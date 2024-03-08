Основи грумінгу кошенят
Призвичаювання кошеняти до гігієнічних процедур із раннього віку допоможе йому легше переносити грумінг у подальшому житті. У кожної породи котів свої унікальні потреби в грумінгу, розуміючи які, ви зможете підтримувати шерсть свого улюбленця в здоровому стані.
Навіщо доглядати за шерстю кошенят?
Коти й кошенята – відомі чепуруни, проте інколи їм потрібна й ваша допомога як власника.
Грумінг – це не лише питання гігієни, а й чудова можливість для вас слідкувати за здоров’ям шкіри, шерсті, вух, очей і зубів свого улюбленця. Так ви миттєво помітите будь-які зміни, які можуть бути підставою для занепокоєння.
Якщо ви почнете привчати кошеня до грумінгу з раннього віку, це може сприяти встановленню близького зв’язку між вами та вашим улюбленцем. Кошеня також поступово звикатиме до дотиків і маніпуляцій. Це зменшуватиме стрес, який кошеня переживає під час грумінгу, і робитиме майбутні процедури спокійнішими для вас.
Як вичісувати кошеня
Кошеня розчісують, починаючи з голови та поступово просуваючись у напрямку передніх лап і грудей, а потім – задніх лап і хвоста. Гребінцем або щіткою проводять спочатку в напрямку росту шерсті, а потім – проти нього, щоб видалити весь бруд і мертві волоски.
Частота розчісування та вибір інструментів залежать від типу шерстного покриву.
Особливу увагу слід приділяти зонам за вухами, під підборіддям і на внутрішній стороні лап. У цих місцях найчастіше утворюються ковтуни, які дуже важко вичесати.
Коротка шерсть
Шерсть середньої довжини і довга шерсть
Кошенят із шерстю середньої довжини достатньо вичісувати один чи два рази на тиждень протягом кількох хвилин, а довгошерстим кошенятам може знадобитися щоденне вичісування. Для видалення бруду та сміття з шерсті таких типів найкраще підійде звичайна щітка або металевий гребінець із довгими зубцями. Слід обережно користуватися гребінцем, оскільки він може надто заглибитися в шерсть і подразнити шкіру вашого улюбленця.
Спреї-кондиціонери можуть допомогти попередити утворення ковтунів у порід із густою шерстю, як-от у норвезької лісової або мейн-кунів.
Купання кошенят
Як купати кошеня
- Спочатку намочіть кошеня губкою, безперервно нахвалюючи. Якщо улюбленець погано реагує на ваші дії, не наполягайте, а поверніться до процедури через кілька днів. Повторюйте спроби з перервами на кілька днів, поки кошеня не звикне до цієї процедури.
- Коли кошеня звикне, наберіть у ванну трохи теплої води – стільки, щоб вона сягала плечей кошеняти, коли воно стоїть.
- Спокійно й обережно опустіть кошеня у воду. Коти дуже чутливі до гучних звуків і різких рухів, тому їх може лякати будь-яка несподіванка.
- Дайте кошеняті звикнути до води, не забуваючи підбадьорювати його та хвалити за гарну поведінку.
- Обережно намочіть кошеня, подбавши, щоб вода не потрапила йому в очі або вуха. Масажними рухами нанесіть шампунь на шерсть, приділивши особливу увагу хвосту, грудям і лапам.
- Змийте весь шампунь, поливаючи спину кошеняти водою. Голову кошеняти краще мити вологою губкою або рукою, щоб не зашкодити очам.
Як висушити шерсть кошеняти
Після купання вийміть кошеня з ванни та загорніть у чистий, м’який рушник. Обережно витріть його, починаючи з живота, а потім переходьте до спини, хвоста й голови.
Якщо хочете посушити шерсть феном, переконайтеся, що повітря не занадто гаряче чи холодне, а шум не налякає кошеня. Не можна сушити феном голову. Натомість обережно помасажуйте її сухим рушником.
Догляд за вухами кошенят
Рекомендовано регулярно перевіряти вуха кошеняти на наявність закупорок, сторонніх предметів, почервоніння, свербежу, порізів, подряпин і аномальних запахів.
Якщо вашому кошеняті потрібно чистити вуха вдома, ветеринарний лікар дасть вам спеціальний розчин. Обережно витисніть кілька крапель у вушний канал кошеняти та обережно помасажуйте вухо біля основи. Після цього видаліть усі залишки розчину чистою серветкою. Якщо у вас є сумніви щодо здорового стану вух вашого кошеняти, зверніться за порадою до ветеринарного лікаря.
Практичні поради щодо обрізання кігтів у кошенят
За допомогою кігтів кошенята позначають свою територію. Щоб кошенята не псували майно і при цьому могли зберегти природні звички, рекомендовано час від часу обрізати їм кігті. Процедура абсолютно безболісна, якщо робити все правильно.
Сядьте зручно та візьміть кошеня на руки. Обережно тримайте лапи кошеняти й обрізайте кігті гільйотинними кусачками. Обріжте білий кінчик якнайдалі від чутливої зони – м’ясистої частини біля основи кігтя. Якщо обрізати заблизько до цієї частини, кошеня злякається, а кіготь буде кривавити. Зверніться до свого ветеринарного лікаря, якщо вам важко самому визначити, коли обрізати кігті кошеняті, або ви хочете побачити, як це правильно робити.
Догляд за зубами кошеняти
Дбати про гігієну ротової порожнини кошеняти дуже важливо, оскільки зубний камінь або наліт можуть призвести до втрати зубів, запалення ясен і появи неприємного запаху з рота. Щойно в кошеняти з'явиться більшість молочних зубів, можна починати їх обережно чистити. Постійні зуби починають різатися в кошенят у чотири місяці.
Якщо вас непокоїть стан зубів вашого кошеняти, проконсультуйтесь у свого ветеринарного лікаря.