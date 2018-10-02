У якому віці кошенятам роблять першу ревакцинацію?

Перша повторна ін'єкція обов’язкових вакцин робиться у віці 12–16 тижнів.

Перша ревакцинація робиться від таких інфекцій:

грип котів – як герпесвірус котів (fHV), так і каліцивіроз котів (FCV);

вірус панлейкопенії котів (FPV);

вірус лейкозу котів (FeLV).

В Україні щеплення проти сказу є обов’язковим.

Чи може моє кошеня виходити надвір перед першою ревакцинацією?

Кошенята вважаються вакцинованими, тільки коли вони отримали принаймні дві ін’єкції, включно з першою ревакцинацією через 12–16 тижнів. Після цього вони матимуть захист від захворювань, проти яких їх вакциновано.

Теоретично, їм не варто було б виходити на вулицю, поки не зроблено другу ін’єкцію. Однак, з точки зору виховання, дуже важливо дати можливість кошеняті цього віку зіткнутися з різними ситуаціями, щоб воно могло вирости соціалізованою твариною.

Тому кошенят, які ще не отримали другу ін’єкцію, можна випускати з дому, але тільки в місцях із низьким ризиком зараження, наприклад, у вашому власному дворі.

Якщо передбачається, що кошеня буде домашнім котом, який не виходить надвір, вам немає необхідності про це турбуватися.

Чи отримає моє кошеня інші ін’єкції в цей час?

Це правильний час для першого щеплення проти сказу, якщо ветеринарний лікар вирішить, що це необхідно. Це визначається умовами життя кошеняти та тим, чи плануєте ви подорожувати за кордон разом із ним.

Яку ще ревакцинацію отримає моє кошеня?

Кошеняті буде потрібна планова ревакцинація через рік після другої ін’єкції, а потім – щороку. Якщо кошеняті на ранніх етапах його життя зробили щеплення, що не належать до обов’язкової вакцинації, для цих вакцин також потрібно запланувати ревакцинацію.

Ветеринарний лікар порекомендує та призначить схему вакцинації відповідно до індивідуальних потреб вашого кота.

Чи потрібна моєму котові однакова ревакцинація щороку?

Не обов’язково. Імунітет до різних захворювань і вірусів має різну тривалість. Це означає, що ваш кіт не отримуватиме однакові повторні ін’єкції щороку.

Це залежить від таких чинників:

тип вакцини, що використовується;

вік кота;

наявність ризиків місцевих епідемій;

будь-які зміни в чинному законодавстві.

Ветеринарний лікар знатиме, які повторні ін’єкції потрібні, і пояснить вам, від яких захворювань виконується вакцинація, на кожному прийомі.

Чи повідомить мене ветеринарний лікар про дати ревакцинації?

Ветеринарний лікар повинен надсилати нагадування, щоб ви не забули про те, що ваше кошеня записано на ревакцинацію. Але практика показує, що вам краще самим записати наступну дату цієї процедури, а не покладатися на нагадування.

Якщо у вас виникли запитання про перші щеплення вашого кошеняти або ревакцинації, зверніться до свого ветеринарного лікаря.