Maine Coon Kitten
Сухий корм для котів
Мейн Кун Кіттен. Повнораціонний сухий корм для кошенят породи мейн-кун віком до 15 місяців
Наявні розміри
400g
2kg
Особливі великі щелепи
Ця спеціально розроблена крокета у формі куба адаптована за формою і текстурою до великих щелеп кошеняти породи мейн-кун. Унікальна крокета заохочує кошеня до розгризання, допомагаючи підтримувати гігієну ротової порожнини. Эксклюзивная формула: кальций и фосфор.
Підтримання здоров'я в період тривалого росту
Адаптований вміст калорій та білка, а також точний баланс вітамінів (включаючи вітамін D) і мінералів (включаючи кальцій і фосфор) допомагають підтримувати здоровий розвиток кісток і суглобів для збалансованого росту.
Здорове травлення
Високоперетравний білок (L.I.P.*) і пребіотики, які допомагають підтримувати баланс кишкової флори. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Підтримання імунної системи
Комплекс антиоксидантів, включаючи вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили організму кошеняти.
L.I.P.
Білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності (понад 90%)
|Вік кошеня
|3 - 4 місяці
|5 - 7 місяців
|8 - 11 місяців
|12 -15 місяців
|Вага
|1,5 - 3,6 кг
|2,6 - 4,8 кг
|3,4 - 6, 3 кг
|4,2 - 7,6 кг
|Щоденна кількість
|69-100 г
|77 -109 г
|77 - 93 г
|64 - 80 г
|Щоденна кількість (крокети + банки)
|45 - 76 г + 1/2 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|56 - 87 г + 1 пауч Royal Canin Kitten
|56 -72 г + 1 пауч Royal Canin Kitten
|43 -59 г + 1 пауч Royal Canin Kitten