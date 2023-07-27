British Shorthair Kitten
Сухий корм для котів
Брітіш Шортхейр Кіттен. Повнораціонний сухий корм для кошенят породи британська короткошерста віком до 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
400g
2kg
Ріст м'язів та кісток
З адаптованим вмістом білка і точно збалансованим вмістом вітамінів та мінералів, які допомагають підтримувати розвиток здорових м'язів і кісток для здорового росту.
Здоров'я травної системи
Високоперетравний білок (L.I.P.*) і пребіотики, які допомагають підтримувати баланс кишкової флори. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Підтримання імунної системи
Комплекс антиоксидантів, що містить вітамін Е, сприяє підтриманню системи природного захисту організму кошеняти.
L.I.P
Білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності (понад 90%)
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, рис, ізолят рослинних протеїнів, тваринні жири, кукурудза, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяний глютен, пшеничне борошно, буряковий жом, рослинна клітковина, риб’ячий жир, мінеральні речовини, соєва олія, дріжджі та їх частки, оболонка та насіння подорожника (0,5%), фруктоолiгосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів), екстракти дріжджів (джерело бета-глюканів), олія огірочника, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 33 500 MO; вітамін D3 - 900 MO; вітамін E - 670 мг; E1 (залiзо) - 33 мг; E2 (йод) - 3,3 мг; E4 (мiдь) - 10 мг; E5 (марганець) - 42 мг; E6 (цинк) - 124 мг; E8 (селен) - 0,05 мг; L-карнітин - 50 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 38%; сирий жир - 20%; сира зола - 8%; сира клітковина - 2,2%.
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вік кошеня
|2 - 3 місяці
|4 - 6 місяців
|7 - 9 місяців
|10 - 12 місяців
|Вага
|0,8 кг - 2,1 кг
|1,8 кг - 3,9 кг
|2,4 кг- 5 кг
|2,9 кг - 5 кг
|Щоденна кількість
|40 - 70 г
|55 - 77 г
|53 - 67 г
|44 - 58 г
|Щоденна кількість (крокети + пауч)
|16 - 45 г + 1/2 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|34 - 56 г + 1 пауч Royal Canin Kitten
|32 - 45 г + 1 пауч Royal Canin Kitten
|23 - 37 г + 1 пауч Royal Canin Kitten