Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
British Shorthair Kitten

British Shorthair Kitten

Сухий корм для котів

Брітіш Шортхейр Кіттен. Повнораціонний сухий корм для кошенят породи британська короткошерста віком до 12 місяців

Наявні розміри

400g

2kg

Яка порція правильна?

Ріст м'язів та кісток

З адаптованим вмістом білка і точно збалансованим вмістом вітамінів та мінералів, які допомагають підтримувати розвиток здорових м'язів і кісток для здорового росту.

Здоров'я травної системи

Високоперетравний білок (L.I.P.*) і пребіотики, які допомагають підтримувати баланс кишкової флори. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.

Підтримання імунної системи

Комплекс антиоксидантів, що містить вітамін Е, сприяє підтриманню системи природного захисту організму кошеняти.

L.I.P

Білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності (понад 90%)

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р