі загалом на добу, щоб кошеня не почало набирати надмірну вагу.
Створення правильних умов для годування кошеняти
Що таке харчові головоломки?
Харчові головоломки – це іграшки з кормом усередині, які видають частування, лише коли кошеня взаємодіє з ними правильним чином.
Існує два основних типи:
- стаціонарні головоломки для вологого корму, як-от лабіринти, миски з повільною подачею та дошки;
- мобільні головоломки для сухого корму, як-от чашки, яйця та кульки, з яких потрібно добувати їжу.
Які переваги харчових головоломок для кошенят?
Скільки кошеня має пити?
Переконайтеся, що тварина має постійний доступ до чистої води
Постійно підливайте воду для кошеняти та міняйте її принаймні один раз на день, щоб вона не застоювалася. Крім того, мийте миски з водою щодня — це допоможе запобігти розмноженню в них паразитів.
Практичні поради, як заохотити кошенят пити
Коти не схильні цілеспрямовано шукати собі воду для пиття. Тому розмістіть у приміщенні кілька посудин із водою так, щоб кожна з них була в спокійному місці, подалі від мисок для корму й туалетних лотків. Також спробуйте:
- використовувати скляний, порцеляновий або металевий посуд.
- використовувати широкі мілкі миски, наповнені по вінця, щоб ваше кошеня могло стежити за своїм оточенням під час пиття;
- дозволити своєму улюбленцю пити з питного фонтанчика або крана – деяким кошенятам проточна вода подобається більше.
Чому змішане годування може бути корисним для кошенят?
Підтримання водного балансу
Два пакетики вологого корму на день можуть забезпечити близько 73 % рекомендованої денної норми води для кошеняти.
Смакова привабливість
Формули наших вологих кормів розроблено так, щоб вони подобалися навіть найвибагливішим кошенятам.
Контроль ваги
Завдяки високому вмісту води у вологому кормі ви можете давати більшу порцію, з якої тварина отримає таку саму кількість калорій.
Гігієна зубів
Сухі крокети допомагають підтримувати зуби кошенят чистими завдяки ефекту чищення під час розгризання.
Природні інстинкти харчування
Вільний доступ до сухого корму протягом дня дає змогу кошеняті дотримуватися природних інстинктів харчування та їсти кілька разів на день маленькими порціями.
Коли слід починати змішане годування?
Як змінити корм свого кошеняти
Будь-які різкі зміни в раціоні можуть спричинити розлади травлення й насторожене ставлення кошеняти до корму. Тому незалежно від того, чи ви змінюєте продукти, переходите на дорослий корм або змішане годування, нові продукти важливо вводити поступово протягом тижня.