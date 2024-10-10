Соціалізація й ігри кошенят
Соціалізацію слід починати якомога раніше, щоб запобігти формуванню небажаних поведінкових реакцій і допомогти кошеняті вирости впевненим і врівноваженим. Дізнайтеся, як і навіщо соціалізувати кошеня.
Поширені запитання щодо соціалізації кошенят
Хоча зазвичай кошенят вважають самостійними й незалежними, важливо з раннього віку скеровувати їхню поведінку, установлювати прості правила та стимулювати дружелюбні реакції. Ось кілька найпоширеніших запитань щодо соціалізації та поради, як її досягти.
- усуває страх і занепокоєння, пов’язані з новим досвідом;
- Допоможіть йому освоїтися в новому оточенні
- допомагає звикнути до інших людей, тварин і місць;
- учить відрізняти правильну та неправильну поведінку;
- допомагає зберегти цікавість і допитливість у дорослому віці.
Основи соціалізації
Щоб успішно соціалізувати кошеня й познайомити його з новим оточенням, новими звуками, запахами, людьми й місцями, варто взяти до уваги деякі фактори.
Повага до незалежності кота
Життя вашого кошеняти зосереджено в чотирьох важливих зонах, пов’язаних зі сном, харчуванням, гігієнічними процедурами й розвагами. Під час виховання кошеняти важливо визнавати й поважати ці зони та повсякденну активність свого улюбленця.
Винагорода за гарну поведінку
Показати кошеняті, що воно зробило щось правильно, – важлива складова процесу дресирування. Коли кошеня поводиться як слід, пригостіть його ласощами чи корисною їжею, яка йому до смаку, або ж просто попестіть вашого улюбленця. Усе це стимулюватиме кошеня й надалі поводитися правильно.
Починайте з раннього віку
Молоді кошенята швидко вчаться, тому процес їхньої соціалізації слід розпочинати, щойно вони з’являються у вашому домі.
Знаходьте час для гри
Гра – це ключовий елемент соціалізації кошеняти, адже дає змогу досліджувати все довкола, розвивати фізичні можливості та формувати міцний емоційний зв’язок із вами.
Наповніть життя свого кошеняти новими враженнями
Кошеня, яке з раннього віку контактує з новими людьми, чує різні звуки й отримує багато вражень, виросте спокійнішою та впевненішою в собі твариною. Один із ключових моментів у цьому – привчити кошеня до зустрічей і фізичних контактів з новими людьми.
Проте якщо перестаратися, надлишок вражень може закріпити в кошеняти негативну асоціацію з людиною або дією. Тому подбайте, щоб ваше кошеня завжди почувалося в безпеці, і пильно слідкуйте за мовою його тіла.
Як підтримувати психічне та фізичне благополуччя кошеняти
- залишатися здоровим;
- опановувати нові навички;
- бути кмітливим;
- досліджувати нове оточення;
- уникати ожиріння;
- захищатися від проблем зі здоров’ям у подальшому житті;
- формувати міцний емоційний зв’язок із вами.
Ігри
Ігри стимулюють розумову та фізичну активність вашого кошеняти й розвивають його природні навички. Тому рекомендуємо гратися зі своїм кошеням два-три рази на день приблизно по 15 хвилин за раз.
Ігри з бігом і переслідуванням
Спостереження за рухомим об’єктом одразу викликає в кошеняти інстинктивне бажання бігти й переслідувати. Серед іграшок, що стимулюватимуть ваше кошеня до руху, можна виділити такі:
- механічна або рухома миша;
- кулька зім’ятого м’якого паперу на підлозі;
- ліхтарики;
- іграшки з вудочкою;
- звисаюча нитка.
Лазіння
Кошенята люблять лазити, тому дерево для котів – це ідеальний вибір для вашого улюбленця. Ось кілька інших способів заохотити кошеня тягнутися вгору й почати лазити:
- Розмістіть подушку на високій полиці, до якої кошеня може дістатися, не травмуючи себе
- Поставте високу дряпалку
Однак пам’ятайте, що кошенята не мають ідеальної координації і, швидше за все, падатимуть. У перші місяці кошеняті може знадобитися нагляд.
Перетворення прийому їжі на активний процес
У дикій природі коти їдять те, що вполювали. Ви можете легко відтворити цей процес удома, обравши ігри та іграшки, що вивільняють незначну кількість корму, коли кошеня виконує потрібну дію. Це зробить ваше кошеня активнішим під час годування та забезпечить розумову та фізичну стимуляцію. Крім того, ви можете сховати його їжу й заохотити кошеня «вистежити» її.
Ознаки недостатньої рухової активності кошеняти
Надмірний набір ваги
Деструктивна або агресивна поведінка
Пригнічення
Незацікавленість в іграшках та іграх
Виховання кошеняти
Виховання кошеняти має починатися якомога раніше. Це дасть змогу уникнути небажаних проявів поведінки та допоможе кошенятам стати впевненими дорослими котами з урівноваженим характером.
Здорове харчування для кошенят
Харчування для кошенят від ROYAL CANIN® підтримує їхній ріст і розвиток, забезпечуючи всіма поживними речовинами, необхідними в перший рік життя.