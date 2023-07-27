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Maine Coon Kitten

Maine Coon Kitten

Сухий корм для котів

Мейн Кун Кіттен. Повнораціонний сухий корм для кошенят породи мейн-кун віком до 15 місяців

Наявні розміри

400g

2kg

Яка порція правильна?

Особливі великі щелепи

Ця спеціально розроблена крокета у формі куба адаптована за формою і текстурою до великих щелеп кошеняти породи мейн-кун. Унікальна крокета заохочує кошеня до розгризання, допомагаючи підтримувати гігієну ротової порожнини. Эксклюзивная формула: кальций и фосфор.

Підтримання здоров'я в період тривалого росту

Адаптований вміст калорій та білка, а також точний баланс вітамінів (включаючи вітамін D) і мінералів (включаючи кальцій і фосфор) допомагають підтримувати здоровий розвиток кісток і суглобів для збалансованого росту.

Здорове травлення

Високоперетравний білок (L.I.P.*) і пребіотики, які допомагають підтримувати баланс кишкової флори. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.

Підтримання імунної системи

Комплекс антиоксидантів, включаючи вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили організму кошеняти.

L.I.P.

Білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності (понад 90%)

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р