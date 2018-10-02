Ви готуєтеся до появи кошеняти, яке житиме у вашій оселі й стане вашим другом на довгі роки. Окрім правильно підібраного раціону, вам також знадобиться визначити місце для мисок для корму та води, місце для сну, і обрати іграшки.

Перед появою кошеняти слід скласти список найважливіших речей, які допоможуть йому звикнути до нового помешкання.

Сумка-переноска для котів

Перевозити кошеня в автомобілі без спеціальної сумки небезпечно, тому важливо придбати сумку-переноску, яка буде достатньо великою, щоб користуватися нею, коли кошеня виросте. Зробіть її комфортнішою для кошеняти, постеливши на дно ковдру, а також придбайте запасний килимок на випадок будь-яких несподіванок, які можуть трапитися через стрес під час подорожі.

Лежак для кошеняти

Зручне місце для сну є надзвичайно важливим для кошеняти, оскільки має допомогти йому відчути себе в безпеці в новому середовищі. Однак не дивуйтеся, якщо кошеня знайде власне улюблене місце для сну, адже це один зі способів визначити свою територію та організувати свій простір.

Лоток для туалету

Вам знадобиться підготувати лоток із достатньою кількістю наповнювача та невеликий совок для видалення відходів. Щоб уникнути розсипання й розповсюдження запахів, рекомендовано використовувати закритий лоток, однак деякі кошенята не люблять закриті лотки, тому необхідно буде простежити за реакцією вашого улюбленця.

Миски для корму й води

Підготуйте дві миски для вашого кошеняти. Використовуйте порцеляновий, металевий або скляний посуд, оскільки багатьом котам не подобається смак води в пластикових мисках. Необхідно мати невелику миску для їжі й більшу – для свіжої води, до яких кошеня матиме доступ у будь-який час.

Залиште достатньо простору між мисками, щоб уникнути змішування води з їжею. Для підтримання здоров’я сечовивідних шляхів кошеняті необхідно мати постійний доступ до свіжої води.

Дряпалка й дерево для кота

Придбання дряпалки є гарною ідеєю, оскільки котам потрібне місце, де вони зможуть точити кігті. Слід також придбати котяче дерево, оскільки кошенята полюбляють забиратися нагору, щоб займати вище, домінуюче положення. Крім того, вони люблять лазити між гілками. Котяче дерево також допоможе кошеняті підтримувати фізичну активність.