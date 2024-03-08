Кошенят із шерстю середньої довжини достатньо вичісувати один чи два рази на тиждень протягом кількох хвилин, а довгошерстим кошенятам може знадобитися щоденне вичісування. Для видалення бруду та сміття з шерсті таких типів найкраще підійде звичайна щітка або металевий гребінець із довгими зубцями. Слід обережно користуватися гребінцем, оскільки він може надто заглибитися в шерсть і подразнити шкіру вашого улюбленця.

Спреї-кондиціонери можуть допомогти попередити утворення ковтунів у порід із густою шерстю, як-от у норвезької лісової або мейн-кунів.