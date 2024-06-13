Підготовка до першого візиту до ветеринарного лікаря

Нарешті у вас з'явився кіт, про якого ви завжди мріяли. Це дуже емоційний момент, для вас і для вашого улюбленця багато чого траплятиметься вперше, в тому числі й візит до ветеринарного лікаря. Чим краще ви будете підготовлені, тим позитивнішим буде досвід.

Налагодити контакт із ветеринарним лікарем важливо як для вас, так і для вашого кошеняти. Лікар допоможе вам подбати про здоров'я тварини з перших місяців життя.

Ми допоможемо підготуватися до першого візиту, який покладе початок довгого і здорового життя.