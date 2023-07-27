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Kitten Chunks in gravy

Kitten Chunks in gravy

Вологий корм для котів

Кіттен. Повнораціонний вологий корм для кошенят віком до 12 місяців

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

М’яка текстура для кошенят

Оптимальний розмір шматочків, їх текстура та смаковий профіль для кошенят

Міцна імунна система

Підтримує розвиток здорової імунної системи кошенят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.

Розвиток мозку

Збагачений омега-3 жирними кислотами (ДГК) для підтримання розвитку мозку та здорового зору кошенят.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р