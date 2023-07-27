Maine Coon Kitten

Особливі великі щелепи

Ця спеціально розроблена крокета у формі куба адаптована за формою і текстурою до великих щелеп кошеняти породи мейн-кун. Унікальна крокета заохочує кошеня до розгризання, допомагаючи підтримувати гігієну ротової порожнини. Эксклюзивная формула: кальций и фосфор.