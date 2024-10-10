Кошеня, яке з раннього віку контактує з новими людьми, чує різні звуки й отримує багато вражень, виросте спокійнішою та впевненішою в собі твариною. Один із ключових моментів у цьому – привчити кошеня до зустрічей і фізичних контактів з новими людьми.



Проте якщо перестаратися, надлишок вражень може закріпити в кошеняти негативну асоціацію з людиною або дією. Тому подбайте, щоб ваше кошеня завжди почувалося в безпеці, і пильно слідкуйте за мовою його тіла.

